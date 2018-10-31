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 Нам нужно внедрять современные технологии в правоохранительную систему, - Аваков на выставке технологий безопасности в Катаре. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев совершили визит на Международную выставку технологий внутренней национальной безопасности и полицейского оборудования MILIPOL Qatar 2018

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций МВД.

"Наша правоохранительная система требует внедрения новейших технологий. Сейчас мы масштабирует программу "Безопасный город" на территорию всего государства. Она уже работает в Мариуполе, Киеве и Днепре. Основа ее деятельности - применение современной информационно-компьютерной системы, которая дает возможность круглосуточного мониторинга оперативной обстановки. Наши камеры могут длительное время работать без электричества, в ночное время и любые погодные условия ", - сказал Арсен Аваков.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев отметил, что Украина - это государство, которое имеет опыт в военных конфликтах и ​​ситуациях с повышенными рисками.

"Нас не интересует просто техника, мы стремимся внедрить новейшие технологии в правоохранительную систему нашей страны. А Катар находится среди лидеров, использующих роботов полицейских, управляемые дроны, которые фиксируют оперативную обстановку. До таких нормам нам надо еще работать", - отметил он.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Нацполиции Сергей Князев находятся в Государстве Катар с официальным визитом.

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Нам нужно внедрять современные технологии в правоохранительную систему, - Аваков на выставке технологий безопасности в Катаре 01
Нам нужно внедрять современные технологии в правоохранительную систему, - Аваков на выставке технологий безопасности в Катаре 02
Нам нужно внедрять современные технологии в правоохранительную систему, - Аваков на выставке технологий безопасности в Катаре 03
Нам нужно внедрять современные технологии в правоохранительную систему, - Аваков на выставке технологий безопасности в Катаре 04
Нам нужно внедрять современные технологии в правоохранительную систему, - Аваков на выставке технологий безопасности в Катаре 05

Источник: https://censor.net.ua/p3094465
 
 
 Топ комментарии
 
Для защиты бандитской власти от народа надо закупать все самое современное.
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нам потрібно викорчовувати кримінально- олігархічно - васальну "владу"
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"ВАШЕЙ" СИСТЕМЕ ТРЕБУЮТСЯ ...МАССОВЫЕ ПОСАДКИ...НАДОЛГО!
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Блин, ну когда уже наши медийные особы вместо "нам надо" скажут "мы делаем, результат смотрите там-то".
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так результат є - 1% надбагаті - всі ті хто їх обслуговує, а це 15-20 % дуже багаті...- інші кріпаки...
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нам потрібно викорчовувати кримінально- олігархічно - васальну "владу"
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"ВАШЕЙ" СИСТЕМЕ ТРЕБУЮТСЯ ...МАССОВЫЕ ПОСАДКИ...НАДОЛГО!
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Нам потрібно створювати справжню правоохоронну систему. Таку щоб ублюдки - відповіли за всі, скоєні ними злочини.
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Неужели купленные рюкзаки морально устарели и теперь обязательно надо купить рюкзаки из кевлара с минихолодильником и солнечной подзарядкой?
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Для защиты бандитской власти от народа надо закупать все самое современное.
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"Наша правоохранительная система требует внедрения новейших технологий. Сейчас мы масштабирует программу "Безопасный город" на территорию всего государства. Она уже работает в Мариуполе, Киеве и Днепре. Источник: https://censor.net.ua/p3094465
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Аваков вийшов із Харкова і я добре знаю хто його підтримував багато років. Тепер він нам розповідає про безпечне місто😒 В Києві, де в тролейбусі побилися і порізали чоловіка? У Маріуполі де стріляють? Про Дніпро теж багато відомо🤔
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Про Дніпро теж багато відомо

Там Вилкул -предводитель титушек.
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пацаны к подводным лодкам примерялись...
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Навчися сам їх шити, тоді вистачить пенсії🤗
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Що більше не подобається? Походження, колишня політсила, зміна переконань...?
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Лётает хлопец на зависть шапкокраду. Из Сингапура в Катар. Бабело то народное. Самоли дорогие, отели, туфли крокодиловые, чемоданы жёлто-кожаные, переводчицы сиськатые, референты сладко-жопые---лафа. Это не в АТБ за плавлеными сыркам по 8 гр за штуку сганять с утра, пока другие пенсы не упёрли по домам. Завидую!
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До слез, США выручайте это уже похлеще приклеенной головы саа... клоуны.
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Может для начала нужно ввести саму правоохранительную систему
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Сабаков в тебе замість реформи наплодили хабарників, шахраїв, подонків, садистів і вбивць. Тобі не допоможуть технології так як в МВС тотальна корупція. А сам ти барига корупціонер.
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Перш ніж впроваджувати в будь-яку систему технології завтрашнього дня, треба з неї вичистити людей вчорашнього дня!
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Я не налетчик, а идейный борец за денежные знаки.
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Нам нужно внедрять современные технологии в правоохранительную систему,

Та да , а то янтарной войне и конца не видно... Видать не в технологии дело.
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Є такі технології! Честь і чесність називаються! Не продаються?
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Нам нужно внедрять современные технологии в правобандоохранительную систему, - Аваков на выставке технологий безопасности в Катаре.
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У авакова кругосветное путешествие? Еще не везде изучил технологияи в полиции. Мир огромен. Ну-ну.
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Обязательно будем внедрять!!! но после того когда ты и твоя воровская шайка будет матать срок лет 15 с конфискацией
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Первыми кто предал идеи Майдана --это парламентарии , лягшие под олигархов , продавшиеся как проститутки...
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Подонки за рахунок податків катаються по світу.
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ещё один реформатор...Откуда деньги возьмешь? Когда старики и дети нах не нужны этому государству, то понятно, что тогда очень нужны сытые и упакованные полицаи. Вся политика нф - мракобесие, псевдо патриотизм и полицейское государство.
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В ночь на среду, 31 октября, в центре Киева полицейский автомобиль сбил пешехода.

По данным интернет-сообщества Киев Оперативный полицейские ехали на вызов о минировании, а человек, который пытался перебежать дорогу - грабитель, который за несколько минут до этого, с товарищами забрали сумку и пытались скрыться...
https://t.me/KyivOperativ/37978
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Цензор.НЕТФотоОбществоНам нужно внедрять современные технологии в правоохранительную систему, - Аваков на выставке технологий безопасности в Катаре. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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