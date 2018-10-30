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Все про:армия (7174) Молдова (973) Наев (64)

 Командующий ООС Наев провел встречу с начальником Генштаба армии Молдовы Кутие в Мариуполе. ФОТОрепортаж

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев провел рабочую встречу с молдавской делегацией во главе с начальником Главного штаба Национальной Армии Республики Молдова бригадным генералом Игорем Кутие в рамках визита делегации в район проведения Операции Объединенных сил (г. Мариуполь).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "В ходе встречи стороны обсудили вопросы безопасности ситуации в Европейском регионе и непосредственно вокруг Украины.

Командующий Объединенных сил ознакомил гостей с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения ООС и на Азовском море.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я получаю боеспособные воинские части, мне не на что жаловаться. Соотношение сил и средств по сравнению с врагом в мою пользу", - Наев об укомплектованности воинских частей

Сергей Наев подчеркнул, что Россия продолжает поддерживать управляемую нестабильность на востоке Украины, наращивает боевой потенциал группировок войск, развернутых вдоль границ Украины.

Также, Сергей Наев привел факты применения боевиками оружия чисто российского производства.

В конце встречи командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что в целом ситуация в районе проведения операции объединенных сил, несмотря на провокационные действия противника и практическое использование средств огневого поражения, остается сложной, однако контролируемой.

Объединенные силы продолжают выполнять задачи с соблюдением взятых украинской стороной обязательств".

Также читайте: После усиления военного присутствия Украины в Азовском море ситуация в регионе изменилась: мы это заметили сразу, - Наев

Командующий ООС Наев провел встречу с начальником Генштаба армии Молдовы Кутие в Мариуполе 01
Командующий ООС Наев провел встречу с начальником Генштаба армии Молдовы Кутие в Мариуполе 02
Командующий ООС Наев провел встречу с начальником Генштаба армии Молдовы Кутие в Мариуполе 03

Источник: https://censor.net.ua/p3094234
 
 
 Топ комментарии
 
дружок! тебе сегодня нужно успеть заклеить пяти метровую дырку "Адмирала Кузи" медицинским пластырем, пожрать с лопаты и сесть на бутылку.. назасиживайся на Цензоре
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Молдова опыт перенимает у Украины, как мочить руспедриальную армию.
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как символично.. фанат "рускамира" Росляков в Керчи устроил бойню, и в Росляково гавкнулся плавучий док ПД-50 и "Адмирал Кузя" получил пяти матровую дырку в корпусе.. для Рашки это словом особенное
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Россия продолжает поддерживать управляемую нестабильность на востоке Украины, наращивает боевой потенциал группировок войск, развернутых вдоль границ Украины. Но мы всегда готовы встретить непрошенных гостей! Свинцом и железом!
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Молдова опыт перенимает у Украины, как мочить руспедриальную армию.
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Молдова, да простят меня, в военном плане, в силу объективных факторов мало что из себя представляет..
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у них есть одна азиатская черта..не взирая не жертвы ломится огромными силами вперёд..это работает со странами не имеющими по настоящему сильных армий и яо..
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дружок! тебе сегодня нужно успеть заклеить пяти метровую дырку "Адмирала Кузи" медицинским пластырем, пожрать с лопаты и сесть на бутылку.. назасиживайся на Цензоре
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какой следующий мост затвра упадет на Рашка Федерашка?.. или как обычно самолетом отделаетесь?
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"Россия это занавеска, об которую вытерают свой хер сильные страны" (с)
ты с колен уже встал или тебе в этой позе удобнее жить?
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Тимошенко полысеет от такой новости !!! )))
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Гарних новин багато не буває, особливо з хуйлостану.

"В России печально известный авианосец "Адмирал Кузнецов" (Кузя), угробил один из крупнейших доков в мир.

На 82-м судоремонтном заводе в Росляково Мурманской области во время ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов" затонул плавучий док ПД-50.
По данным "СеверПоста", около полуночи упали два башенных крана, один из них - на палубу авианосца. По предварительным данным, есть пострадавшие: известно о трех раненых и одном пропавшем без вести. Около 70 человек были эвакуированы. К проходной подъезжают машины скорой помощи, передает Настоящее Время.
Плавучий док ПД-50, построенный в 1980 году в Швеции по заказу ВМФ СССР, считается одним из крупнейших доков в мире."
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как символично.. фанат "рускамира" Росляков в Керчи устроил бойню, и в Росляково гавкнулся плавучий док ПД-50 и "Адмирал Кузя" получил пяти матровую дырку в корпусе.. для Рашки это словом особенное
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Это действительно не просто совпадения, это карма хуйлостана, ведущая к его уничтожению.
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Молдова готовится выгонять кацапов из Приднестровья ,современный опыт крайне важен.
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Наев козел！
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Да куда уж там козлу (в хорошем понимании) к плешивому педофилу на каблуках Командувач ООС Наєв провів зустріч із начальником Генштабу армії Молдови Кутіє в Маріуполі - Цензор.НЕТ 6308
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Ще одна зустріч з високопосадовцями з іншої держави! Обмін військовим досвідом та переконання сввіту в агрессії рашистів! Крім того ще раз своїми очима делегації бачать що ми відстоюємо своє, і не бувати рашизму на наші неньці! Слава Україні!
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пмр жмет молдаванам. Интересно, когда начнется шухер, куда будут бежать приднестровские оккупанты?
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и ещё одна делегация убеждается в агресии рашки
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Ище одна делигация которая увидела войну и путинский мир.
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В ООС продолжают выполнять задачи с соблюдением взятых украинской стороной обязательств.. Сказано- сделано. А из раши свиньи бисер мечут.
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Важливо, що не звертаючи на провокації ситуація контрольована ООС.
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Будто молдаванам есть дело до наших проблем. Все гораздо прозаичнее - в Молдавии склады с боеприпасами не взрываются, их то нам теперь и придется покупать. Причем судя по составу делегации партию довольно крупную.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКомандующий ООС Наев провел встречу с начальником Генштаба армии Молдовы Кутие в Мариуполе. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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