 Микроавтобус въехал в жилой дом в Херсоне и загорелся, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, водитель Volkswagen Crafter не учел дорожной обстановки и не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением, выехал на тротуар и въехал в стену многоквартирного жилого дома.

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После столкновения микроавтобус загорелся, пожар был оперативно локализован спасателями.

В результате ДТП водитель и 34-летний пассажир были госпитализированы.











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Полиция предварительно квалифицировала инцидент по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы на срок до двух лет, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.