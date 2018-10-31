 "Сегодня наши киберполицейские среди сильнейших в мире": Аваков пообещал Катару помочь с кибербезопасностью и подготовкой к ЧМ-2022. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД.
Стороны также планируют подписать рамочное соглашение о сотрудничестве в правоохранительной сфере между главами полицейских ведомств. Речь идет в частности о совместной борьбе с киберпреступностью и наркотрафиком. Кроме этого Украина поможет Катару в подготовке специалистов-правоохранителей, в частности поделится опытом тренировки полицейских спецподразделений.
"Киберпреступность растет с каждым годом, если сравнивать с другими видами преступлений. И это очень серьезная проблема. Киберполиция у нас - одна из самых развитых служб. Сегодня украинские киберполицейские среди сильнейших в мире, ведь мы все время находимся под ударами и становимся сильнее от этого. Новый мир - новые вызовы. Мы создадим прочную цепь компетентных игроков в сфере кибербезопасности и вместе будем сильнее. Сейчас мы эффективно и углубленно работаем с США, Канадой, Германией и, несмотря на расстояние, с Австралией. Кроме этого, прочные контакты с Европолом и Интерполом. В вашем регионе хотим сделать ставку на работу с вашей страной", - сказал Аваков.
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"Кибербезопасность - это первое, что нас интересует. Второе - организация системы безопасности при пидготовке к Чемпионату мира по футболу в 2022 году в Катаре. И третье - развитие спецподразделений, в частности профессиональная подготовка и обучение правоохранителей", - отметил премьер-министр - министр внутренних дел Катара шейх Абдулла бин Нассер бин Халифа Аль Тани.
Относительно подготовки и проведению Чемпионата мира по футболу, который состоится в 2022 году в Катаре, Аваков отметил, что это вызов для страны, чтобы доказать миру способность обеспечивать мероприятия такого уровня.
"Мы проводили Чемпионат Европы в 2012 году и финал Лиги чемпионов УЕФА этого года, поэтому с удовольствием поможем поделимся опытом. Мы можем дать ответы на многие вопросы, связанные с терроризмом, а также те специфические вопросы, на которые знают ответы только полицейские. При подготовке спецназа можем передать вам лучшие практики. Мы готовим наших специалистов по трем моделям - США, Канады и нашей на собственном опыте. Уровень специальных сил реагирования у нас достаточно высокий, это потому что мы находимся под постоянным давлением. Здесь мы можем сделать обмен группами наших инструкторов", - сказал Аваков.
Также в ходе встречи стороны договорились о взаимном обмене делегациями для дальнейшего обмена опытом.
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Украинская IТ-отрасль входит в тройку индустрий с наибольшей долей в валовом внутреннем продукте (ВВП) страны.
https://minfin.com.ua/2018/05/26/33710501/
Хотя я вообще сомневаюсь что оно знае шо нєсє!
(пардон, я действительно о компьютерном вирусе...хотя... )