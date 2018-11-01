 Суд посадил на 4 года террориста "ЛНР", вычисленного контрразведкой СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на контрразведку СБУ.
Так, сотрудники контрразведки Управления СБ Украины в Харьковской области установили, что 22-летний мужчина с начала боевых действий на востоке страны активно отстаивал идеи отделения Луганщины от Украины и создания на ее территории пророссийского псевдогосударственного образования. С октября 2015 года до января 2016 он был участником так называемой 2-й отдельной мотострелковой бригады 2-го мотострелкового корпуса "армии ЛНР", которая дислоцировалась вблизи села Пионерское Станично-Луганского района области. Боевик занимал должность сапера, выполняя задачи по боевой охране и обслуживанию тяжелой бронированной техники и артиллерии. После возникновения проблем с финансированием незаконного вооруженного формирования боевик переехал в Россию на заработки. Из-за конфликта с работодателем он попал в поле зрения российских силовиков и решил вернуться на подконтрольную украинской власти территорию.
Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в мае с.г. на территории Харьковского района во время пересечения государственной границы Украины в пункте пропуска. Приговором суда указанный гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины. Он приговорен к четырем годам лишения свободы.
привязать на веревку , пусть ползет ссука проходы нашим дрг делает в минных полях
сепар он а не сапёр
А чоиу не притгувати до відповідальності по бандитизму?. Признаки є всі. Вони ж не кажуть, що були поліцаями та воювали за парашу. Самі все організували, значить бандити.
😇
к чему такая секретность - это что агенты под прикрытием ?
этих шмурдяков должны видеть и узнавать в толпе, на КПП, как облупленных
Откидывается тело с зоны. Встречает знакомых:
- Ку-ка-ре... кхе-кхе... Здрасьте!
Висновок -- президенти міняються, а ГІВНЮКИ завжди залишаютья...
Когда в Украине настанет настоящая украинская власть, всю эту фсбушно-мусорскую просовковую блевотину просто необходимо вычистить под ноль! Включая уборщиц! А затем -- глубокая дезинфекция. Хлорка. Много.