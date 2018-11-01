 Мемориал павшим на Донбассе воинам открыли в Ужгороде. ФОТОрепортаж

Об этом сообщают в пресс-службе Закарпатской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

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"В четверг, 1 ноября, в Ужгороде на Холме Славы состоялось освящение Мемориала погибшим воинам АТО. Этот мемориал станет свидетельством того, что закарпатцы всегда будут помнить тех, кто отдал свою жизнь, защищая Украину от российской агрессии. Он всегда будет напоминать, что наша независимость выстояла благодаря тем, кто был, есть и будет на передовой обороны нашего государства на востоке Украины", - сообщают в пресс-службе ОГА.

Как сказал на открытии участник международных миротворческих операций и боевых действий на востоке Украины, заместитель военного комиссара Закарпатского областного военного комиссариата полковник Петр Марко, "украинский воин сейчас выполняет чрезвычайно важную миссию – противостоит российской агрессии не только в отношении нашего государства, но и всего цивилизованного мира".

Как информируют в пресс-службе, автором мемориала стал закарпатский скульптор Василий Олашин. По его словам, пирамидальная основа мемориала символизирует карпатские ели. Вокруг композиции вмонтированы шесть рельефов, раскрывающих темы школьного периода, студенчества, проводов в армию воина, а центральный рельеф – это военные, волонтеры и дети. В монументе много символики жизни, хоть он и посвящен памяти погибших воинов, рассказал Олашин.







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По официальной информации, защищая страну от российской агрессии на Донбассе, погибли 96 закарпатцев, 12 из них этнические венгры.