EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия, Киевские новости
  2418  32
Все про:Киев (16684) Нацполиция (8386) стрельба (2370)

 Стрелявшего в людей возле ночного клуба вице-президента Федерации бокса Киева Щура отправили под ночной домашний арест. ФОТО

Полиция задержала мужчину, который в ночь на 27 октября стрелял по людям на ул.Большая Васильковская в Киеве. Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Киева.

Мужчине объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Задержанный за хулиганские действия - 36-летний уроженец Донецка.

Суд во вторник избрал ему меру пресечения в виде ночного (с 22.00 до 06.00) домашнего ареста.

Правоохранители установили также, что это не первый криминальный эпизод, в котором замечен подозреваемый. Так, по информации полиции, в январе 2017 года этот мужчина в помещении Оболонского управления полиции Киева нанес телесные повреждения патрульному. Тогда злоумышленник приехал, чтобы помочь своей знакомой, которую патрульные полицейские заподозрили в управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рабочий на предприятии открыл огонь по коллегам- один убит, двое ранены, - прокуратура

"После избиения правоохранителя он стал фигурантом уголовного производства, которое расследовали по ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. В дальнейшем обвинительный акт был направлен в суд для принятия соответствующего процессуального решения", - добавили в полиции.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", задержанный - вице-президент Федерации бокса Киева, бизнесмен Николай Щур.

Известно, что в ночь на 27 октября в Голосеевском районе Киева, на ул.Большая Васильковская, возле развлекательного заведения произошли конфликт и драка со стрельбой, пострадали два человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейские с погоней и стрельбой задержали "домушника"-иностранца в Житомирской области. ФОТОрепортаж

К прибывшим на вызов полицейским обратились потерпевшие, которые рассказали обстоятельства произошедшего. По их словам, между ними и неизвестными из-за замечаний возник словесный конфликт и драка, в результате один из правонарушителей выстрелил из неустановленного оружия. После этого злоумышленники на автомобиле скрылись.

Пострадавшими оказались местные жители, 1989 года рождения. Их доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи: у одного врачи обнаружили огнестрельное ранение ноги, у другого - травму головы.

Стрелявшего в людей возле ночного клуба вице-президента Федерации бокса Киева Щура отправили под ночной домашний арест 01
Стрелявшего в людей возле ночного клуба вице-президента Федерации бокса Киева Щура отправили под ночной домашний арест 02
Стрелявшего в людей возле ночного клуба вице-президента Федерации бокса Киева Щура отправили под ночной домашний арест 03
Стрелявшего в людей возле ночного клуба вице-президента Федерации бокса Киева Щура отправили под ночной домашний арест 04

Следственный отдел Голосеевского управления полиции начал уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3094174
 
 
 Топ комментарии
 
Какое-то странное правосудие в Украине, на мой взгляд. Чудак имеет историю правонарушений, связанных с насилиен, в том числе противодействие органам правопорядка и применение огнестрела в процессе совершения преступления, т.е. представляет собой опасность для граждан. А ему грозят пальчиком и рекомендуют не выходить из дома по ночам?
 показать весь комментарий
 
І тут даунбаське бидло відмітилось...
 показать весь комментарий
 
У нас бы его посадили от 15 до пожизненного. И правильно.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А что ободок остается на "резине" после отстрела или это выковыряли из настрелявшего патрона?
 показать весь комментарий
 
Ободок не стирается об ствол при вылете резины?
 показать весь комментарий
 
Ну если он вжимается в резину, то как?
 показать весь комментарий
 
Не знаю, на резиновой пуле ободок не вжатый!
 показать весь комментарий
 
Правильная мера присечения. Нехрен ночью в людей стрелять, пусть днем стреляет. Стрелявшего в людей возле ночного клуба вице-президента Федерации бокса Киева Щура отправили под ночной домашний арест - Цензор.НЕТ 1557
 показать весь комментарий
 
 
Наш суд - самый продажный гуманный в мире.
 показать весь комментарий
 
 
Какое-то странное правосудие в Украине, на мой взгляд. Чудак имеет историю правонарушений, связанных с насилиен, в том числе противодействие органам правопорядка и применение огнестрела в процессе совершения преступления, т.е. представляет собой опасность для граждан. А ему грозят пальчиком и рекомендуют не выходить из дома по ночам?
 показать весь комментарий
 
 
У нас бы его посадили от 15 до пожизненного. И правильно.
 показать весь комментарий
 
 
В USA есть система правосудия, которая реально работает. Там существует понятие порядочности и честности перед Законом. В Украине же продажные судьи просто плевать хотели на всех, кто "не заносит". Их уже просто корёжит от безнаказанности.
 показать весь комментарий
 
 
Если гопник какой-то там вице-президент, кто ж его посадит? Титулованная даунецкая гопота и быдло...
 показать весь комментарий
 
Дело в том, что он имеет не только историю правонарушений, но и бабло и связи. А наши судьи по образу и подобию гидранту - клептоманы и коррупционеры. Весь эшелон госвласти построен так. И однотуровый быдлоизбиратель сам голосует за таких.
 показать весь комментарий
 
 
За те що умив мєнта мусив зразу на п'ятьорку заїхати.
 показать весь комментарий
 
Повесьте уже везде прейскуранты:
Дать по морде полицейскому-300$
Пострелять по людям-1000$
Отпи&деть депутата-3000$
Насрать у генитального пгокугога-5000$
 показать весь комментарий
 
 
Так ведь есть уже давно прейскуранты, сколько стоит принятие в БПП, сколько стоит закрышевать бизнес сепара-Ахметова, Фирташа и т.д.
 показать весь комментарий
 
 
Это образно, понятно что там дороже)
 показать весь комментарий
 
 
Побил полицейского ,теперь в других людей пострелял - а где государство , в каком месте ?
 показать весь комментарий
 
 
с таких спортсменов даунецкой быдлоты и начался пожар в Донбассе.
 показать весь комментарий
 
 
А он и есть - ГОСУДАРСТВО, вы ещё до сих пор не поняли, что Украина государство ВОРОВ, БАРЫГ и БАНДЮКОВ, а не ваша (ХОЛОПЫ И РАБЫ-ТЕРПИЛЫ)!
 показать весь комментарий
 
"бизнесмен" и "председатель федерации" каких-то спортивных учреждений - можно сразу сажать. впрочем, как и всех "наших" депутатов и их отпрысков.
 показать весь комментарий
 
 
Таких дурогонов сразу расстреливать нужно.
 показать весь комментарий
 
"Простого смертного" избили бы и в кутузку без всякого суда бы упрятали!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияСтрелявшего в людей возле ночного клуба вице-президента Федерации бокса Киева Щура отправили под ночной домашний арест. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх