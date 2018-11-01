 Порошенко и Меркель проводят встречу тет-а-тет. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.
"Встреча проходит в формате "с глазу на глаз"", - сказано в сообщении.
Напомним, Меркель прибыла с визитом в Украину по приглашению Главы Украинского государства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.
"Встреча проходит в формате "с глазу на глаз"", - сказано в сообщении.
Напомним, Меркель прибыла с визитом в Украину по приглашению Главы Украинского государства.
готовит пепу к парижу=)
17 год ·
Їде Меркель. Вона непогана тітка (порівняно з іншими німецькими політиками), але нічого доброго не привезе.
Зброю вона постачає курдам. А українцям вона постачає зраду.
Порошенку варто спілкуватися виключно з американцями й британцями.
З континентальними європейцями йому спілкуватися безсенсово.
Цей газовий маршрут не має жодного економічного змісту, окрім військового. Для того, щоб мати можливість, не турбуючи європейського обивателя, захопити Україну, Путін споруджує супердорогу трубу дном моря. Реальна собівартість прочкаки газу таким способом буде в рази дорожче вже існуючого українського напряму. Це робиться виключно з метою підкорити нас Москві.
[Меркель є головним автором європейського лицемірства щодо України - політик]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1541058142-merkel-e-golovnim-avtorom-evropeyskogo-litsemirstva-shchodo.html
😜
После чего она будет, просит защиты у США от этого самого Путина. Лицемерка
Две «хромые утки» пожалуются друг-другу на собственную глупость.
Бундес-фрау посетует, что напустила в Германию всякий сброд, который, как она наивно полагала, уподобится бюргерам - кинется дисциплинированно, педантично и высокопроизводительно мантулить на благо германского капитализма. «Не так сталось, як гадалось»(с), сброд то с ближнего востока, решил, что он в гостях. А по восточным традициям гость - святой человек, работать ни-ни, только жрать, гулять, наркоту ширять и безобразничать, а поскольку Аллах далеко, можно ещё и бухать. Бюргеры не оценили и Бундес-фрау пришлось самой себе назначить дату «с чемоданами на выход».
Порохатый Шоколадье поскулит, шо с реформами не вышло, средний класс сам собой не вылупился и теперь нет рейтингов к выборам. Затем поканючит: «мелочишкой не поделитесь?», «какая гадость этот ваш Северный Поток-2», «подкиньте милитарного секонд-хенда». Бундес-фрау во всём тактично откажет, проявит солидарность, выразит беспокойство и посоветует с Путиным быть податливей да поласковей, мол, в конце-концов, один раз - не пидагог и в Европе от этого ещё никто не умирал.
Как-то так.
Смотрел сегодня как наш президент встречал Ангелу Меркель. Ну что вам сказать, жалкое зрелище. Канцлер одной из величайших стран мира больше похожа на бомжа. Какие-то штанишки не глаженые, на плечах дешёвенькая раздергаечка, шея голая, на колье денег нет. Ну смотришь и плакать хочется. А ведь уже почти 12 лет рулит самой богатой страной Европы. Видать не удалось стырить ни одного евро. Хоть на приличный костюмчик. То ли дело наши бабёнки. Каждый день новые очки за 500 баксов, каждый день новый костюм за 5000 баксов. При этом никакого бизнеса за спиной. Всё чисто от святого духа. А ведь за таких святых голосуют миллионы. Вот потому и живут в нищите, что приходится каждый день этим святым скидываться на новые очки от Версаче и новые костюмы от кутюр.