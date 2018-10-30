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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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Все про:Львов (3323) Ryanair (69)

 Ryanair начал летать из Львова. ФОТОрепортаж

Ирландский лоукостер Ryanair выполнил первый из анонсированных ранее рейсов из аэропорта Львова. Им стал рейс Краков-Львов-Краков.

Об этом аэропорт сообщил на своей Facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня, 30 октября, стало знаковым днем в истории развития Международного аэропорта Львов им. Данила Галицкого: началось сотрудничество с крупнейшим лоукостом Европы, авиакомпанией Ryanair, которая, к тому же, объявила сразу пять новых направлений, что стало рекордом для аэропорта", - отмечается в сообщении.

Как сообщила директор аэропорта Татьяна Романовская, самолет авиакомпании как из Кракова, так и из Львова был заполнен почти на 100%.

"Что касается наполненности, то у нас сегодня на Краков была полная загрузка: 158 - на прилет и 174 - на вылет. Такие показатели, фактически 100% наполненности, может себе позволить только Ryanair. Запуская эти рейсы мы сразу начали работать над расширением географии полетов, но есть нюансы в том, что не во всех странах Европы "открытое" небо", - добавила Романовская.

Как известно, Ryanair помимо Кракова будет летать из Львова в Варшаву, Дюссельдорф, Мемминген и Лондон.

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Источник: https://censor.net.ua/p3094179
 
   
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Сразу 22 новых рейса начинают выполнять лоукостеры из украинских аэропортов с 28 по 31 октября.

Наибольшую долю составят рейсы ирландского Ryanair. Этот бюджетный перевозчик полноценно заходит в нашу страну и с ноября будет выполнять 17 рейсов из Украины - 12 из Киева и 5 из Львова.

Об этом сообщает Lowcostavia.

Венгерский лоукостер Wizz Air 28, 29 и 30 октября открывает в среднем шесть новых рейсов из Киева, Львова и Харькова - по два из каждого города.

Румынская авиакомпания Tarom в конце октября откроет рейс Одесса-Бухарест. Начало полетов было запланировано на 1 сентября, но впоследствии дату старта перенесли на 31 октября.

Полный перечень новых рейсов из Украины:

28 октября - 9 новых рейсов (Ryanair - 6, Wizz Air - 3)

Киев - Барселона (Ryanair) - 4 раза в неделю;
Киев - Быдгощ (Ryanair) - 2 раза в неделю;
Киев - Братислава (Ryanair) - 3 раза в неделю;
Киев - Варшава (Ryanair) - 4 раза в неделю;
Киев - Вильнюс (Ryanair) - 3 раза в неделю;
Киев - Лондон (Ryanair) - 5 раз в неделю;
Киев - Вена (Wizz Air) - ежедневно;
Харьков - Вроцлав (Wizz Air) - 2 раза в неделю;
Харьков - Гданьск (Wizz Air) - 2 раза в неделю.

29 октября - 4 новых рейса (Ryanair - 3, Wizz Air - 1)

Киев - Стокгольм (Ryanair) - 3 раза в неделю;
Киев - Гданьск (Ryanair) - 2 раза в неделю;
Киев - Краков (Ryanair) - 3 раза в неделю;
Львов - Вильнюс (Wizz Air) - 3 раза в неделю.
30 октября - 5 новых рейсов (Ryanair - 3, Wizz Air - 2)

Львов - Братислава (Wizz Air) - 2 раза в неделю;
Харьков - Лондон (Wizz Air) - 3 раза в неделю;
Киев - Вроцлав (Ryanair) - 3 раза в неделю;
Киев - Познань (Ryanair) - 2 раза в неделю;
Львов - Краков (Ryanair) - 3 раза в неделю.

31 октября - 4 новых рейса (Ryanair - 3, Tarom - 1)

Львов - Дюссельдорф (Ryanair) - 3 раза в неделю;
Львов - Мемминген (Ryanair) - 2 раза в неделю;
Львов - Варшава (Ryanair) - 3 раза в неделю;
Одесса - Бухарест (Tarom) - 3 раза в неделю.

Кроме того, с 1 ноября авиакомпания Atlasglobal начнет выполнять рейсы Одесса - Стамбул с периодичностью 4 раза в неделю, а Ryanair с 2 ноября открывает рейс Львов - Лондон, который будет выполняться 3 раза в неделю.
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О! Вот один из дурки вышел на прогулку
Не знал где найти зраду и решил передернуть на совковые бураны Ryanair почав літати зі Львова - Цензор.НЕТ 8532
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Сразу 22 новых рейса начинают выполнять лоукостеры из украинских аэропортов с 28 по 31 октября.

Наибольшую долю составят рейсы ирландского Ryanair. Этот бюджетный перевозчик полноценно заходит в нашу страну и с ноября будет выполнять 17 рейсов из Украины - 12 из Киева и 5 из Львова.

Об этом сообщает Lowcostavia.

Венгерский лоукостер Wizz Air 28, 29 и 30 октября открывает в среднем шесть новых рейсов из Киева, Львова и Харькова - по два из каждого города.

Румынская авиакомпания Tarom в конце октября откроет рейс Одесса-Бухарест. Начало полетов было запланировано на 1 сентября, но впоследствии дату старта перенесли на 31 октября.

Полный перечень новых рейсов из Украины:

28 октября - 9 новых рейсов (Ryanair - 6, Wizz Air - 3)

Киев - Барселона (Ryanair) - 4 раза в неделю;
Киев - Быдгощ (Ryanair) - 2 раза в неделю;
Киев - Братислава (Ryanair) - 3 раза в неделю;
Киев - Варшава (Ryanair) - 4 раза в неделю;
Киев - Вильнюс (Ryanair) - 3 раза в неделю;
Киев - Лондон (Ryanair) - 5 раз в неделю;
Киев - Вена (Wizz Air) - ежедневно;
Харьков - Вроцлав (Wizz Air) - 2 раза в неделю;
Харьков - Гданьск (Wizz Air) - 2 раза в неделю.

29 октября - 4 новых рейса (Ryanair - 3, Wizz Air - 1)

Киев - Стокгольм (Ryanair) - 3 раза в неделю;
Киев - Гданьск (Ryanair) - 2 раза в неделю;
Киев - Краков (Ryanair) - 3 раза в неделю;
Львов - Вильнюс (Wizz Air) - 3 раза в неделю.
30 октября - 5 новых рейсов (Ryanair - 3, Wizz Air - 2)

Львов - Братислава (Wizz Air) - 2 раза в неделю;
Харьков - Лондон (Wizz Air) - 3 раза в неделю;
Киев - Вроцлав (Ryanair) - 3 раза в неделю;
Киев - Познань (Ryanair) - 2 раза в неделю;
Львов - Краков (Ryanair) - 3 раза в неделю.

31 октября - 4 новых рейса (Ryanair - 3, Tarom - 1)

Львов - Дюссельдорф (Ryanair) - 3 раза в неделю;
Львов - Мемминген (Ryanair) - 2 раза в неделю;
Львов - Варшава (Ryanair) - 3 раза в неделю;
Одесса - Бухарест (Tarom) - 3 раза в неделю.

Кроме того, с 1 ноября авиакомпания Atlasglobal начнет выполнять рейсы Одесса - Стамбул с периодичностью 4 раза в неделю, а Ryanair с 2 ноября открывает рейс Львов - Лондон, который будет выполняться 3 раза в неделю.
 показать весь комментарий
 
 
И главное ни одного ольгинца в комментариях Ryanair почав літати зі Львова - Цензор.НЕТ 8780

Видимо дымящее очко не дает сесть и написать нормально несколько комментариев зрады
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это шыкаладная побЕда? или так, дюссельдорф, без плюса?
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Не нравится - летай с МАУ по цене средней зарплаты.
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- Це повна зрада! - громко крикнул парень в пижаме.
- Омелян вместо того чтобы создать в Украине свой лоукостер на базе автомобилей Краз отдал все авиаперевозки иностранным компаниям!!! - добавил мужчина в смирительной рубашке
- Рінейр заробляє на украінцях!!!! - прокричал, дергая руками дедуля
- Просто це влада бариг та зрадників національних інтересів - кричал еще один мужчина, а потом у него пошла пена изо рта.

Вы только что прослушали краткую беседу умалишенных зрадофилов размещенных в палате №6
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Правда красиво? Чье это? Ирландский - Ryanair, румынский - Tarom... А НАШЕ! - ГДЕ??? Так мы кто???
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О! Вот один из дурки вышел на прогулку
Не знал где найти зраду и решил передернуть на совковые бураны
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Знаете ли человек... Я, думаю не о Ryanair. Я? думаю о СВОЕЙ стране, роли, пути и будущем. Думаю о том, почему мы в Европе были 5-ми, в мире 20-ми и почему так... Я думаю о своей РОДИНЕ и в том числе о Буранах. Почему не мы? Я думаю плохо? Дело не в зраде, а кем, как и где МЫ - будем? На задворках или... Достойно? Как все?
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Авиакомпания для быдла, которая в любой момент отменит рейс без всякой компенсации. Визэйр, к сведению, даёт страховку даже на задержку рейса.
Как было написано на воротах концлагеря - каждому свое. это
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Больше компаний хороших и разных-жестче конкуренция, выше сервис, ниже цена.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныRyanair начал летать из Львова. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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