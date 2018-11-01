 Руководство ГП "Коневодство Украины" и люди из орбиты Януковича незаконно отвели 5000 га земли и завладели выращенным на ней урожаем, - прокуратура. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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"Разоблачена схема хищения госимущества должностными лицами филиала Дибровского конного завода №62 ГП "Коневодство Украины" и руководством одного из обществ, связанных с близким окружением бывшего президента Януковича, которые по предварительному сговору незаконно отвели земли площадью почти 5000 га и завладели выращиваемой на них сельскохозяйственной культурой, нанеся ущерб государству в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к разоблачению правонарушителей привлечено более 300 правоохранителей, проведены почти полсотни обысков на территории Полтавской, Кировоградской и Черкасской областей.

Среди задержанных директор филиала государственного предприятия, руководитель общества, принадлежащего близкому окружению бывшего президента Януковича, главный бухгалтер указанного общества, а также другие лица, причастные к незаконной сделке.













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В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения задержанным лицам.

Досудебное расследование уголовного производства, внесенного в ЕРДР по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины, продолжается.