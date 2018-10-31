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 Погибшего на Донбассе воина Виталия Онищука похоронят 1 ноября в Винницкой области. ФОТО

1 ноября, в городе Липовец Винницкой области в 11.30 начнется церемония прощания с погибшим украинским воином Виталием Витальевичем Онищуком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Виталий Витальевич Онищук, 1976 года рождения, солдат, механик-водитель эвакуационного отделения эвакуационного взвода ремонтной роты 59-й отдельной мотопехотной бригады.

Он погиб 29 октября около 16:30 во время проведения ремонтных работ в результате взрыва боеприпаса ВОГ-25 в пункте ремонта техники на территории воинской части в пгт Новоайдар Луганской области,

Виталий Онищук родился 11.02.1976 года в Липовце. Имел высшее образование, окончил Винницкий государственный аграрный университет по специальности "менеджер-экономист". До войны работал юристом в Липовецкой центральной районной больнице. Был активным участником Революции Достоинства.

Призван на службу 29 марта 2016 Липовецким РВК Винницкой области.  Похоронят военнослужащего на кладбище микрорайона Каменка в Липовце. У него остались отец, жена и две дочери.

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Погибшего на Донбассе воина Виталия Онищука похоронят 1 ноября в Винницкой области 01

Источник: https://censor.net.ua/p3094476
 
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПогибшего на Донбассе воина Виталия Онищука похоронят 1 ноября в Винницкой области. ФОТО
 
 
 
 
 
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