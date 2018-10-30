 Командующий ООС Наев провел встречу с начальником Генштаба армии Молдовы Кутие в Мариуполе. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "В ходе встречи стороны обсудили вопросы безопасности ситуации в Европейском регионе и непосредственно вокруг Украины.

Командующий Объединенных сил ознакомил гостей с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения ООС и на Азовском море.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я получаю боеспособные воинские части, мне не на что жаловаться. Соотношение сил и средств по сравнению с врагом в мою пользу", - Наев об укомплектованности воинских частей

Сергей Наев подчеркнул, что Россия продолжает поддерживать управляемую нестабильность на востоке Украины, наращивает боевой потенциал группировок войск, развернутых вдоль границ Украины.

Также, Сергей Наев привел факты применения боевиками оружия чисто российского производства.

В конце встречи командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что в целом ситуация в районе проведения операции объединенных сил, несмотря на провокационные действия противника и практическое использование средств огневого поражения, остается сложной, однако контролируемой.

Объединенные силы продолжают выполнять задачи с соблюдением взятых украинской стороной обязательств".

Также читайте: После усиления военного присутствия Украины в Азовском море ситуация в регионе изменилась: мы это заметили сразу, - Наев





