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 Взрыв в здании ФСБ в Архангельске - самоподрыв: мужчина принес с собой бомбу. Ранены три сотрудника ФСБ. ФОТО (обновлено)

Подрывник погиб от ранений, еще три человека получили травмы

Взрыв на входе в здание управления ФСБ в Архангельске произошёл в результате самоподрыва. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

По данным НАК, вошедший в здание мужчина погиб при взрыве неустановленного устройства, которое он достал из сумки. Ранены три сотрудника ФСБ. Личность погибшего устанавливается.

В распоряжении Znak.com оказалось фото молодого человека, подозреваемого в организации взрыва у здания управления ФСБ в Архангельске. Мужчина попал на камеры видеонаблюдения.

Взрыв в здании ФСБ в Архангельске - самоподрыв: мужчина принес с собой бомбу. Ранены три сотрудника ФСБ 01

Сейчас место происшествия обследуют специалисты-взрывотехники. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Читайте на Цензор.НЕТ: Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое мужчин забросали здание ФСБ яйцами, их задержали, - Интерфакс

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, утром в результате взрыва у здания ФСБ в Архангельске пострадал один человек. Позже от экстренных служб стало известно, что пострадавший во время взрыва находился у центрального входа в здание и умер при оказании первой помощи прибывшими на место происшествия медиками. Собеседник агентства уточнил, что погибший не был сотрудником ФСБ.

Источник: https://censor.net.ua/p3094318
 
   
 Топ комментарии
 
Не знаю как остальные расеяне, а этот парень точно попадет в Рай.
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Плохо подготовился, нужно было весь гадюшник отправить в рай.
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Чекаємо новий указ Президента !
Взрыв в здании ФСБ в Архангельске - самоподрыв: мужчина принес с собой бомбу. Ранены три сотрудника ФСБ - Цензор.НЕТ 9392
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За несколько минут до взрыва на проходной здании фсб в Архангельске было опубликовано предупреждение о теракте
Его разместил в открытом телеграм-канале «Речи бунтовщика» пользователь с именем Валерьян Панов, - сообщает сайт Медиазона.
Автор написал, что сейчас в здании фсб города Архангельска будет совершен теракт, ответственность за который он берет на себя. «Причины для вас вполне ясны», - говорилось в сообщении. Автор писал, что ФСБ фабрикует дела и пытает людей.
Взрыв прогремел сегодня утром, погиб мужчина, который на входе достал из сумки взрывное устройство. Все пострадавшие - сотрудники ФСБ.

Террористом, подорвавшим бомбу в здании УФСБ в Архангельске, оказался 17-летний местный житель.
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Плохо подготовился, нужно было весь гадюшник отправить в рай.
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Радує тільки, що Шахіди, яких спіткала невдача все-одно потраплять до рая (іншалла).
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Не знаю как остальные расеяне, а этот парень точно попадет в Рай.
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Под очень большим вопросом, самоубийство (ну как попики говорят) не менее тяжкий грех чем убийство хоронили их всегда за оградой кладбища, с другой стороны коран вроде как оправдывает хотя где там об этом говорится, я так и не нашел, скорее всего обыкновенная манипуляция неокрепшими умами))
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это не самоубийство, а акт самопожетрвования во имя блага всего человечества.
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коран поощряет гибель в бою за веру а детали там не важны каким образом
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гибель за справедливость все религии поощрают.
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нет никакого вопроса - нет ни рая, ни ада ни прочих мифических "геенн".
Парень молодец - герой. Надеюсь память о нем будет увековечена для потомков после свержения кремлевских людоедов.
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Жалко парня, что погиб. Можно же было жизнью и не жертвовать...
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По дебильному все, если уж идти на такое то по серьёзному, а так самоподрыв и все а феэсбешники получат всевозможные бонусы.
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какие бонусы, двое гебешнка в реанмации, кишки с пола вытирают.
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угу,від Бариги дочекаєшся...Хіба якогсь беркута якогось нагородою відзначить .
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Опять 17ти летний смастырил бомбу и пошел самоподрываться.Интересно к чему они клонят?
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Просто це - один і той же персонаж-самогубець.
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Земля пухом человеку и хай здохнут от гангрены фээсбэшники...
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Если молодые ребята в России готовы умереть, что бы привлечь хотя бы внимание к тому бандитскому произволу, который творит хуйло, то недолго оталось этой гебешной системе.
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Если на рашаТВ не скажут про украинский след,то это будет не по фен шую.
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Росляков номер -2 ! То ли ещё будет !
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Герой, но очень жаль что погиб. Желаю таким парням освоить дистанционные способы подрыва.
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История повторяется. Охранка выращивает новых народовольцев.
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С Хуллоуном вам Россиянцы
даже не знаю, что и сказать,
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погиб как Герой в борьбе с кремлевским режимом
земля пухом
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВзрыв в здании ФСБ в Архангельске - самоподрыв: мужчина принес с собой бомбу. Ранены три сотрудника ФСБ. ФОТО (обновлено)
 
 
 
 
 
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