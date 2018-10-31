 Нам нужно внедрять современные технологии в правоохранительную систему, - Аваков на выставке технологий безопасности в Катаре. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций МВД.

"Наша правоохранительная система требует внедрения новейших технологий. Сейчас мы масштабирует программу "Безопасный город" на территорию всего государства. Она уже работает в Мариуполе, Киеве и Днепре. Основа ее деятельности - применение современной информационно-компьютерной системы, которая дает возможность круглосуточного мониторинга оперативной обстановки. Наши камеры могут длительное время работать без электричества, в ночное время и любые погодные условия ", - сказал Арсен Аваков.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев отметил, что Украина - это государство, которое имеет опыт в военных конфликтах и ​​ситуациях с повышенными рисками.

"Нас не интересует просто техника, мы стремимся внедрить новейшие технологии в правоохранительную систему нашей страны. А Катар находится среди лидеров, использующих роботов полицейских, управляемые дроны, которые фиксируют оперативную обстановку. До таких нормам нам надо еще работать", - отметил он.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Нацполиции Сергей Князев находятся в Государстве Катар с официальным визитом.

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