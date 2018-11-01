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 Микроавтобус въехал в жилой дом в Херсоне и загорелся, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

Утром в четверг, в Херсоне на улице Перекопской произошло ДТП с участие микроавтобуса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, водитель Volkswagen Crafter не учел дорожной обстановки и не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением, выехал на тротуар и въехал в стену многоквартирного жилого дома.

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После столкновения микроавтобус загорелся, пожар был оперативно локализован спасателями.

В результате ДТП водитель и 34-летний пассажир были госпитализированы.

Микроавтобус въехал в жилой дом в Херсоне и загорелся, есть пострадавшие 01
Микроавтобус въехал в жилой дом в Херсоне и загорелся, есть пострадавшие 02
Микроавтобус въехал в жилой дом в Херсоне и загорелся, есть пострадавшие 03
Микроавтобус въехал в жилой дом в Херсоне и загорелся, есть пострадавшие 04
Микроавтобус въехал в жилой дом в Херсоне и загорелся, есть пострадавшие 05

Фото - Кherson.life

Полиция предварительно квалифицировала инцидент по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы на срок до двух лет, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Источник: https://censor.net.ua/p3094543
 
 
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хотел УШАТАТЬ конкурентов , что б на БУСАХ все ездили , а не на лисапедах ((((
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Санкция статьи предусматривает штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы на срок до двух лет, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Источник: https://censor.net.ua/p3094543\\\\\\

А если яма была? Ублюдки только наказывать горазды. Как было - дворник на джипке Тойота влетел в Бентли ибо яму залил дождь и конешно же понесло машину. Вроде как-то выкрутился потом с адвокатами, а так х.з. шо б делал.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМикроавтобус въехал в жилой дом в Херсоне и загорелся, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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