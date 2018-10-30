 14-летняя школьница покончила жизнь самоубийством в Харькове, - полиция. ФОТО

Тело 14-летней дочери отец обнаружил на общем балконе жилого дома в петле из веревки, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облуправления полиции Харьковщины.

Работники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия и пообщались с родителям ребенка. По их словам, конфликтов с дочерью у них не было, в школе она училась хорошо. Никаких намерений покончить жизнь самоубийством девочка никому не высказывала.

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С места происшествия изъяты вещественные доказательства. Следователи внесли информацию по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство". Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии.



