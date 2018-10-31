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 Танкисту из Омска Романову присвоили звание героя РФ за участие в войне против Украины. ФОТО

Российскому танкисту Виталию Романову присвоили звание героя РФ и при жизни установили памятную табличку в Омске за участие в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter пользователя Askai. 

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"Один из засекреченных Героев РФ - танкист 200-й ОМСБр капитан Виталий Романов. Звание присвоили 1 июня 2015 года", - говорится в сообщении.

Танкисту из Омска Романову присвоили звание героя РФ за участие в войне против Украины 01
Танкисту из Омска Романову присвоили звание героя РФ за участие в войне против Украины 02

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Танкисту из Омска Романову присвоили звание героя РФ за участие в войне против Украины 03

Согласно открытым данным, некоторые военнослужащие 200 ОМСБр были награждены медалями "За возвращение Крыма". В августе 2014-го подразделения 200 ОМСБр участвовали в боях за Луганский аэропорт, боях за Хрящеватое, а также были замечены в городе Краснодон Луганской области. В октябре 2014 года подразделения 200 ОМСБр участвовали в боях за 32-й блокпост на Луганщине. Зимой 2015-го формирования 200 ОМСБр участвовали в боях за Дебальцево.

Источник: https://censor.net.ua/p3094339
 
 
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///и при жизни установили памятную табличку в Омске за участие в войне против Украины.

При жизни? Плохая примета, ромка. Сдохнешь, сученок, в муках. И попадешь в путинский рай, где тебя ждут черти.
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И на грудю его магууучую
Лягла звязда.. навозной кучею...
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Жаль,что не посмертно,господь убийц карает,доберется и до этого героя-подонка. Слава Украине!
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И де наша славна сБУ?Ах так,там же Семочко кєрує,це ж буде так некошерно--замочити цього виродка .
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Цензор.НЕТФотоОбществоТанкисту из Омска Романову присвоили звание героя РФ за участие в войне против Украины. ФОТО
 
 
 
 
 
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