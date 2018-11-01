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Все про:Киев (16703) прокуратура (3377) проституция (251) стриптиз (29)

 Директор столичного стрип-клуба задержан за сутенерство и вовлечение в "бизнес" около 20 танцовщиц. ФОТОрепортаж

Киевской местной прокуратурой №7 совместно с Подольским управлением полиции и ДБЗПТЛ НП Украины по подозрению в сутенерстве разоблачен и задержан директор одного из развлекательных клубов столицы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

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В ходе расследования уголовного производства установлено, что директор клуба склонял сотрудниц к оказанию сексуальных услуг посетителям заведения. Оплата за предоставление таких услуг составляла 200 долларов США, из которых половину девушки отдавали администратору клуба, которая в дальнейшем передавала эти средства директору.

По предварительной информации в противоправную деятельность было вовлечено около 20 танцовщиц заведения.

Во время обысков в помещении клуба и по месту жительства директора школы были обнаружены и изъяты денежные средства, черновая бухгалтерия, а также порошкообразное вещество, похожее на наркотическое.

Директор столичного стрип-клуба задержан за сутенерство и вовлечение в бизнес около 20 танцовщиц 01
Директор столичного стрип-клуба задержан за сутенерство и вовлечение в бизнес около 20 танцовщиц 02
Директор столичного стрип-клуба задержан за сутенерство и вовлечение в бизнес около 20 танцовщиц 03

В настоящее время директору и администратору заведения готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 303 УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3094658
 
   
 Топ комментарии
 
удивительно...
стрип-клуб и вдруг проститутки... ваще не вижу связи Директор столичного стрип-клуба задержан за сутенерство и вовлечение в "бизнес" около 20 танцовщиц - Цензор.НЕТ 5387
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Нагадує анекдот про черговий скандал навколо росіянок у Туреччині. Вони найнялися посудомийками у нічний клуб і були обурені тим що їх там змусили... мити посуд.
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А чому обшук у директора школи проводили? Директор столичного стрип-клуба задержан за сутенерство и вовлечение в "бизнес" около 20 танцовщиц - Цензор.НЕТ 8854
Під роздачу на рівному місці попав.
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..господа мусора вы как-то двуяко работаете!!Приглашаю в доллс или гарем-там всем надо брать за проституцию!!или кишка тонка самих себя брать за яйка?!!
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взагалі-то і цій "новині" ждали зовсім інші фото аніж фотки грошових купюр Директора столичного стрип-клубу затримали за сутенерство та втягнення в "бізнес" близько 20 танцівниць - Цензор.НЕТ 6239 Директора столичного стрип-клубу затримали за сутенерство та втягнення в "бізнес" близько 20 танцівниць - Цензор.НЕТ 8397
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....в помещении клуба и по месту жительства директора школы....

из школы - прямо в клуб..
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удивительно...
стрип-клуб и вдруг проститутки... ваще не вижу связи
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Ну, связи там в основном беспорядочные... Директора столичного стрип-клубу затримали за сутенерство та втягнення в "бізнес" близько 20 танцівниць - Цензор.НЕТ 1934
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ага склонял типа они не хотели ангелочки невинные .
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"Во время обысков в помещении клуба и по месту жительства директора школы были обнаружены и изъяты..." - я так понимаю, речь идет о "школе жизни"?
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Короче, когда говоришь "девушка, может потанцуем?" - это означает сейчас совсем другое.
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..там говоришь не потанцуем..а заказываю бутылочку шампанского-это пароль для тех ,кто не шарит)
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Нагадує анекдот про черговий скандал навколо росіянок у Туреччині. Вони найнялися посудомийками у нічний клуб і були обурені тим що їх там змусили... мити посуд.
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Бордель, проститутка, сутенёр ... -- иностранщина...
Бардак, блядь, шмаровоз -- вот это по-нашему! *)
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Хто пояснить - які там паперові документи на фото? Квитанції за секс-послуги зі сплатою ПДВ? Якщо так - то які претензії у правоохоронців?
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А чому обшук у директора школи проводили? Директор столичного стрип-клуба задержан за сутенерство и вовлечение в "бизнес" около 20 танцовщиц - Цензор.НЕТ 8854
Під роздачу на рівному місці попав.
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нужно легализовать проституцию и толку будет больше, и девки не будут прятаться)
они,что у кого то деньги украли или схему вывода прибыли в офшоры запустили?)
девчёнки торгуют своим телом и это их право
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Рило сутіра не показали - відпустять скоріш за все. Ворон ворону око не виклює.
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Это показательная порка для всех подобных заведений - с ментами нужно делиться... Директора столичного стрип-клубу затримали за сутенерство та втягнення в "бізнес" близько 20 танцівниць - Цензор.НЕТ 5443
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Несколько тысяч лет борются, всё никак не поборют...
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де то на мельнице бордель накрыли, - мука он рассыпана
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Людина робила всім добре. І дівчатам-танцівницям жива копійка зайвою не була. І комплексне обслуговування клієнта - що робити, коли у когось зненацька набубнявиться - нікуди бігти не треба, все в одному приміщенні. А тепер що? 20 дівок і директорська родина припхаються у Собез за субсидіями.
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Дельно.А клиенты поразбредаются по детским площадкам,пугать мамаш удостоверением СБУ Директора столичного стрип-клубу затримали за сутенерство та втягнення в "бізнес" близько 20 танцівниць - Цензор.НЕТ 7286
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Заводы и фабрики ждут честных давалок.
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Скільки ще у нас будуть такі новини,не зрозуміло.Потрібна легалізація,як на заході.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДиректор столичного стрип-клуба задержан за сутенерство и вовлечение в "бизнес" около 20 танцовщиц. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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