 Вор ограбил киевлянина и был сбит на дороге патрульной машиной. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.
По предварительной информации, правоохранители ехали на помощь другому экипажу, который задержал анонимного минера Бессарабского рынка. Во время движения по бульвару в сторону площади Победы через забор на проезжую часть выпрыгнул парень 25-30 лет. Он в буквальном смысле попал прямо на капот машины, а от удара улетел обратно за забор.
В результате наезда пострадавший получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. В ходе оформления ДТП к патрульным подошел парень и рассказал им, что пострадавший и еще двое неизвестных ограбили его.
При просмотре записей камер видео наблюдения данная информация подтвердилась. Трое неизвестных отобрали у прохожего рюкзак и начали убегать на противоположную сторону бульвара перепрыгивая через забор. Первым перебегал парень, который и попал прямо на автомобиль патрульных. Двое других нарушителей увидели, что произошло, бросили рюкзак и убежали.
На месте ДТП работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Подробности произошедшего и личность пострадавшего парня устанавливаются.
Ждем сообщений типа "Прокурор на джипе сбил злостного неплательшика алиментов"...
😱
А чё так слабо ? Для таких вещей нужно отряд спецназа вызывать, 2 экипажа ментов против алкаша с телефонной трубкой определенно маловато.
"вискочив сам на поліцейську машину"
Это типа как в рекламе, выпил фанты и пошел трамвай останавливать ?
Или может включим мозг и назовем вещи своими именами:
Человек(возможно грабитель но это окажется позже), перебегал дорогу в неположенном месте, водитель (скорее всего) ехал с превышенной скоростью, и не учел дорожной обстановки сбил пешехода. Уверяю Вас в случае с пересичным водилой формулировка была б именно такой. А "вискочив сам на поліцейську машину" это информация рассчитаная для дибилов, которые судя по тому что это подхватили таки присутствуют в нашем обществе в огромном колличестве.
Предложенный мною бампер не специальным может показаться только в саге "Безумный Макс", разве нет?)
Так что, я Вас полностью поддерживаю.
Вор ограбил киевлянина и был сбит на дороге патрульной машиной.
Чак Норріс отдихає 😃😃
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Для такого випадку в рюкзаку треба носити пляшку отрути, замаскованої під "Хлібний дар".
З таким бидло суспільством, як тут пишуть("ті падєльнік...так єму і нада...), Україна ніколи не стане цивілізованою, культурною, розвиненою державою.
Або як кілька років тому "стрілял, патамушта он мог бить тірарістам", чи нещодавна "буду стрілять, может ти сіпаратіст" борцям з неправильним паркуванням...Хавайте піпл...Не вдавіться...
Ноу-хау однако...!