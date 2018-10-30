 Стрелявшего в людей возле ночного клуба вице-президента Федерации бокса Киева Щура отправили под ночной домашний арест. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Киева.

Мужчине объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Задержанный за хулиганские действия - 36-летний уроженец Донецка.

Суд во вторник избрал ему меру пресечения в виде ночного (с 22.00 до 06.00) домашнего ареста.

Правоохранители установили также, что это не первый криминальный эпизод, в котором замечен подозреваемый. Так, по информации полиции, в январе 2017 года этот мужчина в помещении Оболонского управления полиции Киева нанес телесные повреждения патрульному. Тогда злоумышленник приехал, чтобы помочь своей знакомой, которую патрульные полицейские заподозрили в управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

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"После избиения правоохранителя он стал фигурантом уголовного производства, которое расследовали по ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. В дальнейшем обвинительный акт был направлен в суд для принятия соответствующего процессуального решения", - добавили в полиции.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", задержанный - вице-президент Федерации бокса Киева, бизнесмен Николай Щур.

Известно, что в ночь на 27 октября в Голосеевском районе Киева, на ул.Большая Васильковская, возле развлекательного заведения произошли конфликт и драка со стрельбой, пострадали два человека.

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К прибывшим на вызов полицейским обратились потерпевшие, которые рассказали обстоятельства произошедшего. По их словам, между ними и неизвестными из-за замечаний возник словесный конфликт и драка, в результате один из правонарушителей выстрелил из неустановленного оружия. После этого злоумышленники на автомобиле скрылись.

Пострадавшими оказались местные жители, 1989 года рождения. Их доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи: у одного врачи обнаружили огнестрельное ранение ноги, у другого - травму головы.









Следственный отдел Голосеевского управления полиции начал уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.