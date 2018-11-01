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Все про:Грузия (3467) Киев (16703) Польша (4567) убийство (5052) Аброськин (464)

 Грузина, убившего гражданку Польши и сбежавшего в Украину, задержали в столичном хостеле, - Аброськин. ФОТО

В одном из киевских хостелов задержали гражданина Грузии, который в октябре убил польку в городе Лодзь, после чего сбежал в Украину.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, пишет Цензор.НЕТ.

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По словам Аброськина, 20.10.2018 в польском городе Лодзь безвестно исчезла 28-летняя гражданка Польши, труп которой нашли позже за городом. Полиция Польши установила подозреваемого в убийстве - гражданина Грузии, который после совершения преступления на следующий день выехал в Украину.

"Первый заместитель коменданта полиции Польши Анджей Шимчик обратился ко мне за помощью в установлении местонахождения и задержании преступника, который находится в международном розыске. Вчера в Киев прибыли польские полицейские и офицер полиции Грузии. Результат совместной работы сотрудников Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины, полицейских Польши и Грузии - уже на утро было установлено местонахождение преступника в Киеве в одном из хостелов, где его и задержали", - написал замшефа Нацполиции.

Грузина, убившего гражданку Польши и сбежавшего в Украину, задержали в столичном хостеле, - Аброськин 01

Грузина, убившего гражданку Польши и сбежавшего в Украину, задержали в столичном хостеле, - Аброськин 02

Источник: https://censor.net.ua/p3094567
 
   
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Свершилось Чудо! Цензор грузина назвал "грузином", а не "иностранцем"!
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))) с десяток лет тому, один грузин-новичок, в вене, по тёмному, пыталсо проникнуть в квартиру на втором этаже. ну а полиция тут как тут к подъезду. он возми та и выпрыгни в окно, не высоко же )))) а под окном - световая шахта, прикрытая крупной решёткой. ступни ног, не без переломов, направили спрыгнувшее тело в ячейки, но на промежности всё остановилось ))) во крику то было !!! скорая, пожарники - дополнили картину захвата ))))
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Что характерно.
Польский полицейский обратился к украинскому за помощью в поиске преступника, который был задержан в считанные дни.
Если бы процесс шел, как обычно: следствие, объявление в международный розыск, задержание, экстрадиция, все это заняло бы месяцы.
Мистер Аброськин, а вы не пробовали в поиске сбежавших в Европу преступников действовать так же, опираясь на личные контакты в европейских правоохранительных органах?
Или вам, в отличие от поляков, похрену и спешить некуда?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГрузина, убившего гражданку Польши и сбежавшего в Украину, задержали в столичном хостеле, - Аброськин. ФОТО
 
 
 
 
 
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