 Глава "Укртрансбезопасности" Ноняк во время выступления в ЕВА показал карту с "российским" Крымом. ФОТО

Об этом сообщают "Українські Новини", передает Цензор.НЕТ.

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Так, круглый стол был посвящен обсуждению вопроса отсутствия разрешений на международные транспортные перевозки, а также задержке пересечения границы на польской границе.

На карте, показанной во время выступления главы Укртрансбезопасности, можно видеть, что Крым обозначен таким же цветом, как и Россия - красным.





По данным источника "Українських Новин", никто из присутствующих в зале не отреагировал на произошедшее.