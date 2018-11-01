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Все про:война (3136) Луганщина (3928) приговор (696) СБУ (12939) суд (21481) терроризм (17963)

 Суд посадил на 4 года террориста "ЛНР", вычисленного контрразведкой СБУ. ФОТО

Вступил в законную силу обвинительный приговор Сватовского районного суда Луганской области в отношении жителя Луганска, которого контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в участии в незаконных вооруженных формированиях террористической организации "ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на контрразведку СБУ.

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Так, сотрудники контрразведки Управления СБ Украины в Харьковской области установили, что 22-летний мужчина с начала боевых действий на востоке страны активно отстаивал идеи отделения Луганщины от Украины и создания на ее территории пророссийского псевдогосударственного образования. С октября 2015 года до января 2016 он был участником так называемой 2-й отдельной мотострелковой бригады 2-го мотострелкового корпуса "армии ЛНР", которая дислоцировалась вблизи села Пионерское Станично-Луганского района области. Боевик занимал должность сапера, выполняя задачи по боевой охране и обслуживанию тяжелой бронированной техники и артиллерии. После возникновения проблем с финансированием незаконного вооруженного формирования боевик переехал в Россию на заработки. Из-за конфликта с работодателем он попал в поле зрения российских силовиков и решил вернуться на подконтрольную украинской власти территорию.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в мае с.г. на территории Харьковского района во время пересечения государственной границы Украины в пункте пропуска. Приговором суда указанный гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины. Он приговорен к четырем годам лишения свободы.

Суд посадил на 4 года террориста ЛНР, вычисленного контрразведкой СБУ 01
Суд посадил на 4 года террориста ЛНР, вычисленного контрразведкой СБУ 02
Суд посадил на 4 года террориста ЛНР, вычисленного контрразведкой СБУ 03
Суд посадил на 4 года террориста ЛНР, вычисленного контрразведкой СБУ 04
Суд посадил на 4 года террориста ЛНР, вычисленного контрразведкой СБУ 05
Суд посадил на 4 года террориста ЛНР, вычисленного контрразведкой СБУ 06

Источник: https://censor.net.ua/p3094291
 
 
 Топ комментарии
 
кормить его еще
привязать на веревку , пусть ползет ссука проходы нашим дрг делает в минных полях
сепар он а не сапёр
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За убийство одного человека по бытовухе дают 15 лет . За осознанное убийство наших солдат дали 4 года . Отсидит 2 и выйдет на свободу .Хорошее правосудие у нас в стране ...
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кормить его еще
привязать на веревку , пусть ползет ссука проходы нашим дрг делает в минных полях
сепар он а не сапёр
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А бойца ВСУ который стрелял в авто которое не остановилось на блок-посту возле Мариуполя, дали 11, делаем выводы товарищи.
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Так, Юрке некогда работать. Предвыборная началась. Он сегодня во Львове студентам про баланду рассказывает
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Вот Юлька гадина, суды отреформировала.
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За убийство одного человека по бытовухе дают 15 лет . За осознанное убийство наших солдат дали 4 года . Отсидит 2 и выйдет на свободу .Хорошее правосудие у нас в стране ...
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Зовсім нічого. Статтю 260 кримінального кодексу України примінили правильно, тільки повина бути части не 2, а 4, або 5. Що він не стріляв в сторону підприємств, чи не находився на їх территоріяз? Чи не лякав громадян, а можде ще і в їх сторону стріляв. А може ще й кого поцілив?

А чоиу не притгувати до відповідальності по бандитизму?. Признаки є всі. Вони ж не кажуть, що були поліцаями та воювали за парашу. Самі все організували, значить бандити.
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так он эти 4ри года будет на бутылке сидеть и парашу мыть
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да здравствует самый гуманный, сцуко, суд в мире((
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...а також Цензор, що ховає обличчя злочинця, якому оголошено вирок.
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Теперь ему вручат в руки "кувалдометр" и он будет "строить новый Донбасс", где-нибудь на каменоломне... Нам понадобится много камня для строительства ДОТов на восточной границе, когда "мышебратья" начнут друг другу глотки рвать и, голодные, полезут к "хахлам" за хлебом и салом... (Бабушка русской демократии, Елена Новодворская, после начала "КрымНаша" (незадолго до смерти) о подобном говорила: "Вы ещё у "хахлов" сало просить будете...").
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Нехай розміновує... 💣🐒💥☠️👻
😇
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И выйдет он по закону Савченко через пару месяцев, потом еще компенсацию запросит, а "реформированный" рошеновский суд еще и заплатит.
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Це який ще "закон Савченко"? Його півтора року, як немає.
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Почему морда заретуширована? Уже суд признал виновным.В чем проблема?
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не могу тоже этого понять
к чему такая секретность - это что агенты под прикрытием ?
этих шмурдяков должны видеть и узнавать в толпе, на КПП, как облупленных
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Потому что завтра его выпустят по амнистии и ему еще в новую палицию Авакова поступать.
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4 роки для терориста мало. Нормально давати по 15 років та видобувати уран.
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А чего морду мрази замазали - беспокоетесь о его приватности, чтобы, когда его через 2 года отпустят, у него не было проблем?
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Только на наших добровольцев СБУ все фотографии и личные данные сливает.
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Сенцову почти четвертак ввалили,а ентому...И смех и грех... Сашка Билый с небес укоризненно вздохнул...
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Для сєпарів, вати і ригіаналів потрібні окремі спецтюрми - як американські Гуантанамо і Абу-Грейб!
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4 года за терроризм? Стесняюсь спросить, по какому уголовному кодексу наши судьи и прокуроры живут? Даже за простое хранение оружия у нас 7 лет добровольцам дают. А тут террорист и предатель Родины убивавших наших людей
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добровольців бояться більше ніж сєпарів і москалів.
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4 года? Ладно, но только чтобы потом как в анекдоте:

Откидывается тело с зоны. Встречает знакомых:
- Ку-ка-ре... кхе-кхе... Здрасьте!
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Украина должна знать своих"героев" в лицо!
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давно вже треба такі справи розглядати в судах західної України....
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Мабуть за крадіжку ковбаси і горілки дадуть більше... Одні гівнюки прийняли всрані і дебільний кримінальний закон при Овощі, а інші гівнюки не хочуть його змінити при Петрі.
Висновок -- президенти міняються, а ГІВНЮКИ завжди залишаютья...
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симпатичный. спасибо Цензору за объективно читабельное фото этого мокшанского упыря
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Почему ебла закрашены? "Тайна следствия"? Так ведь суд уже был. Что, сучва конторская, "братьев по вере" оберегаем?!
Когда в Украине настанет настоящая украинская власть, всю эту фсбушно-мусорскую просовковую блевотину просто необходимо вычистить под ноль! Включая уборщиц! А затем -- глубокая дезинфекция. Хлорка. Много.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСуд посадил на 4 года террориста "ЛНР", вычисленного контрразведкой СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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