 Последнее слово проФФессора, верный помощник Кремля, многоходовочка в рай. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Кто же это сделал?
Читайте на "Цензор.НЕТ": ЧП с российским авианосцем "Адмирал Кузнецов": на корабль упал башенный кран, есть пострадавшие. Затонул единственный в своем классе плавучий док (обновлено)
Современная модель экономики
Читайте на "Цензор.НЕТ": Повышение цены на газ для населения поможет в реформировании энергетического сектора Украины, - Волкер
Указ Президента
Последнее слово проФФессора
Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд над Януковичем: Беглый президент попросил о последнем слове - судья согласился
Мамо, а я ж тоді не знала де ж та біда...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Певица Приходько заявила, что покидает сцену и идет в политику в команду "Батькивщины"
Верный помощник Кремля
Комсомолка, активистка и просто красавица...
Многоходовочка в рай
Больше фотошопов смотрите здесь