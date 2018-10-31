 Нам нужно внедрять современные технологии в правоохранительную систему, - Аваков на выставке технологий безопасности в Катаре. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций МВД.
"Наша правоохранительная система требует внедрения новейших технологий. Сейчас мы масштабирует программу "Безопасный город" на территорию всего государства. Она уже работает в Мариуполе, Киеве и Днепре. Основа ее деятельности - применение современной информационно-компьютерной системы, которая дает возможность круглосуточного мониторинга оперативной обстановки. Наши камеры могут длительное время работать без электричества, в ночное время и любые погодные условия ", - сказал Арсен Аваков.
Председатель Национальной полиции Сергей Князев отметил, что Украина - это государство, которое имеет опыт в военных конфликтах и ситуациях с повышенными рисками.
"Нас не интересует просто техника, мы стремимся внедрить новейшие технологии в правоохранительную систему нашей страны. А Катар находится среди лидеров, использующих роботов полицейских, управляемые дроны, которые фиксируют оперативную обстановку. До таких нормам нам надо еще работать", - отметил он.
Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Нацполиции Сергей Князев находятся в Государстве Катар с официальным визитом.
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Аваков вийшов із Харкова і я добре знаю хто його підтримував багато років. Тепер він нам розповідає про безпечне місто😒 В Києві, де в тролейбусі побилися і порізали чоловіка? У Маріуполі де стріляють? Про Дніпро теж багато відомо🤔
Там Вилкул -предводитель титушек.
Та да , а то янтарной войне и конца не видно... Видать не в технологии дело.
правобандоохранительную систему, - Аваков на выставке технологий безопасности в Катаре.
По данным интернет-сообщества Киев Оперативный полицейские ехали на вызов о минировании, а человек, который пытался перебежать дорогу - грабитель, который за несколько минут до этого, с товарищами забрали сумку и пытались скрыться...
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