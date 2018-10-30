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Все про:Киевская область (1544) Нацполиция (8386) ЧАЭС (350)

 Полицейские за сутки в зоне ЧАЭС задержали две группы любителей экстримтуризма. ФОТО

В течение суток работниками полиции зоны ЧАЭС вблизи Села Черевач были обнаружены трое сталкеров 21, 26 и 29 лет, двое из которых - жители Киевской области, третий - житель Черкасской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облуправления полиции Киевщины, чуть позже полицейские задержали вторую группу туристов - 20 и 21 лет, жители Киева и Одессы. Мужчины незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пятеро сталкеров задержаны в зоне ЧАЭС, - Нацполиция. ФОТО

"Кроме радиационного загрязнения, любители экстремальных путешествий также рискуют остаться один на один с опасным диким зверем, а это и бурые медведи, рыси, волки, пресмыкающиеся", - отмечают правоохранители.

В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы направлены в Ивановский районный суд Киевской области для принятия решения.

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Полицейские за сутки в зоне ЧАЭС задержали две группы любителей экстримтуризма 01
Полицейские за сутки в зоне ЧАЭС задержали две группы любителей экстримтуризма 02
Полицейские за сутки в зоне ЧАЭС задержали две группы любителей экстримтуризма 03

Источник: https://censor.net.ua/p3094237
 
 
 Топ комментарии
 
полицаям делать нефиг? прозвонили на выходе дозиметром и все, пусть гуляют
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это у них радиацией морды поело?!
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+турфирмы отстегивают которые бабло за такие походы берут с туристов
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полицаям делать нефиг? прозвонили на выходе дозиметром и все, пусть гуляют
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Полицая работает по старой схеме
-палки по раскрытию рубят-премии и благодарности на морду лица получают...
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+турфирмы отстегивают которые бабло за такие походы берут с туристов
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Полицейские за сутки в зоне ЧАЭС задержали две группы любителей экстримтуризма.

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Василий Петрович,совсем рамсы попутал.
Его тяга помочь Доктору пройти в Мёртвый город, совсем ему мозги затмила.
Вольных сталкеров сливает собака..
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Придуркам дано здоровье, но нет мозгов - посмотрят что они запоют в 50 без зубов и волос.

Если доживут.
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Пресмыкающиеся... Да там безопаснее, чем в центре Киева. А про " логово криминала" Черкассы( по- отброскину) я вообще молчу.. Я бы с удовольствием тоже пошла, хоть воздух чистый и тишинааа... Да " тут" от нервов сдохнешь быстрей, чем " там" от радиации.
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Воздух чистый и тишина, и в этой тишине тихо распадается спинной мозг.
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Надо создать мобильные группы любителей любителей экстримтуризма))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолицейские за сутки в зоне ЧАЭС задержали две группы любителей экстримтуризма. ФОТО
 
 
 
 
 
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