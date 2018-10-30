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 Происшествия
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Все про:Нацполиция (8386) самоубийство (609) Харьков (4048)

 14-летняя школьница покончила жизнь самоубийством в Харькове, - полиция. ФОТО

В Московский отдел полиции 29 октября около 10:00 поступило сообщение 47-летнего харьковчанина, который заявил о гибели своей несовершеннолетней дочери.

Тело 14-летней дочери отец обнаружил на общем балконе жилого дома в петле из веревки, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облуправления полиции Харьковщины.

Работники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия и пообщались с родителям ребенка. По их словам, конфликтов с дочерью у них не было, в школе она училась хорошо. Никаких намерений покончить жизнь самоубийством девочка никому не высказывала.

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С места происшествия изъяты вещественные доказательства. Следователи внесли информацию по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство". Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

14-летняя школьница покончила жизнь самоубийством в Харькове, - полиция 01
14-летняя школьница покончила жизнь самоубийством в Харькове, - полиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3094222
 
 
 Топ комментарии
 
Искренние соболезнования родным. Горе...
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Комментарий, напрочь лишенный смысла. Посмотрите, сколько самоубийств в странах, где жизнь райская. И подростки не убивают себя из-за низких зарплат, высокой цены на газ и прочих мелочей жизни.
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когда то в 60 х в Запорожье девочка 14 лет отравилась...
от безответной любви...красивая была...
возраст такой...царство небесное тебе дитя...
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Яке там царство ....., в казані вона із смолою
............... от глупа москальня!!!
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Гормони, а може в школі знущалися...
Життя обірвалося не встигши початися....
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Искренние соболезнования родным. Горе...
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Жизнь в Украине устроили такую, что просто держись, многие и не только дети уже не выдерживают...
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Комментарий, напрочь лишенный смысла. Посмотрите, сколько самоубийств в странах, где жизнь райская. И подростки не убивают себя из-за низких зарплат, высокой цены на газ и прочих мелочей жизни.
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Я бы так не сказал, жизнь определяет сознание, а она в Украине мягко говоря не очень хорошая и что характерно, ее стремятся сделать еще "лучше".
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количество самоубийств в Японии зашкаливает, в сравнении с Украиной... жизнь наверное намного хуже чем в Украине?
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Не знаю, что там в Японии, в каждой стране свои особенности, я живу в Украине, поэтому мне поступки украинцев более понятны.
И то, что люди в Украине так поступают, это не от хорошей жизни.
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Поинтересуйтесь сколько суицида в рашке, вы удивитесь
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Зачем мне рашка, какое мне до нее дело.
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На мою думку та інших, всеж такі щось та сталось з дівчинкою((((маю надію, що поліція знайде причину... Співчуття родині(((
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наверняка проблемы были психологические, но не было реально близкого человека - с кем могла поделиться.
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Такая молодая, а уже познала, что жизнь -- говно. Не каждому хватит духу самовыпилиться -- это своеобразный подвиг, нужно быть достаточно сильным внутри, перестать жалеть себя, для такого непростого решения.
Жизнь -- это ИИ в плену тела, вечная борьба за выживание и улучшение условий существования. Она освободилась, не переживайте за нее, ей повезло больше чем нам.
Правда мы и так все сдохнем, так чего бы не дожить уже то, что осталось? Сраных сто лет -- это пыль на фоне бесконечности. Всегда можно найти себе хобби, отраду, любимых, развлечь себя в этом муравейнике, а смерть и так где-то рядом и ни куда не денется, ни от кого из нас.
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родители явно что-то скрывают. дети просто так не вешаются. сказки про самоубийства просто так - это лапша на уши долб0ебам.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия14-летняя школьница покончила жизнь самоубийством в Харькове, - полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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