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 Заболеваемость корью за 9 месяцев 2018 г. выросла в 17 раз: Украина лидирует в Европе по распространению заболевания, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Количество случаев заболеваемости корью за январь-сентябрь 2018 года возросло в 17 раз по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Заболеваемость корью в Украине постоянно растет: только за последнюю неделю заболели 1319 человек, а с начала года - более 35 тыс. За девять месяцев 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заболеваемость выросла в 17 раз", - говорится в сообщении.

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По информации Всемирной организации здравоохранения, в Европейском регионе продолжается вспышка кори. Сейчас Украина стала сомнительным лидером региона по распространению заболевания корью. По оперативным данным, по состоянию на 26 октября 2018 г. в Украине заболели корью 35 233 человека, в частности 21 468 детей и 13 765 взрослых. Заболеваемость по Украине является неравномерной. Самые высокие уровни заболеваемости корью наблюдаются в областях, где уровень охвата плановой вакцинацией самый низкий: Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской. С начала года от осложнений кори умерли 15 человек: 11 детей и 4 взрослых.

Для преодоления вспышки кори Министерство здравоохранения обеспечило закупку достаточного количества вакцин - по состоянию на 1 октября 2018 года в Украине в наличии 713,857 тыс. доз вакцины КПК.

Заболеваемость корью за 9 месяцев 2018 г. выросла в 17 раз: Украина лидирует в Европе по распространению заболевания, - Минздрав 01
Заболеваемость корью за 9 месяцев 2018 г. выросла в 17 раз: Украина лидирует в Европе по распространению заболевания, - Минздрав 02
Заболеваемость корью за 9 месяцев 2018 г. выросла в 17 раз: Украина лидирует в Европе по распространению заболевания, - Минздрав 03

Источник: https://censor.net.ua/p3094636
 
 
 Топ комментарии
 
а я считаю тебе гвоздь надо в голову забить)))
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это жестоко...можно просто в жопу)))))))))))))))
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Медицина при шоколадных тоже в говне, этого следовало ожидать. Сейчас порохоботы спишут все на вакцинацию, хотя уровень вакцинирования был стабилен все предыдущие годы.
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Почему интересно. Ведь прививки сделали. Почему болеют привитые дети непонятно. Может, прививки плохие или что
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Відсоток щеплених дітей дуже невисокий, бо дуркуваті мамки-бабці відмовляються від вакцинації уже років 15.
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По- моему наоборот. Этой зимой прошедшей все попрививались массово. Но ситуация остаётся быть хреновой.
У нас знакомые поехали куда- то заграницу привили детей. Так их дети перенесли прививки тяжело, оба с температурой и даже с небольшим высыпаеием. Мои же двое вообще не почувствовали. Вот и думаю теперь, может доза слишком маленькая была. Эта корь хренова очень напрягает как и вообще вся эпидем ситуация в стране. В школе у нас тоже постоянно какие- то болячки. А у нас спорт Болеть вообще нельзя.
Ненужно винить родителей. Раньше прививки вообще были плохие. Эта тварь Богатырёва закупала Индию и эксперименты ставила над нашими детьми . Матерям просто было страшно
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Звісно, що "Ненужно винить родителей", бо це ж не вони відмовилися робить щеплення своїм дітям - це педіатри їх з дітьми до кабінетів не пустили.
А ще "Гугл знает все". У кожної людини реакція на щеплення індивідуальна. Вам про це не казали? Хоча б у Гуглі...
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Мы лидируем по заболеваемости корью в Европе , Гугл не спасёт от болезни и всевозможные отмазки тоже. Происходят странные вещи. В которых нужно немедленно разбираться тем, кто взялся нас защищать от пандемий
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Ага, саме так - "странные вещи" - понад десяток років щеплень дітям не робили. І тут раптом епідемія...
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Медицина при шоколадных тоже в говне, этого следовало ожидать. Сейчас порохоботы спишут все на вакцинацию, хотя уровень вакцинирования был стабилен все предыдущие годы.
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Прививки делать надо. При чем здесь медицина, если родители - идиоты? Заболеваемость корью за 9 месяцев 2018 г. выросло в 17 раз: Украина лидирует в Европе по распространению заболевания, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4820
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Родители ВНЕЗАПНО перестали делать прививки именно при Супрунше?
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Истерии вокруг прививок больше 10 лет уже. И сейчас мы пожинаем плоды, когда давно побежденные болезни спокойно "гуляют" по Украине. Заболеваемость корью за 9 месяцев 2018 г. выросла в 17 раз: Украина лидирует в Европе по распространению заболевания, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5964
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Очередные "папыредныкы", понятно: газ дорожает именно сейчас потому что в 2009 брали кредиты, корью заражаются именно сейчас, потому что в 2009 не вакцинировались Заболеваемость корью за 9 месяцев 2018 г. выросла в 17 раз: Украина лидирует в Европе по распространению заболевания, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3393
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Та він від народження такий. Нещеплений.
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Напоминаю, в 2017 году было прививито 90% детей первого года жизни и 93% детей до 6 лет - ревакцинацией. Может это и спровоцировало вспышку в 2018? То есть при 95% вакцинации в Украине было две эпидемии кори. В 2016 году вакцинация меньше и кори в 2017 меньше.
Аналогично было в 2005-2006 гг. Так, по данным МОЗ, в 2005 году в Украине прививками против кори было "охвачено" более 95% населения, однако почему-то в 2006 году произошел резкий всплеск заболеваемостью корью до 42000 человек? Причем, опять-таки, по официальным данным Минздрава, в 2005 году от кори скончался один человек, а в 2006 году было четыре смертельных случая на всю страну.
По той же официальной статистике:
2001-2002 - 17 тысяч заболевших
2005-2006 - 42 тысяч заболевших
2011-2012 - 12 тысяч заболевших
2017 - 4767 человек.
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То есть при 95% вакцинации в Украине было две эпидемии кори. В 2016 году вакцинация меньше и кори в 2017 меньше.
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О забубнил свои мантры антипрививочник Алесандро. То чт о вы сейчас пишете называется "манипуляция". Почему именно объяснять не буду, умные и так поймут.
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внимательно посмотри на карту Украины...Крым опять "отвалился"(только не лопочи, шо нет статистики по Крыму)
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Сначала сами посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО. Крым обозначен белым фоном, все другие государства в том числе и рассея - светло серым фоном.
Как правило на картах и обозначают белым фоном территории где нет данных.
Ваше.... (только не лопочи, шо нет статистики по Крыму) - глупость. А разве есть статистика в МЗУ по Крыму?


Почему на улице в январе мороз в -20 ? только не лопочи.... потому что зима. Так... по Вашему...?
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Вот и результат тех кто детей не прививали - скотились в средневековье. Особенно радуют СИМ которые несут прямую ответственность за раздувания из мухи слона, прививки плохие они вредные все это херня в Германии, Франции, Англия - это поголовная обязаловка!
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У нас народ сильно разбаловали. Хочешь - делай, не хочешь - не делай. А детей надо принудительно вакцинировать. Заболеваемость корью за 9 месяцев 2018 г. выросла в 17 раз: Украина лидирует в Европе по распространению заболевания, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3577
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а я считаю тебе гвоздь надо в голову забить)))
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это жестоко...можно просто в жопу)))))))))))))))
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Виявляється шо фіктивні довідки про щеплення не допомогають?
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Вот, что действительно помогает.

Vitamin A supplementation for preventing morbidity and mortality in children from six months to five years of age. (Imdad, 2017, Cochrane Database Syst Rev.)
Это систематической обзор Cochrane по общему влиянию витамина А на заболеваемость и смертность. Профилактическая добавка витамина А детям снижает смертность на 12-24%. Риск диареи снижается на 15%, риск заболевания корью снижается на 50%.
Vitamin A supplementation and child mortality. A meta-analysis. (Fawzi, 1993, JAMA)
А это метаанализ влияния витамина А на детскую смертность. Витамин А снизил смертность от кори на 60%, а среди младенцев на 90%. Смертность от пневмонии снизилась на 70%.
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Хоть в чём то Украина первая в Европе. Самый богатый президент в самой больной стране😟
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Згідно з картою, кір наступає з Європи. У всьому винні абоЄвропейці, або Львівська вигрібна яма, де будується (а може вже й ні, бо гроші ж вже в Панамі) Львівський сміттєспалювальний комбінат.
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Абсолютно нормальная динамика для этого циклического заболевания.
В 2012 тоже была вспышка, но столько людей от кори не умирало, после реформы медицины у нас уже корь стала смертельно опасным заболеванием... житы по новому б..дь
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Вот, например, заболеваемость корью в 2008 г. Обратите внимание, что самая высокая заболеваемость была в благополучных и вакцинированных странах Европы.
http://www.gabrich.ru/files/center/europe_2008.pdf
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Господи как ты надоел Алесандро, кто тебе платит за манипуляции? Говорят РФ раскачивает антипрививочную истерию.В 2008 году ситуация с прививками в Украине была хорошая - они были и их делали, у меня родные в этой сфере работали тогда. поэтому пишу не с потолка. И вспышек не было. А потом несколько лет не прививались толком в Украине и не только от кори (в последние годы) и вспышка гарантированна, о чем я вас лично предупреждал на этом форуме. Почему не прививались отдельный вопрос, его надо адресовать Яценюку, который будучи премьером тормозил, возможно он тогда ваши опусы читал и заразился идиотией.
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Ну хоть одно дело на первом месте, благодаря незаменимой ПАНИ СУПРУН. Так держать, феодализм не отдадим. ЕС в жо........ пе. Да, пан ПОП.
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все-таки и в платной медицине есть свои плюсы:
смотришь на прейскурант и начинаешь больше ценить свое здоровье ибо дороже здоровья может быть только лечение.
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Медицинская реформа от оффшорной соевой банды в действии! Постепенно выходим на первые места в Европе!!!
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А як в Криму з кором? Захворюваність є? Чи взагалі її там немає?!
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там Дмитро торба если заболел - страшная бюрократия, знаю случай когда достаточно молоой человек (знакомый) умер в Саках от пневмонии а ему отказались оказывать помощь из за того что с документами что-то было не так.
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Цензор.НЕТФотоОбществоЗаболеваемость корью за 9 месяцев 2018 г. выросла в 17 раз: Украина лидирует в Европе по распространению заболевания, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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