 "Судьи - не марионетки", "Правосудие - не цирк!": под Высшим советом правосудия протестовали против отстранения судьи Цокол. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Активисты, среди которых были и депутаты ВР Юрий Деревянко и Игорь Луценко, заявили, что судья Цокол принимала неугодные власти решения. Например, более мягкое, чем арест, решение по мере пресечения для Михеила Саакашвили.

Депутат Луценко отметил, что судью Цокол отстранили по абсолютно надуманному поводу и сделано это специально перед выборами, чтобы дать сигнал показательный судейскому корпусу, что "нужно слушаться".

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"Мы категорически осуждаем решение дисциплинарной палаты ВСП, требуем отменить решение об увольнении судьи Печерского районного суда Ларисы Ивановны Цокол. Прямо сейчас можем наблюдать как власть публично наказывает непокорных судей. Оттачивая механизм управления судейским корпусом. Высший совет правосудия отстранил Ларису Цоколь от правосудия. Дисциплинарное производство ВСП открыл через 11 дней после отказа в удовлетворении ходатайства прокуратуры об аресте Саакашвили. Затем его объединили еще с двумя жалобами. Мотивы своего решения об отстранении ВСП обнародовало. Фактов нарушений присяги или дисциплинарных проступков там не приведено", - говорится в анонсе митинга.







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Активисты отмечают, что решение по Цокол - чисто политическое, заказное и не имеет ничего общего с задачами ВСП.











Известный активист и адвокат Александр Кравчук напомнил, что украинцы выходили на Майдан 5 лет назад не ради того, чтобы сейчас судьи опять стали управляемы из Администрации Президента.





Активисты также призвали судью Цокол подать апелляцию на решение ВСП.







"Цинизм в том, что на многих судей Печерского суда поданы жалобы в ВСП на их неправомерные действия, нарушение присяги и т.д. Но эти жалобы не рассматриваются годами, игнорируются, отклоняются. Тем циничнее выглядит "причины" привлечения к ответсвенности Ларисы Цокол. Фактически инструмент очистки судебной власти используется с прямо противоположной целью - для расправы над неугодными судьями, то есть для уничтожения независимости судей. Отметим, что преследование ВСП непокорных судей становится системным явлением. Так ВСП наказал известного судью-обличителя Ларису Гольник за пост в Фейсбуке и поддержку общественности. Тем самым было заблокировано ее участие в конкурсе в Высший антикоррупционный суд. Также наказан судья Виталий Радченко за то, что он санкционировал обыск детективами НАБУ у председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Это решение В.Радченко разорвало круговую поруку, что так напугало ВСП", - отмечают активисты.

Фото и видео - Олег Богачук