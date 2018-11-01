 Грузина, убившего гражданку Польши и сбежавшего в Украину, задержали в столичном хостеле, - Аброськин. ФОТО

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, пишет Цензор.НЕТ.
По словам Аброськина, 20.10.2018 в польском городе Лодзь безвестно исчезла 28-летняя гражданка Польши, труп которой нашли позже за городом. Полиция Польши установила подозреваемого в убийстве - гражданина Грузии, который после совершения преступления на следующий день выехал в Украину.
"Первый заместитель коменданта полиции Польши Анджей Шимчик обратился ко мне за помощью в установлении местонахождения и задержании преступника, который находится в международном розыске. Вчера в Киев прибыли польские полицейские и офицер полиции Грузии. Результат совместной работы сотрудников Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины, полицейских Польши и Грузии - уже на утро было установлено местонахождение преступника в Киеве в одном из хостелов, где его и задержали", - написал замшефа Нацполиции.
Польский полицейский обратился к украинскому за помощью в поиске преступника, который был задержан в считанные дни.
Если бы процесс шел, как обычно: следствие, объявление в международный розыск, задержание, экстрадиция, все это заняло бы месяцы.
Мистер Аброськин, а вы не пробовали в поиске сбежавших в Европу преступников действовать так же, опираясь на личные контакты в европейских правоохранительных органах?
Или вам, в отличие от поляков, похрену и спешить некуда?