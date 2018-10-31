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 СБУ на Буковине с погоней задержала двух патрульных-взяточников. ФОТО

На Буковине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке двух инспекторов патрульной полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

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Оперативники спецслужбы установили, что полицейские требовали от жителя Черновцов 600 американских долларов. За эту сумму злоумышленники обещали свое содействие в беспрепятственном перемещении по территории области трех тонн спирта без соответствующих разрешительных документов на его приобретение и реализацию.

Сотрудники СБ Украины разоблачили инспекторов после получения очередной части неправомерной выгоды в одном из населенных пунктов Сторожинецкого района области. При этом злоумышленники пытались скрыться на служебном автомобиле, но были задержаны правоохранителями.

СБУ на Буковине с погоней задержала двух патрульных-взяточников 01

В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Источник: https://censor.net.ua/p3094424
 
   
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Деньги отняли и отпустили, пастись дальше?
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грицак,жди ответку авакяна...
мож хай стрелку забьют в ближайшей лесопосадке?
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Ну, цих покидьків-пішаків то посадять. Голосно. А ті покидьки, хто влаштувався вище - будуть "слідкувати за чесністю виборів".!
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Оптовый оборот подакцизных товаров это сфера интересов СБУ, нефиг было ментам прыгать выше чем положено, доилиб б магазинчики или самогонщиков проработали б до пенсии.
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СБУ, що там з сємочко? Як йому, комфортно при посаді?
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Пацики на мизере спалились, практиканты...
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