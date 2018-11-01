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Все про:Аваков (2589) Катар (63) Нацполиция (8402) сотрудничество (646) Князев (274)

 Украина и Катар инициировали сотрудничество в правоохранительной сфере. ФОТОрепортаж

Председатель Нацполиции Украины Сергей Князев и начальник полиции Государства Катар генерал-майор Саад бин Джассим аль-Кулайфи подписали совместную декларацию о намерениях между МВД Государства Катар и Национальной полицией Украины.

Об этом сообщил Департамент коммуникации МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы провели встречу с премьер-министром Катара шейхом Абдуллой бин Насером бин Халифа Аль Тани и подписали Декларацию о взаимном сотрудничестве между полицейскими ведомствами по ряду вопросов. В частности, борьба с киберпреступностью и трансграничной преступностью. Это позволит сделать радикальный прорыв в вопросах, касающихся обмена информацией. Мы высоко ценим развитие и углубление международного сотрудничества в сфере национальной безопасности между нашими странами", - отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Документом предусматривается осуществление сотрудничества в сферах борьбы с преступностью, особенно с ее транснациональными организованными формами, терроризмом, торговлей людьми и нелегальной миграцией, киберпреступностью, незаконным оборотом наркотиков.

"Для нас это совершенно новое и очень важное направление работы, ведь Государство Катар — стало первым государством на Ближнем Востоке, с которой мы будем сотрудничать в правоохранительной сфере. Здесь нас особенно интересует опыт внедрения передовых информационных технологий в работе полиции, в частности в блоке превенции. Это современные стандарты, к которым мы стремимся", - сказал глава Нацполиции Сергей Князев.

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Источник: https://censor.net.ua/p3094634
 
   
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Можно в Катаре закупить за госсчет полицейские автомобили для Авакова и его сына. Будет довольно потужно, я считаю
Украина и Катар инициировали сотрудничество в правоохранительной сфере - Цензор.НЕТ 7127
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В придачу к вертолетам еще и верблюдов на пару ярдов купят
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Командировки в Катар дороговато обойдутся налогоплательщикам,а еще за вертолеты не расчитались.
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Украина могла бы получать газ танкерами,а получит джихадистов от Катара. Да. Серьезное сотрудничество,в духе нынешних уродов от власти. Как раз то чего особенно не хватает! И именно сейчас это своевременно!
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