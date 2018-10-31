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 Политика Украины
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Все про:ветераны (450) общественные организации (125) Министерство социальной политики (606) Рева Андрей (417) Тарасова Александра (5)

 Рева лоббирует финансирование узкого круга общественных организаций его знакомых, - экс-начуправления Минсоцполитики Тарасова. ДОКУМЕНТ

Министр социальной политики Украины Андрей Рева в сговоре с небольшим количеством общественных деятелей лоббирует интересы узкого круга знакомых ему лиц в финансировании общественных организаций под их руководством.

Такое заявление сделала бывший начальник управления по делам ветеранов войны и участников АТО Минсоцполитики Александра Тарасова в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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Приводим текст полностью:

"Я, Тарасова Александра, гражданка Украины, заявляю:
Министр социальной политики Украины Рева А., в сговоре с небольшим количеством общественных деятелей ветеранов советского периода, вопреки более широкому кругу ветеранского общества и просто здравому смыслу, честности и прозрачности использования государственных средств на социально направленную деятельность общественных организаций, лоббирует интересы узкого круга знакомых ему лиц в финансировании ОО под их собственной руководством.
Какой именно интерес у господина Ревы в лоббировании финансирования такого узкого круга? Может, тоже финансирование только уже от ОО? У меня нет таких фактов... Но государственного интереса здесь совершенно 100% нет...
Достало.
Воюем с ними - этими узкозаинтересованными лицами - уже третий год, а пока ни одна из этих тварей не пострадала.
Бог и АК-47, дай нам силы преодолеть эту Гидру.
Поддерживайте нас. Не дайте им снова изменить порядок финансирования в интересах карманных общественных деятелей".

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Рева лоббирует финансирование узкого круга общественных организаций его знакомых, - экс-начуправления Минсоцполитики Тарасова 01

Подробности, по словам Тарасовой, указаны в посте ветерана АТО, эксперта проектного офиса по созданию Министерства по делам ветеранов Виталия Кузьменко. Там, среди прочего, сообщается: "Рева решил вернуть назад старую систему финансирования "уставной деятельности". Фактически - содержание нескольких "избранных" организаций. И сделать главным ветеранским праздником в 2019 году "30-летие вывода советских войск из Афганистана". Это не просто рецидив, это попытка предоставить близким к министру организациям бюджетные средства без каких-либо условий. Эти изменения прописаны под организации, которые показательно отказались от участия в конкурсе (проектов ветеранских организаций. - Ред.), явно рассчитывая, что получат средства и без "всех этих ваших конкурсов, проектов и отчетов".

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Ветеран отмечает, что в итоге будут созданы привилегированные условия для избранных организаций. "Такие действия создают напряжение среди ветеранов различных войн и провоцируют конфликт между ветеранами и Минсоцполитики", - заявляет Кузьменко, а также прилагает копии сравнительной таблицы с отмеченными "интересными" предложениями.

Рева лоббирует финансирование узкого круга общественных организаций его знакомых, - экс-начуправления Минсоцполитики Тарасова 02
Рева лоббирует финансирование узкого круга общественных организаций его знакомых, - экс-начуправления Минсоцполитики Тарасова 03

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Рева лоббирует финансирование узкого круга общественных организаций его знакомых, - экс-начуправления Минсоцполитики Тарасова 04
Рева лоббирует финансирование узкого круга общественных организаций его знакомых, - экс-начуправления Минсоцполитики Тарасова 05
Рева лоббирует финансирование узкого круга общественных организаций его знакомых, - экс-начуправления Минсоцполитики Тарасова 06
Рева лоббирует финансирование узкого круга общественных организаций его знакомых, - экс-начуправления Минсоцполитики Тарасова 07
Рева лоббирует финансирование узкого круга общественных организаций его знакомых, - экс-начуправления Минсоцполитики Тарасова 08
Рева лоббирует финансирование узкого круга общественных организаций его знакомых, - экс-начуправления Минсоцполитики Тарасова 09
Рева лоббирует финансирование узкого круга общественных организаций его знакомых, - экс-начуправления Минсоцполитики Тарасова 10
Рева лоббирует финансирование узкого круга общественных организаций его знакомых, - экс-начуправления Минсоцполитики Тарасова 11
Рева лоббирует финансирование узкого круга общественных организаций его знакомых, - экс-начуправления Минсоцполитики Тарасова 12
Рева лоббирует финансирование узкого круга общественных организаций его знакомых, - экс-начуправления Минсоцполитики Тарасова 13
Рева лоббирует финансирование узкого круга общественных организаций его знакомых, - экс-начуправления Минсоцполитики Тарасова 14

Источник: https://censor.net.ua/p3094481
 
 
 Топ комментарии
 
Брехня!!! Рева потужний політик, який разом з сивочолим гетьманом, веде краііну до процвітання! А всі інші багато іідять!!
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А потому что Рева любит жрать много, вкусно и регулярно. А холопы пущай платят за газ и слезно просят супсидию.
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ни фига себе.. на святое замахнулись? на реву ??? и как теперь жить?
Рева лоббирует финансирование узкого круга общественных организаций его знакомых, - начуправления Минсоцполитики Тарасова - Цензор.НЕТ 1866
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Брехня!!! Рева потужний політик, який разом з сивочолим гетьманом, веде краііну до процвітання! А всі інші багато іідять!!
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Рева тот еще ублюдок но там у него в связке некто Музыченко по субсидиям О!! то еще та гнида и ушлебок.. там все прикрывает Розенко издалека.. по ним давно плачет Гильотина...
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ну и шо?
главное что парашенко нипричём!
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к чему это писать, порошенко и семочко прокатили, а тути шалит камисар
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Узколобый Рева лоббирует интересы узкого круга знакомых ему лиц, для того, чтобы морда росла вширь! Рева лоббирует финансирование узкого круга общественных организаций его знакомых, - начуправления Минсоцполитики Тарасова - Цензор.НЕТ 7317
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А потому что Рева любит жрать много, вкусно и регулярно. А холопы пущай платят за газ и слезно просят супсидию.
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ни фига себе.. на святое замахнулись? на реву ??? и как теперь жить?

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Вслед за Бузиной нужно таких тварей отправлять .
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зато жрут все в три горло
свинки у корыта Рева лоббирует финансирование узкого круга общественных организаций его знакомых, - начуправления Минсоцполитики Тарасова - Цензор.НЕТ 4175
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Останні півтора тижні ні дня без чергового пробитого дна риго-соєвими потворами...
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По мнению Бена Ходжеса, победа не будет легкой и быстрой
Бывший командующий сухопутными войсками США генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что Украине могут потребоваться десятилетия, чтобы дождаться успеха в противостоянии с Россией.
«Что Украине делать в условиях, когда дипломатические усилия, видимо, не дают ощутимых результатов, а военное решение называют невозможным? Во-первых, это не будет легко или быстро. США и союзники поддерживали Западную Германию 40 лет. У нас есть стратегическое терпение. Прошло 40 лет, пока Германия наконец объединилась и страны вроде Украины, Литвы, Латвии и Эстонии смогли выйти из состава СССР, а Варшавский договор прекратил существование», - объяснил генерал «Апострофу».
Он также сказал, что правительству Украины следует сконцентрироваться на «устойчивости» собственного населения, добиться доверия к правительственным институтам и прозрачности государственных расходов.
«Если не завершить необходимые реформы, не наладить прозрачную работу правительства и финансирование армии через прозрачный бюджет, не иметь понятной политики, которую будут объяснять гражданские лидеры, Россия будет использовать вашу коррупцию», - предупредил Ходжес.
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Ох и отольются шоколадной банде их злодеяния. Ждем весны и выборов.
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Да уж, харя этого совкового армейского политрука не обезображена интеллектом...
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Якщо ця банда покидьків сфальсифікує вибори, то мене особисто вже ніякий "Путін нападе" не стримає від нового Майдану.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРева лоббирует финансирование узкого круга общественных организаций его знакомых, - экс-начуправления Минсоцполитики Тарасова. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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