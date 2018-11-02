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 Автомобиль на высокой скорости врезался в здание поста полиции в Киеве и перевернулся, есть пострадавшие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На улице Богатырской, 42 автомобиль на высокой скорости въехал в здание поста полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

"Ужасное ДТП произошло на улице Богатырской, 42. Автомобиль на высокой скорости въехал в пост полиции. На месте работают врачи и правоохранители. Детали аварии и информация о пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении.

...

Вместе с тем, портал ДТП.kiev.ua на своей странице в Facebook сообщает, что водитель спортивного "Ситроена" Busik в тяжелом состоянии. Из-за ДТП образовалась пробка из Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабное ДТП на Ривненщине - погибло два человека

.Автомобиль на высокой скорости врезался в здание поста полиции в Киеве и перевернулся, есть пострадавшие 01
Автомобиль на высокой скорости врезался в здание поста полиции в Киеве и перевернулся, есть пострадавшие 02
Автомобиль на высокой скорости врезался в здание поста полиции в Киеве и перевернулся, есть пострадавшие 03
Автомобиль на высокой скорости врезался в здание поста полиции в Киеве и перевернулся, есть пострадавшие 04
Автомобиль на высокой скорости врезался в здание поста полиции в Киеве и перевернулся, есть пострадавшие 05
Автомобиль на высокой скорости врезался в здание поста полиции в Киеве и перевернулся, есть пострадавшие 06
Автомобиль на высокой скорости врезался в здание поста полиции в Киеве и перевернулся, есть пострадавшие 07
Автомобиль на высокой скорости врезался в здание поста полиции в Киеве и перевернулся, есть пострадавшие 08

Источник: https://censor.net.ua/p3094747
 
 
 Топ комментарии
 
Не удалась еще одна попытка реформировать реформированную полицию...)
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Вместе с тем, портал ДТП.kiev.ua на своей странице в Facebook сообщает, что водитель спортивного "Ситроена" Busik в тяжелом состоянии.Источник: https://censor.net.ua/p3094747

что это за тачка такая?
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перекладаю)))
це будка ситроєн) їхала в"їхала з великою швидкістю в паліцейску) будку!
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Придурку, ти хоч зрозумів, в ЯКІЙ автівці є прапор? Хлажок у тебе в дупі. Дивись, не засмокчи його.
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Буває. Мене злить людська тупість. Прапорець у автіці, що фільмує.
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х.з., на фото бус вроде джампера, когда он стал спортивным не известно.
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Не удалась еще одна попытка реформировать реформированную полицию...)
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Вже зовсім подуріли та показилися. Шимпанзе не можна давати керувати автвкою. Україніці не доросли до керування автівкою.
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То есть, истото, ты хочешь сказать, что все украинцы шимпанзе? А немного ли на себя берет уборщица из негритянского квартала в Сен-дени?
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Ты рамсы не попутал, проктолог ? Если ты шимпанзюк, то это не значит, что ВСЕ украигцы шимпанзе. Ты там что то имеешь против украинского флага, недоносок?
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я сегодня видел как женщине на пешеходном переходе сигналило водило, типа: Куда прёшь, не видишь я тут еду. При том, что водило для неё был уже с правой стороны тоесть, одну полосу она уже пересекла, а не только что сошла с тротуара.
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С её слов они не знакомы и это небыло приветсвием. Нет, не бляхер.
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Охотники на ментов Автомобіль на високій швидкості врізався в будівлю поста поліції в Києві і перекинувся, є постраждалі - Цензор.НЕТ 4625 Вчера вон тоже один пытался своим телом мусорскую машину остановить....
Идет охота на ментов идет охота на серых хищников матерых и щенков...
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флажок на торпеде украинский

а слушает вату
Автомобіль на високій швидкості врізався в будівлю поста поліції в Києві і перекинувся, є постраждалі - Цензор.НЕТ 5710
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ВО ВО, фсб-шник на работу сто пудово едет с флашком )))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАвтомобиль на высокой скорости врезался в здание поста полиции в Киеве и перевернулся, есть пострадавшие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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