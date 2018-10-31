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 Вор ограбил киевлянина и был сбит на дороге патрульной машиной. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 31 октября в Киеве по адресу бульвар Тараса Шевченко, 36 произошло ДТП с пострадавшими. Полицейский Mitsubishi Outlander сбил пешехода. Авария случилась около 03:30.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

...

По предварительной информации, правоохранители ехали на помощь другому экипажу, который задержал анонимного минера Бессарабского рынка. Во время движения по бульвару в сторону площади Победы через забор на проезжую часть выпрыгнул парень 25-30 лет. Он в буквальном смысле попал прямо на капот машины, а от удара улетел обратно за забор.

В результате наезда пострадавший получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. В ходе оформления ДТП к патрульным подошел парень и рассказал им, что пострадавший и еще двое неизвестных ограбили его.

Вор ограбил киевлянина и был сбит на дороге патрульной машиной 01

При просмотре записей камер видео наблюдения данная информация подтвердилась. Трое неизвестных отобрали у прохожего рюкзак и начали убегать на противоположную сторону бульвара перепрыгивая через забор. Первым перебегал парень, который и попал прямо на автомобиль патрульных. Двое других нарушителей увидели, что произошло, бросили рюкзак и убежали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабное ДТП в центре Киева: поврежден 21 автомобиль, водителю автокрана грозит уголовная ответственность, - полиция

На месте ДТП работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Подробности произошедшего и личность пострадавшего парня устанавливаются.

Вор ограбил киевлянина и был сбит на дороге патрульной машиной 02
Вор ограбил киевлянина и был сбит на дороге патрульной машиной 03
Вор ограбил киевлянина и был сбит на дороге патрульной машиной 04
Фото: сайт "Информатор"

Источник: https://censor.net.ua/p3094270
 
   
 Топ комментарии
 
Зачотная отмазка...)))
Ждем сообщений типа "Прокурор на джипе сбил злостного неплательшика алиментов"...
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И много людей в США было пристрелено полицейскими за попытку перехода улицы вне перехода ? Или просто с бодуна пишем ?
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а в Папуа Новой Гвинеи могли бы и съесть.
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Зачотная отмазка...)))
Ждем сообщений типа "Прокурор на джипе сбил злостного неплательшика алиментов"...
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На джипе, принадлежащем двоюродной теще В центре Киева полицейские на Mitsubishi Outlander сбили парня, убегавшего с места грабежа - Цензор.НЕТ 4823
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Явно гастролеры. Кияне бы через ботсад свинтили бы В центре Киева полицейские на Mitsubishi Outlander сбили парня, убегавшего с места грабежа - Цензор.НЕТ 575
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есть идеи, которые лучше не высказывать в слух на людях
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"В старой крепости его надо было через трубу брать."(с)
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Мда...не пруха с рюкзаком вышла, вот если б рюкзаков было на 16 млн, тогда б да.
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Жаль что его черепом при ударе на забор не нанизало
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Не жаль. Когда его подлечат, то он сдаст подельников.
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И им всем назначат ночной домашний арест, во время которого они ухитрятся ещё кого-то ограбить, а потом дадут год условно в самом страшном случае.
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"Вор"? Судебный приговор относительно него у Цензора уже имеется? Первый заголовок относительно соблюдения Конституции Украины был адекватнее...)
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Если Фортуна повернулась к вам задом-енто Судьба...
😱
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" ехали на помощь другому экипажу, который задержал анонимного минера"
А чё так слабо ? Для таких вещей нужно отряд спецназа вызывать, 2 экипажа ментов против алкаша с телефонной трубкой определенно маловато.
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Ты конечно там был и все знаешь. Ведь в наше время анонимный минер это так, пустяк. Это само собой машины в центре Киева взлетают.
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Не повезло. Только украл и сразу к ментам попал.Планировать надо. А переломы это уже издержки профессии.
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Ну если посмотреть на это с другой стороны, то вполне можно предположить что менты в дальнейшем если и будут сбивать людей, то исключительно воров, торговцев наркотиками или шпионов ФСБ. Согласитесь это намного проще чем научится водить авто.
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Ну судя по тебе, ты за рулем только в лунопарке сидел. Там написано - выскочил через ограждение на проезжую часть. Для особо тупых даже фотографии есть.
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Ну вот попадете когда нибудь в такую ситуацию, если Вы не мент, уверяю-трешник условно обеспечен, с универсальной формулировкой "не врахував дорожньої обстановки", а если окажется что Вы ехали больше 60, или стоял знак 40-то реальный срок обеспечен, даже если потерпевший упадет на Ваше авто с неба, таковы у нас законы.
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Саша . А ты умеешь водить авто?. Сомнения гложут. Но киздеть умеешь.
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Как Вы связываете знание законодательства и судебной практики с умением водить авто ?
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Человек в этом случае однобоко смотрит на ситуацию. Знание прав одного , не исключает обязанности второго. А этот второй обязан был не выскакивать на проезжую часть дороги , тем более внезапно. Вот и скажи Саша, кто виноват в данной ситуации?
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Виноваты ОБА. Или Вы думаете если Вы собьете человека вне пешеходного перехода, Вас просто так отпустят ? Злодія, який пограбував киянина, збила на дорозі патрульна машина - Цензор.НЕТ 9464 Ну как напишет, вроди с Марса, честное слово.
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Идиот,это намного дешевле чем ловить,судить а потом ещё и содержать! Украл-перехали и прикопали.Дешевле,быстрее и без мороки.
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Таких притирків і злдюжок будуть збивати і не тільки поліцейські , тому що він вискочив сам на поліцейську машину , як дурний з конопель , після пограбування ! І не потрібно його виправдовувати !
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Так в полицейских участках все тоже самоизбиваются, некоторые даже досмерти. На той неделе тут было видео, как в ментовке харьковского метро чувак сам себя стулом лупил, видели ?
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Кстати как вот Вы себе представляете Вами написанное:

"вискочив сам на поліцейську машину"
Это типа как в рекламе, выпил фанты и пошел трамвай останавливать ?
Или может включим мозг и назовем вещи своими именами:
Человек(возможно грабитель но это окажется позже), перебегал дорогу в неположенном месте, водитель (скорее всего) ехал с превышенной скоростью, и не учел дорожной обстановки сбил пешехода. Уверяю Вас в случае с пересичным водилой формулировка была б именно такой. А "вискочив сам на поліцейську машину" это информация рассчитаная для дибилов, которые судя по тому что это подхватили таки присутствуют в нашем обществе в огромном колличестве.
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кстати, нужно ставить защитные бампера спереди на все полицейские машины.
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И на такие случаи ставить на кенгурятники шипы полуметровой длинны - чтоб уроды не "отлетали назад" и не портили чужие заборы.
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на полицейские машины бампера ставятся не кенгурятники, а специальные.
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Ну так а я о чем?)))
Предложенный мною бампер не специальным может показаться только в саге "Безумный Макс", разве нет?)
Так что, я Вас полностью поддерживаю.
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Преступление и наказание - класика жанра, а хлопчик не читал класиков вот и результат на рыло. Жаль что оставшиеся двое не попали на раздачу, но исчо не вечер.
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По перше збили людину, а потім дізнались що вор. А як би це не був злодій? Щоб писав цензор? Саме цікаво як преподноситься начебто навмисно збили злодія)))
Вор ограбил киевлянина и был сбит на дороге патрульной машиной.
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Цензор уже походу и приговор ему вынес - вор и грабитель (хотя что-то одно дрлжно быть)...) Ну а чо, всяким аваковым и геращенкам можно, а ему низзя?
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Человек может біть и вором, и грабителем, действуя по обстоятельствам.
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Даёшь каждому грабителю по патрульному мицубиси!!!!
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"Він буквально потрапив просто на капот машини, а від удару відлетів назад за огорожу. Джерело: https://ua.censor.net.ua/p3094270"

Чак Норріс отдихає 😃😃
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Ну чому зразу збили? Затримали в жорсткій формі...
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Нарешті вони почали відпрацьовувати нові автівки.
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Еще и машину мусорам будет ремонтировать
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Три грабителя от одного ограбленного убегали.
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"...Троє невідомих відібрали у перехожого рюкзак..."
===
Для такого випадку в рюкзаку треба носити пляшку отрути, замаскованої під "Хлібний дар".
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Бачу, що піпл "хаває" - відтепер поліцейські будуть невпинно "чавити" на кожному перехресті як не слюсара-гвалтівника з невідомим знаряддям в сумці(ну вал якийсь виточив), то пенсіонерку-терористку із пенсією в сумочці, яку планувала витратити на вибухівку...

З таким бидло суспільством, як тут пишуть("ті падєльнік...так єму і нада...), Україна ніколи не стане цивілізованою, культурною, розвиненою державою.

Або як кілька років тому "стрілял, патамушта он мог бить тірарістам", чи нещодавна "буду стрілять, может ти сіпаратіст" борцям з неправильним паркуванням...Хавайте піпл...Не вдавіться...
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Какие мусора худдддденькие!Как попы !Профессиональная болезнь.
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стоит отметить растущее мастерство полицейских.....сбивать граждан иногда можно с пользой
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Будет как в анедоте: Подсудимый, о чём вы думали после грабежа рюкзака? Думал,что успею проскочить перед машиной. Водителя "Мицубиши" спрашивают, а о чём вы думали, когда сбивали грабителя? А хер ты успеешь проскочить!!!
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Це нові реформи від Авакова??
Ноу-хау однако...!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВор ограбил киевлянина и был сбит на дороге патрульной машиной. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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