EN|RU|UK
Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Происшествия
  4617  34
Все про:ограбление (1164) Харьков (4053) банкомат (68)

 Банкомат взорвали, деньги украли: ограбление произошло в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Преступники использовали самодельную бомбу.

В Харькове неизвестные при помощи самодельного взрывного устройства взорвали банкомат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Взрыв произошел около 5 часов утра, никто не пострадал.

...

Банкомат взорвали, деньги украли: ограбление произошло в Харькове 01

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Было установлено, что преступники использовали самодельное взрывное устройство.


Банкомат взорвали, деньги украли: ограбление произошло в Харькове 02

Сколько именно денег было похищено из банкомата, сейчас устанавливают.

Полиция разыскивает тех, кто взорвал банкомат и решает, как квалифицировать случившееся по Уголовному кодексу.


Банкомат взорвали, деньги украли: ограбление произошло в Харькове 03

Источник: https://censor.net.ua/p3094651
 
 
 Топ комментарии
 
Как квалифицировать? Хулиганство, естественно...)))
 показать весь комментарий
 
Пострадало чувство собственного достоинства службы безопастности банка.
Банкомат взорвали, деньги украли: в Харькове произошло необычное ограбление - Цензор.НЕТ 3363
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как квалифицировать? Хулиганство, естественно...)))
 показать весь комментарий
 
 
"Свідок" що просив не називати його ім'я зник на колясці...
 показать весь комментарий
 
 
Пострадало чувство собственного достоинства службы безопастности банка.

 показать весь комментарий
 
 
бомбу???? )))))) а не прощ ли было газа с картриджа для тургорелки напустить и дистанционно чиркнуть пьезоискрой )) дэбилы.....
 показать весь комментарий
 
 
Не проще. Газ сам по себе не взрывается. Нужна смесь с воздухом. Это ненадежно. Да и вообще... Поймают их, как цыплят. Деньги-то уже меченые.
 показать весь комментарий
 
смесь получается автоматом, тут юги всегда так делают. ))
 показать весь комментарий
 
Повторяю: для нормального взрыва нужна правильная пропорция газ: воздух. Без неё будет лишь бесполезный хлопок. Это раз. Во вторых, банкомат герметичен. Значит, надо сверлить дырку. А тут и полиция подъедет. Короче, скорее всего, это киношные сказки. Потому и взорвали взрывчаткой.
 показать весь комментарий
 
ну значит юги знают технику этого дела досконально. на фото, банкоматы выглядят куда более развороченными.
 показать весь комментарий
 
Банкомат открывают штатным способом. Грабят. А потом взрывают для маскировки.
 показать весь комментарий
 
Отверстие в сейфе банкомата сверлить не надо, есть окно выдачи купюр. Поднимают шторку и закачивают туда газ из баллончика для заправки зажигалок. Воздуха в банкомате хватит для объёмного взрыва. Просто всё надо делать быстро. В банкомат много наличности не заправляют, тем более она застрахована и не метили никогда купюры, просто стараются ставить новые, что бы не застревали при наборе. Я 15 лет обслуживал банкоматы, поэтому знаю , что говорю.
 показать весь комментарий
 
Так банкомат пустий був, які гроші?
 показать весь комментарий
 
 
из обьявлений:
- продам устройство для быстрой распаковки банкоматов, недорого, возможен торг Банкомат підірвали, гроші вкрали: в Харкові відбулося незвичайне пограбування - Цензор.НЕТ 457
 показать весь комментарий
 
 
А кто знает? "устанавливают"...
А также решают, как по уголовному кодексу квалифицировать - с 90-х годов наши ВУЗы наделали столько "юристов", что не решат никак, как и такие же "экономисты", которые "устанавливают" количество денег...
 показать весь комментарий
 
 
и я о том же- страна выпускала такое невероятное количество экономистов, юристов, адвокатов, судей и все они дружно привели государство в задницу - нет ни закона, ни экономики ни права... все как было у них на первом курсе либо списать чью то работу заложив свой интерес, либо за деньги или услугу порешать не напрягаясь..
 показать весь комментарий
 
 
Все так, но, имхо, в задницу Украину привели ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО избиратели.
 показать весь комментарий
 
 
И данные не поступают на сервер ...ведь банкоматы и карточки исключительно локальны
 показать весь комментарий
 
 
банкоматы подклюсены через впн каналы, образованные сиськами к процессинговым центрам посредстаом либо wifi либо сетеврго кабеля либо оптики
 показать весь комментарий
 
на здании инвертарный номер, банкомат на ступенечной площадке скорее всего на территории предприятия, возможно даже с проходной.... на проходных есть полюбасу камеры и в 5 часов утра на заводы толп давненько не наблюдается...к банку, разместившему в таком стремном месте вопросы от страховой компании конечно будут....и весьма справедливые. Взрывали спецы со знанием внутреннего устройства - ибо бомба протестирована на банкоматах и точно расчитан ее заряд , не разнесший на кусочки кассеты с бабосиками
 показать весь комментарий
 
 
В Харькове постоянно нападают на инкассаторов и похищают деньги с банкоматов. Такое впечатление, что спецслужбы с соседнего государства.
 показать весь комментарий
 
 
ну це хоть не пидробляют банкноти - чесно заробили
 показать весь комментарий
 
 
самое тупое - так это те, которые печатаюь ничем не обеспеченное бабло на государственном уровне, клише в подавляющем большинстве приходится переделывать, называется этот процесс "выпуск нового вида банкноты", чеканка новых 2х гривенных монет из материала, из которого ченанили 5 копеешные но меньше в 3 раза весом и больше номиналом
 показать весь комментарий
 
В депутатских сейфах дома лежват миллионы украденных у народа денег .
 показать весь комментарий
 
Сам сейф дороже стоит , чем наличка в нем , вычислят , накрутят выплату за ущерб + здание после ремонта .
 показать весь комментарий
 
типичный Wincor банкомат.... стоит не особо дорого - на олх можно для тренировок по 10000 грн покупать чорстью...
 показать весь комментарий
 
Жизнь заставит, на скрипке заиграешь. И бомбы делать научишься.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияБанкомат взорвали, деньги украли: ограбление произошло в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх