 Дубинки, балаклавы, газовые баллончики и оружие: в центре Киева полицейские задержали группу молодых людей с запрещенными предметами. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г. Киеве.
"Во время охраны общественного порядка в правительственном квартале Киева, где проходят мероприятия с массовым участием граждан, правоохранители заметили подозрительных лиц, находящихся возле микроавтобусов во дворах дома на улице Шелковичной.
Полицейские провели поверхностный осмотр и обнаружили у них запрещенные предметы: дубинки, балаклавы, газовые баллончики и тому подобное", - сказано в сообщении.
Сообщается также, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции для документирования события и изъятия запрещенных вещей.
Для установления всех обстоятельств происшествия и дачи объяснений правонарушителей доставили в территориальное управление полиции. В настоящее время с ними общаются следователи.
Событие должным образом зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского УП ГУНП в г.. Киеве.
как минимум 0 - а это не гуд
странно , и чего это цензор молчит, в то время когда в правительственном квартале нашей столицы проходят мероприятия с участием граждан
???
В Киеве и Сумах митингуют против новых цен на газ.
Люди требуют от властей отменить повышение тарифов на газ для населения, принятое 19 октября. У здания Кабинета министров, где в среду, 31 октября, состоится заседание правительства, проходит митинг против повышения цен на газ для населения
Типичные бандюганы и провокаторы от мертветчука !
И кстати - никаких дубинок на фото нет. Это всего лишь кусочки дерева, похожие на рукоятки от молотков
Эдак полиция и до детских совочков докопается
Че за маразм творится в этом государстве?
есть правонарушительная
потому оружие низя - хотя по конституции можно!!!
да схарчили без соли
и не факт что от них а не от ментов