 Глава "Укртрансбезопасности" Ноняк во время выступления в ЕВА показал карту с "российским" Крымом. ФОТО

Об этом сообщают "Українські Новини", передает Цензор.НЕТ.
Так, круглый стол был посвящен обсуждению вопроса отсутствия разрешений на международные транспортные перевозки, а также задержке пересечения границы на польской границе.
На карте, показанной во время выступления главы Укртрансбезопасности, можно видеть, что Крым обозначен таким же цветом, как и Россия - красным.
По данным источника "Українських Новин", никто из присутствующих в зале не отреагировал на произошедшее.
человек лолиты.
ну а у лолиты не надо расказывать кто является шефом.
говори, как его накажешь?
человек лолиты.
ну а у лолиты не надо расказывать
кто является шефом.
Возможно его ведомство еще и купило эти карты за бюджетные деньги.
Барминталь, не обидел, все нормально？ Хмырь ты подз.....
Пусть сами думают (если такое в принципе возможно: соевый сам думает )
Кстати, ты согласовал свой коммент с барминталем？ смотри, забанят.
по-привычкеза бабло, причем маленькое, используют касабские ресурсы)
Второе, а пэтька не заругает за вольности такие, снять, иш какой, пэтька назначил, а ты снять, акстись, холоп
В котором депутат ГосДуры расказывал.
Что в свое время была договоренность с барыгами, на поставку днепровской воды в оккупированный Крым.
Но пока договаривались о гешефте каждой из сторон,
Как черт из табакерки образовался Сенченко. Агент той шо вкрала ихне фсе.
И за счет спонсоров а не государства, соорудил дамбу и похоронил гешефт торговых партнеров.
А поскольку с образованием у наших можновладцив совсем туго, то ебстественно такую мелочь как крым никто и не заметил.
Я думаю надо понять, простить.
А то куда оно бедоложное ещё сгодится, как не в чиновники.