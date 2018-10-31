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 Общество, Фоторепортаж
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 Новая амбулатория общей практики открылась в одном из самых густонаселенных районов Кривого Рога. ФОТОрепортаж

В Кривом Роге открылась новая амбулатория №4 общей практики - семейной медицины. Она будет обслуживать 20 000 жителей одного из самых густонаселенных районов города - Заречного в Покровском районе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В ведомстве отметили, что реконструкция амбулатории была проведена в рамках совместного проекта Всемирного банка и Министерства здравоохранения "Улучшение здравоохранения на службе у людей" в Днепропетровской области.

"Это уже вторая амбулатория в Кривом Роге, которая открылась в рамках реализации совместного проекта Всемирного банка и Минздрава Украины. В августе открыла двери для пациентов новая амбулатория в Военном городке, где обслуживается более 8000 пациентов, из них - 1500 детей", - рассказал заместитель директора департамента здравоохранения Днепровской ОГА Алексей Григорук.

Новая амбулатория общей практики открылась в одном из самых густонаселенных районов Кривого Рога 01

Амбулатория №4 укомплектована штатом в составе 11 семейных врачей и 24 медсестер. Также медицинское учреждение получило новое оборудование и все необходимые медикаменты. В частности, за счет проекта был проведен капитальный ремонт здания: оборудованы светлые просторные кабинеты, лаборатория, кабинет прививок. Также здесь будет работать аптечный пункт, дневной стационар, кабинет электрокардиографии и физиотерапевтический кабинет. Все услуги в амбулатории - бесплатные.

Новая амбулатория общей практики открылась в одном из самых густонаселенных районов Кривого Рога 02

"Мы будем предоставлять весь спектр услуг, предусмотренных первичной помощи. Также появилась новая возможность - предварительная запись к врачу. Это помогает избежать очередей. А впоследствии каждый пациент будет иметь электронную карточку и доступ к ней. Поэтому у нас есть все, включая оборудованием, чтобы предоставлять качественные медицинские услуги", - сообщила Светлана Квятковская, и.о. главного врача КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №2", в состав которого входит новая амбулатория №4 в Заречном.

Новая амбулатория общей практики открылась в одном из самых густонаселенных районов Кривого Рога 03

Отмечается также, что к 2020 году в Кривом Роге планируется открыть еще 8 амбулаторий общей практики - семейной медицины в рамках совместного проекта Всемирного банка и Министерства здравоохранения "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

Новая амбулатория общей практики открылась в одном из самых густонаселенных районов Кривого Рога 04
Новая амбулатория общей практики открылась в одном из самых густонаселенных районов Кривого Рога 05
Новая амбулатория общей практики открылась в одном из самых густонаселенных районов Кривого Рога 06

Источник: https://censor.net.ua/p3094325
 
   
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А че открывашки не было?! ...или попозже приедет и повторно откроет? Новая амбулатория общей практики открылась в одном из самых густонаселенных районов Кривого Рога - Цензор.НЕТ 7114
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как будто в этом "густонаселенном районе" - в детсадах навалом места и очереди не на 5 лет вперед
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п.с... кстати, по санитарным нормам - рядом в одном здании детсад и амбулатория.. у детей рост заболеваний не повысится ли?
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Цензор.НЕТФотоОбществоНовая амбулатория общей практики открылась в одном из самых густонаселенных районов Кривого Рога. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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