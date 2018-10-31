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 Дубинки, балаклавы, газовые баллончики и оружие: в центре Киева полицейские задержали группу молодых людей с запрещенными предметами. ФОТОрепортаж

Столичная полиция задержала в центре Киева группу молодых людей, у которых были обнаружены дубинки, балаклавы, газовые баллончики, а у одного из мужчин - оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г. Киеве.

"Во время охраны общественного порядка в правительственном квартале Киева, где проходят мероприятия с массовым участием граждан, правоохранители заметили подозрительных лиц, находящихся возле микроавтобусов во дворах дома на улице Шелковичной.

Полицейские провели поверхностный осмотр и обнаружили у них запрещенные предметы: дубинки, балаклавы, газовые баллончики и тому подобное", - сказано в сообщении.

Дубинки, балаклавы, газовые баллончики и оружие: в центре Киева полицейские задержали группу молодых людей с запрещенными предметами 01

Сообщается также, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции для документирования события и изъятия запрещенных вещей.

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Дубинки, балаклавы, газовые баллончики и оружие: в центре Киева полицейские задержали группу молодых людей с запрещенными предметами 02

Для установления всех обстоятельств происшествия и дачи объяснений правонарушителей доставили в территориальное управление полиции. В настоящее время с ними общаются следователи.

Дубинки, балаклавы, газовые баллончики и оружие: в центре Киева полицейские задержали группу молодых людей с запрещенными предметами 03

Событие должным образом зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского УП ГУНП в г.. Киеве.

Дубинки, балаклавы, газовые баллончики и оружие: в центре Киева полицейские задержали группу молодых людей с запрещенными предметами 04
Дубинки, балаклавы, газовые баллончики и оружие: в центре Киева полицейские задержали группу молодых людей с запрещенными предметами 05
Дубинки, балаклавы, газовые баллончики и оружие: в центре Киева полицейские задержали группу молодых людей с запрещенными предметами 06

Источник: https://censor.net.ua/p3094334
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
с каких пор балаклава -запрещенный предмет?
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Ботва, ты это кому вопрос задаешь? Твоя жена в хиджабе по улице ходит, а ты в балаклаве? Что не так?
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прокснявая ботва, ты откуда выколупалось? всунься обратно!
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Дубина тоже не запрещена. Газовые баллоны тоже свободно продаются.
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гониво - а толпа просто неподконтрольные ментам титущки
как минимум 0 - а это не гуд Дубинки, балаклавы, газовые баллончики и оружие: в центре Киева полицейские задержали группу молодых людей с запрещенными предметами - Цензор.НЕТ 9932
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А на мошкандии тоже ходят на митинги с битами и газовыми балончиками?
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а мне похрен как там у них. в Украине ношение держаков от лопат ,баллончиков и балаклав не запрещено законом! менты- тупые твари!
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а чем запрещены дубинки, балаклавы и газовые балончики?
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диктаторскими законами януковича-порошенка,очевидно ))
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в правительственном квартале Киева, где проходят мероприятия с массовым участием граждан https://censor.net.ua/p3094334
странно , и чего это цензор молчит, в то время когда в правительственном квартале нашей столицы проходят мероприятия с участием граждан Дубинки, балаклавы, газовые баллончики и оружие: в центре Киева полицейские задержали группу молодых людей с запрещенными предметами - Цензор.НЕТ 7899
???
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Да то агенты Кремля шалят. Не обращай внимания!
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Не граждан , а проплаченных титуханов , которым курнуть не за что !
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Точно! Там одни "титуханы" (правда кто ж их нанял...)!!
В Киеве и Сумах митингуют против новых цен на газ.
Люди требуют от властей отменить повышение тарифов на газ для населения, принятое 19 октября. У здания Кабинета министров, где в среду, 31 октября, состоится заседание правительства, проходит митинг против повышения цен на газ для населения


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Верно! Собери теперь дякул с Цензора и Фейсбука и дуйте дякувать дадагому ПАП и кабмину за то, что с 1 ноября Украина станет еще сильнее - потому, как цены на газ для населения еще подымут!!
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Символы революции гидности в новой Украине стали "запрещенными предметами".
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А что в Украине революция ? От кого они пришли защищаться ?
Типичные бандюганы и провокаторы от мертветчука !
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А чому Петя запретил балкалавы? Майдана боится?
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С каких пор в Украине запрещено носить газовые баллончики?

И кстати - никаких дубинок на фото нет. Это всего лишь кусочки дерева, похожие на рукоятки от молотков
Эдак полиция и до детских совочков докопается

Че за маразм творится в этом государстве?
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читай соседнее - правоохранителтной системы нет Кийки, балаклави, газові балончики та зброя: в центрі Києва поліцейські затримали групу молодиків із забороненими предметами - Цензор.НЕТ 8394
есть правонарушительная
потому оружие низя - хотя по конституции можно!!! Кийки, балаклави, газові балончики та зброя: в центрі Києва поліцейські затримали групу молодиків із забороненими предметами - Цензор.НЕТ 8394
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А где наркота,гранати,порваний патрет Самого?
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незаконно схели
да схарчили без соли Кийки, балаклави, газові балончики та зброя: в центрі Києва поліцейські затримали групу молодиків із забороненими предметами - Цензор.НЕТ 3695
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А если бы вы в СВОЁМ СОБСТВЕННОМ дворе СЕГОДНЯ обнаружили бы два десятка молодых патриотов в балаклавах с дубинками - вы бы спокойно оставили дома жену с ребёнком и пошли на работу?
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оставив ей помповик с гранатами легко
и не факт что от них а не от ментов Кийки, балаклави, газові балончики та зброя: в центрі Києва поліцейські затримали групу молодиків із забороненими предметами - Цензор.НЕТ 4237
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да. они же не ко мне пришли. а если бы узнал что они собираются мочить гройсмана- то я им еще и арматурин дал бы..
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДубинки, балаклавы, газовые баллончики и оружие: в центре Киева полицейские задержали группу молодых людей с запрещенными предметами. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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