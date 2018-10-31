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 ДТП на трассе Киев-Чоп: в результате столкновения внедорожника с микроавтобусом пострадали 9 человек, четверо из них - дети. ФОТОрепортаж

Девять человек получили телесные повреждения в результате ДТП на Львовщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП во Львовской области.

По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло 30 октября около 20.30 на автодороге "Киев-Чоп" в селе Тухолька Сколевского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "SSANG YONG REXTON", 40-летний житель Червонограда, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом "VOLKWAGEN TRANSPORTER", за рулем которого находился 28-летний житель одного из сел Турковского района.

ДТП на трассе Киев-Чоп: в результате столкновения внедорожника с микроавтобусом пострадали 9 человек, четверо из них - дети 01

"В результате столкновения телесные повреждения получили водитель и пять пассажиров микроавтобуса, из них трое детей 14, 7 лет и полугодовалого младенца, а также водитель и двое пассажиров легковушки, одна из которых - 11-летняя девочка. Все они были доставлены в больницу", - сказано в сообщении.

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ДТП на трассе Киев-Чоп: в результате столкновения внедорожника с микроавтобусом пострадали 9 человек, четверо из них - дети 02

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Источник: https://censor.net.ua/p3094340
 
 
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