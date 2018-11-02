 Автомобиль на высокой скорости врезался в здание поста полиции в Киеве и перевернулся, есть пострадавшие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.
"Ужасное ДТП произошло на улице Богатырской, 42. Автомобиль на высокой скорости въехал в пост полиции. На месте работают врачи и правоохранители. Детали аварии и информация о пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении.
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Вместе с тем, портал ДТП.kiev.ua на своей странице в Facebook сообщает, что водитель спортивного "Ситроена" Busik в тяжелом состоянии. Из-за ДТП образовалась пробка из Киева.
или упорото на таран шел...
Правнук братьев Райтов
что это за тачка такая?
це будка ситроєн)
їхалав"їхала з великою швидкістю в паліцейску) будку!
Идет охота на ментов идет охота на серых хищников матерых и щенков...
а слушает вату