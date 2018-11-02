 24-летний мужчина подорвался на гранате в Киеве, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в г. Киеве.

Так, по данным ведомства, в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение местного жителя о том, что на улице Харьковское шоссе возле его машины лежит мужчина. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили тело мужчины с травмами живота, характерными для результата взрыва.

В свою очередь, работники взрывотехнической службы тщательно осмотрели территорию, а затем обнаружили остатки взрывного устройства. По предварительной информации, мужчина мог подорваться на гранате.

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По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - самоубийство.