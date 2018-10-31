 Полиция задержала чиновников Госгеокадастра и Госэкоинспекции Хмельнитчины на взятке в $1200. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, в рамках уголовного производства правоохранители установили, что должностные лица пытались получить взятку за принятие решения, входящее в их компетенцию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ на Буковине с погоней задержала двух патрульных-взяточников. ФОТО

"За составление положительного заключения по результатам проверки требовали от субъекта хозяйствования 1200 долларов США. 30 октября правоохранители одновременно провели задержания фигурантов. Каждый был задержан возле админзданий государственных учреждений при получении ими по 500 долларов США взятки. Кроме того, ранее сотрудниками управления защиты экономики в Хмельницкой области задокументирован факт получения должностными лицами части неправомерной выгоды, 200 долларов США, которые последние разделили между собой", - говорится в сообщении.

Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Уголовное производство открыто по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством) и ч.3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Должностному лицу Госгеокадастра объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины, а чиновнику Государственной экологической инспекции - по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое сотрудников военкомата задержаны на Херсонщине при получении 800 долл. взятки, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Мероприятия по разоблачению и задержанию должностных лиц проводились под процессуальным руководством военной прокуратуры Хмельницкого гарнизона Западного региона Украины при участии сотрудников Управления внутренней безопасности в Хмельницкой области ДВБ Национальной полиции Украины и отдела борьбы с коррупцией и организованной преступностью УСБУ в Хмельницкой области.









Смотрите также: При требовании взятки $1200 задержаны двое пограничников в Черновицкой области, - СБУ. ФОТО