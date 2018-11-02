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Все про:история (1540) память (828) Польша (4568) Дещица (162)

 Конфликт 100-летней давности должен стать уроком, - в Киеве и Варшаве прошла акция солидарности в память о польско-украинской войне. ФОТОрепортаж

В Украине и Польше прошла акция "Поляки и украинцы вместе - во имя солидарности ради будущего" в память о 100-летии с начала польско-украинской войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение посольства Украины в Польше.

"Совместно с украинской общиной в Варшаве и общинами, которые присоединились к акции в других городах Польши и Украины зажгли "свечу памяти", почтив минутой молчания и молитвой павших в украинско-польской войне 1918-1919 годов и память воинов УНР, которые покоятся на Вольском православном кладбище в Варшаве", - рассказали в посольстве.

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Конфликт 100-летней давности должен стать уроком, - в Киеве и Варшаве прошла акция солидарности в память о польско-украинской войне 01
Конфликт 100-летней давности должен стать уроком, - в Киеве и Варшаве прошла акция солидарности в память о польско-украинской войне 02
Конфликт 100-летней давности должен стать уроком, - в Киеве и Варшаве прошла акция солидарности в память о польско-украинской войне 03
Конфликт 100-летней давности должен стать уроком, - в Киеве и Варшаве прошла акция солидарности в память о польско-украинской войне 04
Конфликт 100-летней давности должен стать уроком, - в Киеве и Варшаве прошла акция солидарности в память о польско-украинской войне 05

"Сегодня вместе с поляками и украинской общиной в День Всех Святых и в память о 100-летии украинско-польской войны зажгли лампадки на могилах захороненных в Варшаве козаков Армии УНР и солдат Войска Польского, которые совместно боролись с большевистской Россией в 1920 году", - рассказал посол Украины Андрей Дещица.

В Киеве акция "Поляки и украинцы вместе - во имя солидарности ради будущего" прошла под собором святого Александра. "Польско-украинское примирение - это мы и нам быть", - прокомментировала участница акции, историк Олена Бетлий.

Конфликт 100-летней давности должен стать уроком, - в Киеве и Варшаве прошла акция солидарности в память о польско-украинской войне 06

"Сегодня мы вспомнили не только жертв войны, но и примирение людей", - прокомментировала участница акции украинистка из Польши Оля (Александра) Гнатюк.

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На Вольском кладбище Варшавы это сделали несколько десятков украинцев и поляков, пишет Укринформ.

"Мы - члены польских и украинских гражданских обществ, которые уже годами задействованы в построении добрососедства и мудрого диалога, призываем, чтобы память о конфликте 100-летней давности стала уроком, из которого мы сможем сделать надлежащие выводы, особенно стоя перед вставшими вновь угрозами и разборками вокруг "исторических памятей" обоих наших народов",- говорится в обращении организаторов акции, зачитанном на кладбище организаторами акции пна ольском и украинском языках.

Они подчеркнули, что эта годовщина очень важна для украинцев и поляков в свете нынешних угроз, вызванных политикой России и ее попыткой изменить правовой порядок в Европе путем аннексии Крыма и восточных регионов Украины, а также в свете кризиса в ЕС и изменения политики Польши в отношении Украины.

"Вследствие этого принципы сотрудничества и диалога между двумя государствами, которые были испробованы на протяжении последних лет, сегодня поставлены под сомнение, а то и просто уничтожаются. Мы призываем к более глубокой рефлексии над состоянием польско-украинских отношений", - говорится в заявлении.

Организаторы обратили внимание, что солидарно, в одно и то же время, в 17 часов в Польше и в 18 часов в Украине, 1 ноября были зажжены свечи памяти на кладбищах многих городов Украины и Польши, где есть символы польско-украинского сотрудничества или похоронены фигуры, которые прилагали усилия к нормальному польско-украинскому сосуществованию. В частности, свечи зажжены в Киеве, Львове, Ривном, Полтаве, Харькове, Черновцах, Николаеве, Кривом Роге, Луцке, а также в польских Варшаве, Кракове, Люблине, Перемышле, Гданьске.

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Организаторами акции являются Ярослав Грицак, Мирослав Маринович, Иза Хруслинска, Данута Куронь, Юрий Рейт, Петр Тыма.

Председатель Объединения украинцев в Польше Петр Тима обратил внимание на необходимость посещения мест памяти, где похоронены украинцы, которые боролись за украинское и польское государства. Посол Украины в Польше Андрей Дещица подчеркнул важность этой акции ради сохранения добрых отношений между Украиной и Польшей.

Конфликт 100-летней давности должен стать уроком, - в Киеве и Варшаве прошла акция солидарности в память о польско-украинской войне 07
Конфликт 100-летней давности должен стать уроком, - в Киеве и Варшаве прошла акция солидарности в память о польско-украинской войне 08
Конфликт 100-летней давности должен стать уроком, - в Киеве и Варшаве прошла акция солидарности в память о польско-украинской войне 09
Конфликт 100-летней давности должен стать уроком, - в Киеве и Варшаве прошла акция солидарности в память о польско-украинской войне 10
Конфликт 100-летней давности должен стать уроком, - в Киеве и Варшаве прошла акция солидарности в память о польско-украинской войне 11
Конфликт 100-летней давности должен стать уроком, - в Киеве и Варшаве прошла акция солидарности в память о польско-украинской войне 12
Конфликт 100-летней давности должен стать уроком, - в Киеве и Варшаве прошла акция солидарности в память о польско-украинской войне 13
Конфликт 100-летней давности должен стать уроком, - в Киеве и Варшаве прошла акция солидарности в память о польско-украинской войне 14
Конфликт 100-летней давности должен стать уроком, - в Киеве и Варшаве прошла акция солидарности в память о польско-украинской войне 15
Конфликт 100-летней давности должен стать уроком, - в Киеве и Варшаве прошла акция солидарности в память о польско-украинской войне 16
Конфликт 100-летней давности должен стать уроком, - в Киеве и Варшаве прошла акция солидарности в память о польско-украинской войне 17
Конфликт 100-летней давности должен стать уроком, - в Киеве и Варшаве прошла акция солидарности в память о польско-украинской войне 18
Конфликт 100-летней давности должен стать уроком, - в Киеве и Варшаве прошла акция солидарности в память о польско-украинской войне 19
Конфликт 100-летней давности должен стать уроком, - в Киеве и Варшаве прошла акция солидарности в память о польско-украинской войне 20
Конфликт 100-летней давности должен стать уроком, - в Киеве и Варшаве прошла акция солидарности в память о польско-украинской войне 21

Польско-украинская война за Львов и Галичину велась между Польшей и западно-украинской Народной Республикой с 1 ноября 1918 года по 17 июля 1919 года и завершилась поражением украинских войск.

Источник: https://censor.net.ua/p3094731
 
 
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Кто старое помянет, тому глаз долой. А кто забудет, тому оба!
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Може варто нам і полякам адекватно сприймати національних героїв та не піднімати паніку?
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К чему все эти поминания войн? Ну было и было. Нет, надо помянуть войну 100-летней давности, 300-летней, 500-летней...Живите здесь и сейчас, а не прошлым.Конфлікт 100-річної давнини має стати уроком, - у Києві та Варшаві відбулася акція солідарності в пам'ять про польсько-українську війну - Цензор.НЕТ 5754
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Тот, кто забывает об истории, обречен на ее повторение. (Тот, кто не помнит своего прошлого, осужден на то, чтобы пережить его вновь.
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Спасибо тем кто сумел сохранить адекватность, в этом вихре ненависти и злобы.
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Історія, то є минуле. Змінити минуле не можливо. Але минуле необхідне для того, щоб не повторювати помилки, які були допущені в тому минулому.

В історії відносин, між Україною та Польщею є дві знакові історичні події. Це Андрусівське сепаратне перемир'я 1667 року, та Ризький мир - договір, підписаний у Ризі 18 березня 1921 року. Ці дві події об'єднує два наслідки. Перший - Україна втрачала свою державність. Другий - через певний час Польща теж втрачала свою державність. Постає питання - Що потрібно робити, щоб не повторити таких історичних помилок?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКонфликт 100-летней давности должен стать уроком, - в Киеве и Варшаве прошла акция солидарности в память о польско-украинской войне. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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