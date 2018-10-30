 Полицейские за сутки в зоне ЧАЭС задержали две группы любителей экстримтуризма. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облуправления полиции Киевщины, чуть позже полицейские задержали вторую группу туристов - 20 и 21 лет, жители Киева и Одессы. Мужчины незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма.
"Кроме радиационного загрязнения, любители экстремальных путешествий также рискуют остаться один на один с опасным диким зверем, а это и бурые медведи, рыси, волки, пресмыкающиеся", - отмечают правоохранители.
В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Материалы направлены в Ивановский районный суд Киевской области для принятия решения.
-палки по раскрытию рубят-премии и благодарности на морду лица получают...
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Его тяга помочь Доктору пройти в Мёртвый город, совсем ему мозги затмила.
Вольных сталкеров сливает собака..
Если доживут.