 Командующий ООС Наев провел встречу с начальником Генштаба армии Молдовы Кутие в Мариуполе. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В сообщении отмечается: "В ходе встречи стороны обсудили вопросы безопасности ситуации в Европейском регионе и непосредственно вокруг Украины.
Командующий Объединенных сил ознакомил гостей с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения ООС и на Азовском море.
Сергей Наев подчеркнул, что Россия продолжает поддерживать управляемую нестабильность на востоке Украины, наращивает боевой потенциал группировок войск, развернутых вдоль границ Украины.
Также, Сергей Наев привел факты применения боевиками оружия чисто российского производства.
В конце встречи командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что в целом ситуация в районе проведения операции объединенных сил, несмотря на провокационные действия противника и практическое использование средств огневого поражения, остается сложной, однако контролируемой.
Объединенные силы продолжают выполнять задачи с соблюдением взятых украинской стороной обязательств".
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"В России печально известный авианосец "Адмирал Кузнецов" (Кузя), угробил один из крупнейших доков в мир.
На 82-м судоремонтном заводе в Росляково Мурманской области во время ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов" затонул плавучий док ПД-50.
По данным "СеверПоста", около полуночи упали два башенных крана, один из них - на палубу авианосца. По предварительным данным, есть пострадавшие: известно о трех раненых и одном пропавшем без вести. Около 70 человек были эвакуированы. К проходной подъезжают машины скорой помощи, передает Настоящее Время.
Плавучий док ПД-50, построенный в 1980 году в Швеции по заказу ВМФ СССР, считается одним из крупнейших доков в мире."