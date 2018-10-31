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Все про:назначение (1363) суд (21471) Государственное бюро расследований (164) Труба (55)

 Суд решил привлечь Секретариат Кабмина в качестве третьей стороны в деле о противоправности назначения Трубы директором ГБР. ФОТОрепортаж

Окружной админсуд перенес на 15 ноября разбирательство дела по поводу признания противоправным решения конкурсной комиссии о назначении Романа Трубы директором Государственного бюро расследования.

Как сообщает Укринформ, соответствующее решение судья принял для привлечения Секретариата Кабинета министров в качестве третьей стороны в этом деле, передает Цензор.НЕТ.

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Адвокат Трубы Василий Медвидь пояснил, что привлечение Секретариата КМУ необходимо, поскольку по закону о ГБР этот орган является организатором работы конкурсной комиссии по избранию руководства этого ведомства.

Во время заседания суда в среду должны были состояться прения по этому делу, на которые явились истец - народный депутат Юрий Македон - и директор ГБР Роман Труба в качестве третьего лица.

В комментарии Укринформу Македон подчеркнул, что решил обжаловать решение конкурсной комиссии о назначении Трубы директором ведомства, поскольку действует решение этой комиссии от 13 ноября 2017 года, которым Трубе было отказано в приеме его заявления на участие в конкурсе на должность директора.

"У нас есть решение комиссии об отказе Роману Трубе в приеме заявления на должность директора, поскольку он ее пропустил. Это решение есть, оно не отменено, но почему-то на следующий день его (Романа Трубу. - Ред.) рассматривали как кандидата", - сказал он.

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Македон добавил, что в случае удовлетворения судом его иска, он подаст следующий - относительно отмены указа президента о назначении Романа Трубы директором ГБР.

В свою очередь, Труба в комментарии журналистам сообщил, что в случае удовлетворения иска Македона не произойдет его отстранение от занимаемой должности.

"Я обращаю внимание, что в этом иске есть намерение признать противоправными действия конкурсной комиссии о допуске только одного лица - меня, к участию в конкурсе. Речь не идет об отстранении директора ГБР от занимаемой должности. Такого вида мероприятия как "отстранение" не существует в кодексе, поэтому я всех хочу успокоить, что отстранения не будет", - резюмировал он.

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Суд решил привлечь Секретариат Кабмина в качестве третьей стороны в деле о противоправности назначения Трубы директором ГБР 01
Суд решил привлечь Секретариат Кабмина в качестве третьей стороны в деле о противоправности назначения Трубы директором ГБР 02
Суд решил привлечь Секретариат Кабмина в качестве третьей стороны в деле о противоправности назначения Трубы директором ГБР 03
Суд решил привлечь Секретариат Кабмина в качестве третьей стороны в деле о противоправности назначения Трубы директором ГБР 04
Суд решил привлечь Секретариат Кабмина в качестве третьей стороны в деле о противоправности назначения Трубы директором ГБР 05
Фото: Павел Багмут

Напомним, директор ГБР назначается на должность президентом по представлению премьер-министра в соответствии с представлением конкурсной комиссии.

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16 ноября 2017 года комиссия решила, что внесет премьер-министру представление о назначении Романа Трубы на должность директора ГБР. 22 ноября 2017 года президент Петр Порошенко назначил его на должность.

Источник: https://censor.net.ua/p3094478
 
 
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Устроили с страны клоунады и рады.ГБР,НАЗК,НАБУ,А результы?Одна крупная рыба у Юры и та уплыла.
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Шо за смута, бояре? Забыли, кто эту трубу выдвинул?
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Все робиться через ср*ку, а порося мовчить.
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поросенок ошибся в трубе - отсюдова и вся возня
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А как ошибся? Труба, неожиданно для всех, оказался порядочным человеком?
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труба ляпнуло не подумавши...в случае удовлетворения иска судом ему лучше самому уйти спокойно...
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а государственные денежки капают...нет не капают - вытекают потоками
(на зарплаты-премии-доплаты-машины-кабинеты-оборудование-отопление-електрика-х/з что еще...для создание каких-то особенных и суперособенных ведомств, антикоррупционных органов (гроздьями) и прочую шелупень, которая вместо работы ведет внутриведомственные разборки и судебные тяжбы....)
а государство кормит весь этот кордебалет
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Премьерный показ сериала " ГБР и Опоненты " выдался на славу!
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Комусь з керівників держави вигідно зірвати початок роботи ҐБР, рильце в пушку...
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Цензор.НЕТФотоОбществоСуд решил привлечь Секретариат Кабмина в качестве третьей стороны в деле о противоправности назначения Трубы директором ГБР. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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