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Все про:ДТП (5259) Тернополь (530)

 Водитель чудом выжил в ДТП, машина превратилась в груду металла, - полиция. ФОТОрепортаж

Мужчина отделался сотрясением мозга и переломом ребра и ключицы.

На Тернопольщине чудом выжил 61-летний водитель, автомобиль которого после ДТП разорвало пополам. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сектор коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области.

Водитель чудом выжил в ДТП, машина превратилась в груду металла, - полиция 01

Дорожное происшествие случилось на объездной дороге Тернополя сегодня, 31 октября, около 4 часов утра. Авария произошла при сильном тумане.

На мосту водитель автомобиля ВАЗ-2103 не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасной скорости. Как следствие, авто занесло, и оно врезалось в бетонное ограждение.


Водитель чудом выжил в ДТП, машина превратилась в груду металла, - полиция 02

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Водитель чудом выжил в ДТП, машина превратилась в груду металла, - полиция 03

На момент аварии в салоне находился только водитель. Удар был настолько сильным, что легковушку переломило пополам, а пассажирское сиденье вообще выбросило из салона.

При этом водитель остался жив. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом ребра и ключицы.


Водитель чудом выжил в ДТП, машина превратилась в груду металла, - полиция 04

Угрозы его жизни нет. У него взяли кровь для проверки на содержание алкоголя.

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Источник: https://censor.net.ua/p3094321
 
   
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чудом зацепился за балкон... чудо опухло и мешало ходить
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чудом зацепился за балкон... чудо опухло и мешало ходить
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Получается, что помогли. Выжил же...
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А как Филарет сказал о войне на Днобассе?
- .... мало верили и т.д. Помогли притоны с попами? Помогли... боевикам т.к. наши тоже веруны и вместо сносить огневую точку - подыхают, а не то бохнокажид, ага.
Почти как Онуприй с голодомором - вразумление мол.
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Вилізти майже неушкодженим з такої купи металобрухту щастить одиницям. Отож чоловіка можна привітати з другим днем народження і побажати обережності у майбутньому.
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А вот был бы пристёгнутый, сидел бы в машине как живой.
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Водитель выжил. А вы говорите чудес не бывает. Просмотрите на картинку!
Водитель чудом выжил в ДТП, машина превратилась в груду металла, - полиция - Цензор.НЕТ 7733
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Самая безопасная машина, на зависть владельцам "Вольво" - гнилой ТАЗ 70-х годов.)))
Конечно рассыпалась - вместо днища гниль, ржа и краска. Потому и сиденья вырвало. Не за что держаться.
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жигули были совсем "не гнилыми" Водитель чудом выжил в ДТП, машина превратилась в груду металла, - полиция - Цензор.НЕТ 4195 , а водитель может потому и спасся что вывалился на ходу и не попал под встречку....
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"Авария произошла при сильном тумане, водитель не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасной скорости" --- здесь все ясно - ДОЛБО..Б обыкновенный !!
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Главное, что не на евробляхах. Ауди вообще б рассыпалась на атомы.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВодитель чудом выжил в ДТП, машина превратилась в груду металла, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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