 Порошенко и Меркель проводят встречу тет-а-тет. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

"Встреча проходит в формате "с глазу на глаз"", - сказано в сообщении.



Фото: пресс-служба Президента

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Напомним, Меркель прибыла с визитом в Украину по приглашению Главы Украинского государства.