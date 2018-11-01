 Директор столичного стрип-клуба задержан за сутенерство и вовлечение в "бизнес" около 20 танцовщиц. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
В ходе расследования уголовного производства установлено, что директор клуба склонял сотрудниц к оказанию сексуальных услуг посетителям заведения. Оплата за предоставление таких услуг составляла 200 долларов США, из которых половину девушки отдавали администратору клуба, которая в дальнейшем передавала эти средства директору.
По предварительной информации в противоправную деятельность было вовлечено около 20 танцовщиц заведения.
Во время обысков в помещении клуба и по месту жительства директора школы были обнаружены и изъяты денежные средства, черновая бухгалтерия, а также порошкообразное вещество, похожее на наркотическое.
В настоящее время директору и администратору заведения готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 303 УК Украины.
из школы - прямо в клуб..
стрип-клуб и вдруг проститутки... ваще не вижу связи
Бардак, блядь, шмаровоз -- вот это по-нашему! *)
Під роздачу на рівному місці попав.
они,что у кого то деньги украли или схему вывода прибыли в офшоры запустили?)
девчёнки торгуют своим телом и это их право
Неизвестные накрутили пьяному на член две слесарные гайки
сорри за ссылку на кацапский ресурс