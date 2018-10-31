 Дубинки, балаклавы, газовые баллончики и оружие: в центре Киева полицейские задержали группу молодых людей с запрещенными предметами. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г. Киеве.

"Во время охраны общественного порядка в правительственном квартале Киева, где проходят мероприятия с массовым участием граждан, правоохранители заметили подозрительных лиц, находящихся возле микроавтобусов во дворах дома на улице Шелковичной.

Полицейские провели поверхностный осмотр и обнаружили у них запрещенные предметы: дубинки, балаклавы, газовые баллончики и тому подобное", - сказано в сообщении.

Сообщается также, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции для документирования события и изъятия запрещенных вещей.

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Для установления всех обстоятельств происшествия и дачи объяснений правонарушителей доставили в территориальное управление полиции. В настоящее время с ними общаются следователи.

Событие должным образом зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского УП ГУНП в г.. Киеве.





