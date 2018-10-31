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 Происшествия, Общество
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 Суд отправил в тюрьму на 4 года жителя Луганска, воевавшего за "ЛНР" в качестве сапера. ФОТО

Вступил в законную силу обвинительный приговор Сватовского районного суда Луганской области в отношении жителя Луганска, которого Служба безопасности Украины разоблачила в участии в незаконных вооруженных формированиях террористической организации "ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Так, сотрудники контрразведки Управления СБ Украины в Харьковской области установили, что 22-летний мужчина с начала боевых действий на востоке страны активно отстаивал идеи отделения Луганщины от Украины и создания на ее территории пророссийского псевдогосударственного образования. С октября 2015 года до января 2016 он был участником так называемой 2-й отдельной мотострелковой бригады 2-го мотострелкового корпуса "армии ЛНР", которая дислоцировалась вблизи села Пионерское Станично-Луганского района области. Боевик занимал должность сапера, выполняя задачи по боевой охране и обслуживанию тяжелой бронированной техники и артиллерии. После возникновения проблем с финансированием незаконного вооруженного формирования боевик переехал в Россию на заработки. Из-за конфликта с работодателем он попал в поле зрения российских силовиков и решил вернуться на подконтрольную украинской власти территорию.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в мае с.г. на территории Харьковского района во время пересечения государственной границы Украины в пункте пропуска. Приговором суда указанный гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины. Он приговорен к четырем годам лишения свободы.

Суд отправил в тюрьму на 4 года жителя Луганска, воевавшего за ЛНР в качестве сапера 01

Источник: https://censor.net.ua/p3094291
 
 
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кормить его еще
привязать на веревку , пусть ползет ссука проходы нашим дрг делает в минных полях
сепар он а не сапёр
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За убийство одного человека по бытовухе дают 15 лет . За осознанное убийство наших солдат дали 4 года . Отсидит 2 и выйдет на свободу .Хорошее правосудие у нас в стране ...
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да здравствует самый гуманный, сцуко, суд в мире((
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Теперь ему вручат в руки "кувалдометр" и он будет "строить новый Донбасс", где-нибудь на каменоломне... Нам понадобится много камня для строительства ДОТов на восточной границе, когда "мышебратья" начнут друг другу глотки рвать и, голодные, полезут к "хахлам" за хлебом и салом... (Бабушка русской демократии, Елена Новодворская, после начала "КрымНаша" (незадолго до смерти) о подобном говорила: "Вы ещё у "хахлов" сало просить будете...").
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Нехай розміновує... 💣🐒💥☠️👻
😇
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И выйдет он по закону Савченко через пару месяцев, потом еще компенсацию запросит, а "реформированный" рошеновский суд еще и заплатит.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСуд отправил в тюрьму на 4 года жителя Луганска, воевавшего за "ЛНР" в качестве сапера. ФОТО
 
 
 
 
 
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