EN|RU|UK
Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины, Фоторепортаж
  3247  36
Все про:Германия (3194) Меркель (1568) Порошенко (15665)

 Порошенко и Меркель проводят встречу тет-а-тет. ФОТО

Началась встреча Президента Украины Петра Порошенко и Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

"Встреча проходит в формате "с глазу на глаз"", - сказано в сообщении.

Порошенко и Меркель проводят встречу тет-а-тет 01
Фото: пресс-служба Президента

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко встретил Меркель в Киеве. ВИДЕО

Напомним, Меркель прибыла с визитом в Украину по приглашению Главы Украинского государства.

Источник: https://censor.net.ua/p3094586
 
   
 Топ комментарии
 
Меркель - та людина, котра є головним автором європейського лицемірства щодо України. Ллючи крокодилячі сльози з приводу анексії Криму та загарбання Донбасу, Німеччина вже після цих двох жахливих актів зробила все, щоб було здійснено наступний акт війни щодо України - а саме, будівництво обхідного потоку Норд Стрім.

Цей газовий маршрут не має жодного економічного змісту, окрім військового. Для того, щоб мати можливість, не турбуючи європейського обивателя, захопити Україну, Путін споруджує супердорогу трубу дном моря. Реальна собівартість прочкаки газу таким способом буде в рази дорожче вже існуючого українського напряму. Це робиться виключно з метою підкорити нас Москві.
[Меркель є головним автором європейського лицемірства щодо України - політик]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1541058142-merkel-e-golovnim-avtorom-evropeyskogo-litsemirstva-shchodo.html
😜
 показать весь комментарий
 
Порошенко и Меркель проводят встречу тет-а-тет - Цензор.НЕТ 9485Дмитро Корчинський
17 год ·

Їде Меркель. Вона непогана тітка (порівняно з іншими німецькими політиками), але нічого доброго не привезе.
Зброю вона постачає курдам. А українцям вона постачає зраду.
Порошенку варто спілкуватися виключно з американцями й британцями.

З континентальними європейцями йому спілкуватися безсенсово.
 показать весь комментарий
 
В условиях войны, острого противостояния России и Украины, варваров и цивилизованного мира, Меркель строит СП2, финансирует Путина. На эти деньги Путин вооружается, ведет свои кровавые войны, убивает украинцев, сирийцев, татар.
После чего она будет, просит защиты у США от этого самого Путина. Лицемерка
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зустрічі не просто так відбуваються, кожний на щось розраховує.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Конфеты хочет? так Трамп уже дал...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 

готовит пепу к парижу=)
 показать весь комментарий
 
 
Петя, спроси где второй фронт, где военная помощь
 показать весь комментарий
 
 
На что же уговаривает пэцю этот буфер хуйла? Меркелиха агент хуйла ещё похлеще и понаглее, чем шрёдер.
 показать весь комментарий
 
Добро шо бацьку не доводиться вмовляти. Той згоден і без вмовляння.
 показать весь комментарий
 
Може Гиршевич це твій батько? Це кремлівський гауляйтер Білорусі. І те, що Пеця з ним обіймається має вас насторожувати більше, ніж нас. Білорусь уже давно окупована Парашкою і ми в концтаборі. А ваш Пеця їздить до місцевого Мусолліні з великим задоволенням.
 показать весь комментарий
 
 
Шо, не сподобалось? Я спецом так написав. Це наш президент і ми його називаємо як хочемо, а іншим зась.
 показать весь комментарий
 
Я зрозумів, що це твій презик і ти його ліжешь. Ти не українець, ти - хохол.
 показать весь комментарий
 
 
Об этом мы узнАем, когда она выйдет в отставку.
 показать весь комментарий
 
в дословном переводе с нимецкаго - "в четыре глаза" ))), против руцкого - "с глазу на глаз" ))
 показать весь комментарий
 
 
... бутылкой в джопу )). и в обох двох национальных видах спорта - они всемирнопризнанные мастера!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ангела Меркель - Ангел Смерти укр. ГТС.
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко и Меркель проводят встречу тет-а-тет - Цензор.НЕТ 9485Дмитро Корчинський
17 год ·

Їде Меркель. Вона непогана тітка (порівняно з іншими німецькими політиками), але нічого доброго не привезе.
Зброю вона постачає курдам. А українцям вона постачає зраду.
Порошенку варто спілкуватися виключно з американцями й британцями.

З континентальними європейцями йому спілкуватися безсенсово.
 показать весь комментарий
 
 
Бля. Куди після майдану поїхав твій Корчинський? Напевне ти Лео зглузду зїхав.
 показать весь комментарий
 
Корчинський після штурму Банкової виїхав до Росії Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/korchinskiy-pislya-shturmu-bankovoyi-viyihav-do-rosiyi-a-polkovnik-berkutu-mig-zaymatisya-provokaciyami-323778.html
 показать весь комментарий
 
Не знаю, это надо у Трампа спросить какие он там конфеты ей давал.
 показать весь комментарий
 
Им легко найти общий язык. Меркель же хорошо знает русский язык, вхожа в Кремль и часто возит Путину пиво в подарок.
 показать весь комментарий
 
 
Меркель - та людина, котра є головним автором європейського лицемірства щодо України. Ллючи крокодилячі сльози з приводу анексії Криму та загарбання Донбасу, Німеччина вже після цих двох жахливих актів зробила все, щоб було здійснено наступний акт війни щодо України - а саме, будівництво обхідного потоку Норд Стрім.

Цей газовий маршрут не має жодного економічного змісту, окрім військового. Для того, щоб мати можливість, не турбуючи європейського обивателя, захопити Україну, Путін споруджує супердорогу трубу дном моря. Реальна собівартість прочкаки газу таким способом буде в рази дорожче вже існуючого українського напряму. Це робиться виключно з метою підкорити нас Москві.
[Меркель є головним автором європейського лицемірства щодо України - політик]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1541058142-merkel-e-golovnim-avtorom-evropeyskogo-litsemirstva-shchodo.html
😜
 показать весь комментарий
 
 
В условиях войны, острого противостояния России и Украины, варваров и цивилизованного мира, Меркель строит СП2, финансирует Путина. На эти деньги Путин вооружается, ведет свои кровавые войны, убивает украинцев, сирийцев, татар.
После чего она будет, просит защиты у США от этого самого Путина. Лицемерка
 показать весь комментарий
 
 
Это пример суперкорупции в ЕС, по подсчетам финансистов из Сбербанка, проект СП-2 не окупится даже через 50 лет, но немцы из-за откатов и протекции суперкоррупционера Шредера не обращают на такие мелочи внимания... Но все плохо с корупцией конечно в Украине, и эти клоуны нас поучают...
 показать весь комментарий
 
Искать зраду в её приезде не стоит, приехала и это хорошо. Как минимум будут какие-то результаты, они по любому будут. Санкции РФ в один день с её приездом это то, что называется - Путин отпускает, изолируя от себя. Кстати укр. гтс вполне может конкурировать с любым потоком, по демократическим меркам рынок - это когда есть конкуренция, так что нужно анализировать и развиваться, а не устраивать монополию, в виде Нафтогаза. Нафтогаз разогнать, пусть только останется налог на транспортировку и обслуживающая компания, как вариант... и качайте кому нужно.
 показать весь комментарий
 
«Летять утки, летять утки. ...»(с).
Две «хромые утки» пожалуются друг-другу на собственную глупость.
Бундес-фрау посетует, что напустила в Германию всякий сброд, который, как она наивно полагала, уподобится бюргерам - кинется дисциплинированно, педантично и высокопроизводительно мантулить на благо германского капитализма. «Не так сталось, як гадалось»(с), сброд то с ближнего востока, решил, что он в гостях. А по восточным традициям гость - святой человек, работать ни-ни, только жрать, гулять, наркоту ширять и безобразничать, а поскольку Аллах далеко, можно ещё и бухать. Бюргеры не оценили и Бундес-фрау пришлось самой себе назначить дату «с чемоданами на выход».
Порохатый Шоколадье поскулит, шо с реформами не вышло, средний класс сам собой не вылупился и теперь нет рейтингов к выборам. Затем поканючит: «мелочишкой не поделитесь?», «какая гадость этот ваш Северный Поток-2», «подкиньте милитарного секонд-хенда». Бундес-фрау во всём тактично откажет, проявит солидарность, выразит беспокойство и посоветует с Путиным быть податливей да поласковей, мол, в конце-концов, один раз - не пидагог и в Европе от этого ещё никто не умирал.
Как-то так.
 показать весь комментарий
 
Сергей Максимюк
Смотрел сегодня как наш президент встречал Ангелу Меркель. Ну что вам сказать, жалкое зрелище. Канцлер одной из величайших стран мира больше похожа на бомжа. Какие-то штанишки не глаженые, на плечах дешёвенькая раздергаечка, шея голая, на колье денег нет. Ну смотришь и плакать хочется. А ведь уже почти 12 лет рулит самой богатой страной Европы. Видать не удалось стырить ни одного евро. Хоть на приличный костюмчик. То ли дело наши бабёнки. Каждый день новые очки за 500 баксов, каждый день новый костюм за 5000 баксов. При этом никакого бизнеса за спиной. Всё чисто от святого духа. А ведь за таких святых голосуют миллионы. Вот потому и живут в нищите, что приходится каждый день этим святым скидываться на новые очки от Версаче и новые костюмы от кутюр.
 показать весь комментарий
 
Против Меркель в Германии таёжная Папуасия,через аффилированные партии ведётся разнузданная травля.Тоже самое сейчас и на Цензоре.Меркель ,пожалуй ,единственный политик Германии,который придерживается проукраинских позиций.Другое дело,что наши толстомордые бонзы торгуют с Таёжной Папуасией, и погрязли в коррупции,как дворняги в блохах
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко и Меркель проводят встречу тет-а-тет. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх