 14-летняя школьница покончила жизнь самоубийством в Харькове, - полиция. ФОТО

Тело 14-летней дочери отец обнаружил на общем балконе жилого дома в петле из веревки, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облуправления полиции Харьковщины.
Работники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия и пообщались с родителям ребенка. По их словам, конфликтов с дочерью у них не было, в школе она училась хорошо. Никаких намерений покончить жизнь самоубийством девочка никому не высказывала.
С места происшествия изъяты вещественные доказательства. Следователи внесли информацию по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство". Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии.
от безответной любви...красивая была...
возраст такой...царство небесное тебе дитя...
............... от глупа москальня!!!
Життя обірвалося не встигши початися....
нещасні батьки...
И то, что люди в Украине так поступают, это не от хорошей жизни.
Жизнь -- это ИИ в плену тела, вечная борьба за выживание и улучшение условий существования. Она освободилась, не переживайте за нее, ей повезло больше чем нам.
Правда мы и так все сдохнем, так чего бы не дожить уже то, что осталось? Сраных сто лет -- это пыль на фоне бесконечности. Всегда можно найти себе хобби, отраду, любимых, развлечь себя в этом муравейнике, а смерть и так где-то рядом и ни куда не денется, ни от кого из нас.