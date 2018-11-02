 24-летний мужчина подорвался на гранате в Киеве, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в г. Киеве.
Так, по данным ведомства, в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение местного жителя о том, что на улице Харьковское шоссе возле его машины лежит мужчина. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили тело мужчины с травмами живота, характерными для результата взрыва.
В свою очередь, работники взрывотехнической службы тщательно осмотрели территорию, а затем обнаружили остатки взрывного устройства. По предварительной информации, мужчина мог подорваться на гранате.
По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - самоубийство.