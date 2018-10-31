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Все про:взятка (4168) Кропивницкий (Кировоград) (358) Кировоградщина (268) Нацполиция (8394) СБУ (12934)

 СБУ разоблачила на взятках двух оперуполномоченных полиции Кировоградщины. ФОТО

Сотрудники СБ Украины разоблачили на взятке оперуполномоченного сектора уголовного розыска одного из районных отделов полиции Кропивницкого и старшего оперуполномоченного сектора криминальной полиции одного из райотделов полиции области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

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Оперативники спецслужбы установили, что полицейский из областного центра требовал от местного жителя двенадцать с половиной тысяч гривен за "влияние" на коллег из городского и районного отделов полиции. За эту сумму полицейский обещал способствовать мужчине в беспрепятственной перевозке древесины для реализации на территории областного центра.

Во время задержания злоумышленник оказал сопротивление. Пытаясь убежать оперуполномоченный повредил два оперативных автомобили. Полученные деньги он выбросил через окно собственного автомобиля. Правоохранители обнаружили и изъяли купюры, а также поврежденный автомобиль полицейского, который он спрятал за городом.

Сотрудники СБ Украины задержали полицейского на рабочем месте, куда он явился на следующий день.

Кроме того, в одном из районов области старший оперуполномоченный требовал от местного жителя пять тысяч гривен за возвращение арестованного транспортного средства, на котором якобы совершались кражи. Для передачи неправомерной выгоды злоумышленник привлек посредника.

Правоохранители задержали полицейского согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время передачи ему посредником всей суммы взятки на одной из улиц районного центра.

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По обоим фактам начато уголовные производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигурантам дел о подозрении в совершении преступлений и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия.

СБУ разоблачила на взятках двух оперуполномоченных полиции Кировоградщины 01
СБУ разоблачила на взятках двух оперуполномоченных полиции Кировоградщины 02
СБУ разоблачила на взятках двух оперуполномоченных полиции Кировоградщины 03
СБУ разоблачила на взятках двух оперуполномоченных полиции Кировоградщины 04

Источник: https://censor.net.ua/p3094407
 
 
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разоблачили на взятке оперуполномоченного сектора уголовного розыска

Там можна кожного другого затримувати. На яких машинах вони їздять? Коли вже бабусі перестануть допомогати онукам?
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сколько не плати, один хер - мало !!!
если в голове сидит - брать взятки, то хоть 100 000 плати, он будет их брать!
вывод - реальное наказание на рудниках, а не в комфортабельных камерах с телеками, телками и прочим! притом - онлайн!
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Простите за оффтоп, но все же. Кировограда нет, а Кировоградщина есть?)
Впрочем, если бы я работал редактором и мне пришлось писать слово "Кропивнитщина", я бы тоже написал Кировоградщина)
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ разоблачила на взятках двух оперуполномоченных полиции Кировоградщины. ФОТО
 
 
 
 
 
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