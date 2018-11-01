 Амфетамин, МДМА, "соли для ванн": контрабандист "элитных" психотропов с Ривненщины получил 5 лет тюрьмы. ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Правоохранители установили, что злоумышленник в начале 2016 года нашел ряд интернет-ресурсов, на которых была размещена информация о перечне наркотиков и психотропов доступных для заказа, а также указаны механизмы их распространения с соблюдением мер конспирации и безопасности. Заказ наркотических средств происходил через регистрацию "покупателя" на сайте, оплата за товар осуществлялась криптовалютой.

Злоумышленник получал наркотические и психотропные вещества из одной из азиатских стран в почтовых международных отправлениях. "Товар" был завернут в специальный материал, который усложнял его обнаружение правоохранителями.

После поступления отправлений он фасовал наркотики и делал для покупателей так называемые "закладки" в подъездах жилых домов Вараша. "Запас" психотропных веществ наркоделец хранил по месту своего жительства и в гаражном помещении.







Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника в августе 2017 года. Во время санкционированных следственных действий по месту его жительства. Тогда в автомобиле и гараже правоохранители изъяли, в частности, амфетамин, МДМА и "соли для ванн" на общую сумму более 300 тысяч гривен и 9 тысяч долларов США наличными.

У наркодельца было также обнаружено семь травматических пистолетов, три из которых были переделаны под отстрел боевыми патронами.

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Приговором суда злоумышленник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч.2 ст.28, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и приговорен к пяти годам лишения свободы.