 Заболеваемость корью за 9 месяцев 2018 г. выросла в 17 раз: Украина лидирует в Европе по распространению заболевания, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Заболеваемость корью в Украине постоянно растет: только за последнюю неделю заболели 1319 человек, а с начала года - более 35 тыс. За девять месяцев 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заболеваемость выросла в 17 раз", - говорится в сообщении.
По информации Всемирной организации здравоохранения, в Европейском регионе продолжается вспышка кори. Сейчас Украина стала сомнительным лидером региона по распространению заболевания корью. По оперативным данным, по состоянию на 26 октября 2018 г. в Украине заболели корью 35 233 человека, в частности 21 468 детей и 13 765 взрослых. Заболеваемость по Украине является неравномерной. Самые высокие уровни заболеваемости корью наблюдаются в областях, где уровень охвата плановой вакцинацией самый низкий: Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской. С начала года от осложнений кори умерли 15 человек: 11 детей и 4 взрослых.
Для преодоления вспышки кори Министерство здравоохранения обеспечило закупку достаточного количества вакцин - по состоянию на 1 октября 2018 года в Украине в наличии 713,857 тыс. доз вакцины КПК.
У нас знакомые поехали куда- то заграницу привили детей. Так их дети перенесли прививки тяжело, оба с температурой и даже с небольшим высыпаеием. Мои же двое вообще не почувствовали. Вот и думаю теперь, может доза слишком маленькая была. Эта корь хренова очень напрягает как и вообще вся эпидем ситуация в стране. В школе у нас тоже постоянно какие- то болячки. А у нас спорт Болеть вообще нельзя.
Ненужно винить родителей. Раньше прививки вообще были плохие. Эта тварь Богатырёва закупала Индию и эксперименты ставила над нашими детьми . Матерям просто было страшно
А ще "Гугл знает все". У кожної людини реакція на щеплення індивідуальна. Вам про це не казали? Хоча б у Гуглі...
Аналогично было в 2005-2006 гг. Так, по данным МОЗ, в 2005 году в Украине прививками против кори было "охвачено" более 95% населения, однако почему-то в 2006 году произошел резкий всплеск заболеваемостью корью до 42000 человек? Причем, опять-таки, по официальным данным Минздрава, в 2005 году от кори скончался один человек, а в 2006 году было четыре смертельных случая на всю страну.
По той же официальной статистике:
2001-2002 - 17 тысяч заболевших
2005-2006 - 42 тысяч заболевших
2011-2012 - 12 тысяч заболевших
2017 - 4767 человек.
Как правило на картах и обозначают белым фоном территории где нет данных.
Ваше.... (только не лопочи, шо нет статистики по Крыму) - глупость. А разве есть статистика в МЗУ по Крыму?
Почему на улице в январе мороз в -20 ? только не лопочи.... потому что зима. Так... по Вашему...?
Vitamin A supplementation for preventing morbidity and mortality in children from six months to five years of age. (Imdad, 2017, Cochrane Database Syst Rev.)
Это систематической обзор Cochrane по общему влиянию витамина А на заболеваемость и смертность. Профилактическая добавка витамина А детям снижает смертность на 12-24%. Риск диареи снижается на 15%, риск заболевания корью снижается на 50%.
Vitamin A supplementation and child mortality. A meta-analysis. (Fawzi, 1993, JAMA)
А это метаанализ влияния витамина А на детскую смертность. Витамин А снизил смертность от кори на 60%, а среди младенцев на 90%. Смертность от пневмонии снизилась на 70%.
В 2012 тоже была вспышка, но столько людей от кори не умирало, после реформы медицины у нас уже корь стала смертельно опасным заболеванием... житы по новому б..дь
http://www.gabrich.ru/files/center/europe_2008.pdf
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все-таки и в платной медицине есть свои плюсы:
смотришь на прейскурант и начинаешь больше ценить свое здоровье ибо дороже здоровья может быть только лечение.