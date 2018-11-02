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 Чиновница ГФС задержана в ресторане Харькова за взятку в 200 тыс. гривен. ФОТО

Сотрудники управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ задержали в Харькове чиновницу Государственной фискальной службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Как рассказали в спецслужбе, старший государственный инспектор отдела мониторинга доходов и учетно-отчетных систем требовала от руководителя местного коммерческого предприятия взятку в размере 200 тысяч гривен.

За указанную сумму она обещала не отображать в материалах налоговой проверки все выявленные нарушения и не начислить штрафные санкции в полном объеме.

Задержали злоумышленницу в одном из ресторанов во время получения очередной части взятки в размере 100 тысяч гривен.

Чиновница ГФС задержана в ресторане Харькова за взятку в 200 тыс. гривен 01

Источник: https://censor.net.ua/p3094745
 
 
 Топ комментарии
 
Мне нравится эта скатерть.
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судячи з комплекції чиновниці, це її перший хабар)))
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конечно первый, то она с голоду опухла)
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нужно было прийти забрать скатерть, сказать что на стирку беру, скоро верну)
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судячи з комплекції чиновниці, це її перший хабар)))
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У неї робота сидяча була.Тепер її будуть виводити на прогулянки
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Как же это уже не актуально! Буднично как-то , каждый день какую-то мелюзгу не делящуюся с боссами ловят. Где крупная РЫБА ? Киты и акулы украинской коррупции где ? Они при Власти!!! И собираются там оставаться всегда.Ничего личного,-это просто бизнес.
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А как тут наберёшься? Пришли мусора, всё отняли..
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Ещё один аргумент в пользу налога на выведенный капитал.
Не было бы ни нарушения, ни повода для взятки, ни рабочего места у этой упырши
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Да ладно вам. Это она одолжила. Заказ не рассчитала.
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Да ладно вам...Сколько тех денег? Там и на ремонт класса для внука не хватит. И главное ,тетка строго на страже государственных интересов. Надо давить буржуазию в самом её логове ,в ресторане!
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Это сколько пенсий можно дать - только с одного стола.....
А ещё постоянно говорят что денег нет.
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Отпустят даже к гадалке не надо ходить. Это уже вошло в систему поймать и отпустить, а так ей как минимум 5-рик да ещё с конфискацией и запрет на роботу тоже от 3-5 лет. Как это всё задолбало((( Хоть одного чиновника хоть посадили? Всех под залог и ПОНЯТЬ ПРОСТИТЬ И ОТПУСТИТЬ. СУКИ КОГДА ВЫ УЖЕ НАЖРЁТЕСЬ
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновница ГФС задержана в ресторане Харькова за взятку в 200 тыс. гривен. ФОТО
 
 
 
 
 
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