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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Крым (20762) Укртрансбезопасность (20) Ноняк (4)

 Глава "Укртрансбезопасности" Ноняк во время выступления в ЕВА показал карту с "российским" Крымом. ФОТО

Сегодня, 31 октября, в офисе European Business Assotiation (ЕВА) состоялся круглый стол Комитета по логистике Ассоциации, на котором выступил глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк. Во время выступления Ноняк показал карту Европы с "российским" Крымом.

Об этом сообщают "Українські Новини", передает Цензор.НЕТ.

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Так, круглый стол был посвящен обсуждению вопроса отсутствия разрешений на международные транспортные перевозки, а также задержке пересечения границы на польской границе.

На карте, показанной во время выступления главы Укртрансбезопасности, можно видеть, что Крым обозначен таким же цветом, как и Россия - красным.

Глава Укртрансбезопасности Ноняк во время выступления в ЕВА показал карту с российским Крымом 01
Глава Укртрансбезопасности Ноняк во время выступления в ЕВА показал карту с российским Крымом 02

По данным источника "Українських Новин", никто из присутствующих в зале не отреагировал на произошедшее.

Источник: https://censor.net.ua/p3094440
 
 
 Топ комментарии
 
какое измождённое лицо... некогда поесть, наверное... Глава "Укртрансбезопасности" Ноняк во время выступления в ЕВА показал карту с "российским" Крымом - Цензор.НЕТ 4848
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Да пох всем этим чинушам и на оккупацию Крыма, и на войну на Донбассе. Им главное набить карманы и отрастить хари. А про Крым и Донбасс вспоминают только когда надо пропиариться, или оправдать очередное повышение цен и обдиралово народа.
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какое измождённое лицо... некогда поесть, наверное...
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Слишком много ест, может это про него говорил министр Рева. Впрочем, у министра Ревы лицо такое же.
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Если так вот то до Ноняка может и дойдет чей Крым .
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все закономерно.
человек лолиты.
ну а у лолиты не надо расказывать кто является шефом.
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Да пох всем этим чинушам и на оккупацию Крыма, и на войну на Донбассе. Им главное набить карманы и отрастить хари. А про Крым и Донбасс вспоминают только когда надо пропиариться, или оправдать очередное повышение цен и обдиралово народа.
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и кто же таких уродов ставит на эти должностя?
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та не нукай здесь Глава "Укртрансбезопасности" Ноняк во время выступления в ЕВА показал карту с "российским" Крымом - Цензор.НЕТ 7474
говори, как его накажешь? Глава "Укртрансбезопасности" Ноняк во время выступления в ЕВА показал карту с "российским" Крымом - Цензор.НЕТ 5430
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все закономерно.
человек лолиты.
ну а у лолиты не надо расказывать
кто является шефом.
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Нужно проверить где он ее взял.
Возможно его ведомство еще и купило эти карты за бюджетные деньги.
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ниже у пользователя есть мнение, шо юлька подкинула, думаю так и было
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У кого есть слова, говорите, у меня нет. Тем более, что некто барминталь такую цензуру ввел по отношению некоторых ползователей, что подумываю на Морзе переходить.
Барминталь, не обидел, все нормально？ Хмырь ты подз.....
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Шаблонное РЫЛО РЫГО-БППэшника. Очередной, езаменимый "ценный" кадр, шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ Глава "Укртрансбезопасности" Ноняк во время выступления в ЕВА показал карту с "российским" Крымом - Цензор.НЕТ 2544
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Что у Лолиты на уме, у Ноняка на языке.
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соевые, прокомментируйте, пожалуйста...
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Татьяна, не подсказывайте им Глава "Укртрансбезопасности" Ноняк во время выступления в ЕВА показал карту с "российским" Крымом - Цензор.НЕТ 3196
Пусть сами думают (если такое в принципе возможно: соевый сам думает Глава "Укртрансбезопасности" Ноняк во время выступления в ЕВА показал карту с "российским" Крымом - Цензор.НЕТ 3046)
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она не подсказывает, она констатирует факт, именно так ща соевые недоумки и будут отмазывать этого свинорыла.
Кстати, ты согласовал свой коммент с барминталем？ смотри, забанят.
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Они на семечке спалились, ща осторожничают
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Опух от голода,а мозги заплыли жиром.У свиней лицо,а у этого ХАРЯ!!!!!
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да и карта касабская, в смыле, изыг ... вообще по канону должен быть институт картографии, список "одобренных" условно свободных карт которые должны использовать госслужащие, госсми, прогноз погоды и т.д. (наверняка так раньше и было, только по-привычке за бабло, причем маленькое, используют касабские ресурсы)
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А те що саме цей дефіцит дозволів на мапі відображено за допомогою кольорів нікого не бентежить? Чи люди не в змозі логічно мислити?
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уволить с должности, хватит уже с ними нянчится.
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няньчиться, без обид.
Второе, а пэтька не заругает за вольности такие, снять, иш какой, пэтька назначил, а ты снять, акстись, холоп
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мокша, твое дело хуйло прославлять и кузю ремонтировать.
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Как то мне на одном из мордоровских сми , попалась на глаза статья.
В котором депутат ГосДуры расказывал.
Что в свое время была договоренность с барыгами, на поставку днепровской воды в оккупированный Крым.
Но пока договаривались о гешефте каждой из сторон,
Как черт из табакерки образовался Сенченко. Агент той шо вкрала ихне фсе.
И за счет спонсоров а не государства, соорудил дамбу и похоронил гешефт торговых партнеров.
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А хто показав--в контексті яких слів це було показано? Чи в нас одні балаболи?
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Карту скачали с интернета ( с российского сайта) и распечатали в приблежённой к кормушке типографии.
А поскольку с образованием у наших можновладцив совсем туго, то ебстественно такую мелочь как крым никто и не заметил.
Я думаю надо понять, простить.
А то куда оно бедоложное ещё сгодится, как не в чиновники.
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Названия стран на русском. Вы абсолютно правы.
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Мутная история, Абхазия и Ю.Осетия в цвет Грузии, Косово не Сербия. Не по рассейским канонам однозначно, так чего же КрымИх? Как говорил Глеб Жеглов: Запишем в загадки.
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...понять и простить мудака хорошим пинком в зад с работы государственного служащего.
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Укр.чиновник в каком укр.магазине купил эту карту? Или ему рашисты выдали? Такую падлу надо сразу гнать с гос.службы. Чё Гройсман молчишь?
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Надеюсь он уже вахтером на троещине работает?
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А нам каких то офицерских жен показывают, которые сами каяться пришли...
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Безопасность на транспорте в Крыму, что ли тоже должен обеспечивать, глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Украины? Он работает в пределах сложившейся геополитической обстановки. На фотографии реальная карта, реальный рабочий момент. Какие могут быть к нему претензии по профессиональной деятельности? Источник: https://censor.net.ua/p3094440
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Треба цьому Ноняку показати його фото без голови.
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Ясно що ця влада, це зграя корупціонерів і зрадників.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГлава "Укртрансбезопасности" Ноняк во время выступления в ЕВА показал карту с "российским" Крымом. ФОТО
 
 
 
 
 
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