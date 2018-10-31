 Рева лоббирует финансирование узкого круга общественных организаций его знакомых, - экс-начуправления Минсоцполитики Тарасова. ДОКУМЕНТ

Такое заявление сделала бывший начальник управления по делам ветеранов войны и участников АТО Минсоцполитики Александра Тарасова в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Приводим текст полностью:
"Я, Тарасова Александра, гражданка Украины, заявляю:
Министр социальной политики Украины Рева А., в сговоре с небольшим количеством общественных деятелей ветеранов советского периода, вопреки более широкому кругу ветеранского общества и просто здравому смыслу, честности и прозрачности использования государственных средств на социально направленную деятельность общественных организаций, лоббирует интересы узкого круга знакомых ему лиц в финансировании ОО под их собственной руководством.
Какой именно интерес у господина Ревы в лоббировании финансирования такого узкого круга? Может, тоже финансирование только уже от ОО? У меня нет таких фактов... Но государственного интереса здесь совершенно 100% нет...
Достало.
Воюем с ними - этими узкозаинтересованными лицами - уже третий год, а пока ни одна из этих тварей не пострадала.
Бог и АК-47, дай нам силы преодолеть эту Гидру.
Поддерживайте нас. Не дайте им снова изменить порядок финансирования в интересах карманных общественных деятелей".
Подробности, по словам Тарасовой, указаны в посте ветерана АТО, эксперта проектного офиса по созданию Министерства по делам ветеранов Виталия Кузьменко. Там, среди прочего, сообщается: "Рева решил вернуть назад старую систему финансирования "уставной деятельности". Фактически - содержание нескольких "избранных" организаций. И сделать главным ветеранским праздником в 2019 году "30-летие вывода советских войск из Афганистана". Это не просто рецидив, это попытка предоставить близким к министру организациям бюджетные средства без каких-либо условий. Эти изменения прописаны под организации, которые показательно отказались от участия в конкурсе (проектов ветеранских организаций. - Ред.), явно рассчитывая, что получат средства и без "всех этих ваших конкурсов, проектов и отчетов".
Ветеран отмечает, что в итоге будут созданы привилегированные условия для избранных организаций. "Такие действия создают напряжение среди ветеранов различных войн и провоцируют конфликт между ветеранами и Минсоцполитики", - заявляет Кузьменко, а также прилагает копии сравнительной таблицы с отмеченными "интересными" предложениями.
главное что парашенко нипричём!
https://www.facebook.com/vbtsvit/videos/2283505725212392
свинки у корыта
Бывший командующий сухопутными войсками США генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что Украине могут потребоваться десятилетия, чтобы дождаться успеха в противостоянии с Россией.
«Что Украине делать в условиях, когда дипломатические усилия, видимо, не дают ощутимых результатов, а военное решение называют невозможным? Во-первых, это не будет легко или быстро. США и союзники поддерживали Западную Германию 40 лет. У нас есть стратегическое терпение. Прошло 40 лет, пока Германия наконец объединилась и страны вроде Украины, Литвы, Латвии и Эстонии смогли выйти из состава СССР, а Варшавский договор прекратил существование», - объяснил генерал «Апострофу».
Он также сказал, что правительству Украины следует сконцентрироваться на «устойчивости» собственного населения, добиться доверия к правительственным институтам и прозрачности государственных расходов.
«Если не завершить необходимые реформы, не наладить прозрачную работу правительства и финансирование армии через прозрачный бюджет, не иметь понятной политики, которую будут объяснять гражданские лидеры, Россия будет использовать вашу коррупцию», - предупредил Ходжес.