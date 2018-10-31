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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Аваков (2587) Катар (61) МВД (7658) безвизовый режим (1363)

 "Сегодня наши киберполицейские среди сильнейших в мире": Аваков пообещал Катару помочь с кибербезопасностью и подготовкой к ЧМ-2022. ФОТО

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на встрече 31 октября в Дохе с премьер-министром Катара шейхом Абдуллой бин Насером бин Халифа Аль Тани констатировал завершение всех формальностей для начала со 2 ноября этого года полноценного безвизового режима.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД.

Стороны также планируют подписать рамочное соглашение о сотрудничестве в правоохранительной сфере между главами полицейских ведомств. Речь идет в частности о совместной борьбе с киберпреступностью и наркотрафиком. Кроме этого Украина поможет Катару в подготовке специалистов-правоохранителей, в частности поделится опытом тренировки полицейских спецподразделений.

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"Киберпреступность растет с каждым годом, если сравнивать с другими видами преступлений. И это очень серьезная проблема. Киберполиция у нас - одна из самых развитых служб. Сегодня украинские киберполицейские среди сильнейших в мире, ведь мы все время находимся под ударами и становимся сильнее от этого. Новый мир - новые вызовы. Мы создадим прочную цепь компетентных игроков в сфере кибербезопасности и вместе будем сильнее. Сейчас мы эффективно и углубленно работаем с США, Канадой, Германией и, несмотря на расстояние, с Австралией. Кроме этого, прочные контакты с Европолом и Интерполом. В вашем регионе хотим сделать ставку на работу с вашей страной", - сказал Аваков.

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Сегодня наши киберполицейские среди сильнейших в мире: Аваков пообещал Катару помочь с кибербезопасностью и подготовкой к ЧМ-2022 01

"Кибербезопасность - это первое, что нас интересует. Второе - организация системы безопасности при пидготовке к Чемпионату мира по футболу в 2022 году в Катаре. И третье - развитие спецподразделений, в частности профессиональная подготовка и обучение правоохранителей", - отметил премьер-министр - министр внутренних дел Катара шейх Абдулла бин Нассер бин Халифа Аль Тани.

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Относительно подготовки и проведению Чемпионата мира по футболу, который состоится в 2022 году в Катаре, Аваков отметил, что это вызов для страны, чтобы доказать миру способность обеспечивать мероприятия такого уровня.

"Мы проводили Чемпионат Европы в 2012 году и финал Лиги чемпионов УЕФА этого года, поэтому с удовольствием поможем поделимся опытом. Мы можем дать ответы на многие вопросы, связанные с терроризмом, а также те специфические вопросы, на которые знают ответы только полицейские. При подготовке спецназа можем передать вам лучшие практики. Мы готовим наших специалистов по трем моделям - США, Канады и нашей на собственном опыте. Уровень специальных сил реагирования у нас достаточно высокий, это потому что мы находимся под постоянным давлением. Здесь мы можем сделать обмен группами наших инструкторов", - сказал Аваков.

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Также в ходе встречи стороны договорились о взаимном обмене делегациями для дальнейшего обмена опытом.

Сегодня наши киберполицейские среди сильнейших в мире: Аваков пообещал Катару помочь с кибербезопасностью и подготовкой к ЧМ-2022 02

Источник: https://censor.net.ua/p3094411
 
   
 Топ комментарии
 
В Україні вже повний порядок, можна й іншим допомагати
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ага, только реестры держ органов "ложатся" регулярно...
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С домушниками киевлянам и одесситам помог бы, Катару он помогает...
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https://minfin.com.ua/2018/05/26/33710501/

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Как бы все так, просто непонятно, почему наша киберполиция с пригожинцами не может справиться?
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Авакян, тебе про петю напомнить?
Хотя я вообще сомневаюсь что оно знае шо нєсє!
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В Україні вже повний порядок, можна й іншим допомагати
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а вирус Петя
(пардон, я действительно о компьютерном вирусе...хотя... )
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ага, только реестры держ органов "ложатся" регулярно...
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С домушниками киевлянам и одесситам помог бы, Катару он помогает...
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ха ха... він мав ввиду ботоферми від МВД, АП .. наші порохоботи та авакоботи сильніші в світі..
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Дорогі мої катарці, ховайте гаманці, а то не буде ні кібербезпеки ні грошей
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Голова "Укртрансбезпеки" під час виступу показав карту з "російським" Кримом
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Сегодня наши киберполицейские среди сильнейших в мире": Аваков пообещал Катару помочь с кибербезопасностью и подготовкой к ЧМ-2022. ФОТО
 
 
 
 
 
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