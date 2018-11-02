 Чиновница ГФС задержана в ресторане Харькова за взятку в 200 тыс. гривен. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Как рассказали в спецслужбе, старший государственный инспектор отдела мониторинга доходов и учетно-отчетных систем требовала от руководителя местного коммерческого предприятия взятку в размере 200 тысяч гривен.

За указанную сумму она обещала не отображать в материалах налоговой проверки все выявленные нарушения и не начислить штрафные санкции в полном объеме.

Задержали злоумышленницу в одном из ресторанов во время получения очередной части взятки в размере 100 тысяч гривен.