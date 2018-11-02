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 24-летний мужчина подорвался на гранате в Киеве, - полиция. ФОТОрепортаж

Столичные полицейские выясняют обстоятельства гибели 24-летнего мужчины. По предварительной информации, парень подорвался на гранате, начато уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в г. Киеве.

Так, по данным ведомства, в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение местного жителя о том, что на улице Харьковское шоссе возле его машины лежит мужчина. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили тело мужчины с травмами живота, характерными для результата  взрыва.

24-летний мужчина подорвался на гранате в Киеве, - полиция 01

В свою очередь, работники взрывотехнической службы тщательно осмотрели территорию, а затем обнаружили остатки взрывного устройства. По предварительной информации, мужчина мог подорваться на гранате.

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По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - самоубийство.

24-летний мужчина подорвался на гранате в Киеве, - полиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3094740
 
 
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Это те люди, которые услышав взрыв гранаты не удосужились позвонить в полицию?
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имел в виду случайных от дурака не пострадавших
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оо...пздц...научил подругу 24-річний чоловік підірвався на гранаті в Києві, - поліція - Цензор.НЕТ 9855теперь падруга будет всю жизнь жалеть от неразделенной любви 24-річний чоловік підірвався на гранаті в Києві, - поліція - Цензор.НЕТ 9855 Наверно в монашки пойдет теперь 24-річний чоловік підірвався на гранаті в Києві, - поліція - Цензор.НЕТ 9855
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Нормальные люди из-за неразделённой любви блюзы пишут.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж24-летний мужчина подорвался на гранате в Киеве, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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