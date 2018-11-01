 Банкомат взорвали, деньги украли: ограбление произошло в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харькове неизвестные при помощи самодельного взрывного устройства взорвали банкомат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Взрыв произошел около 5 часов утра, никто не пострадал.
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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Было установлено, что преступники использовали самодельное взрывное устройство.
Сколько именно денег было похищено из банкомата, сейчас устанавливают.
Полиция разыскивает тех, кто взорвал банкомат и решает, как квалифицировать случившееся по Уголовному кодексу.
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А также решают, как по уголовному кодексу квалифицировать - с 90-х годов наши ВУЗы наделали столько "юристов", что не решат никак, как и такие же "экономисты", которые "устанавливают" количество денег...