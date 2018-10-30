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 Общество, За рубежом
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Все про:митинг (2266) памятник (1821) Россия (70905) Сталин (499)

 Жители Новосибирска митинговали против установки памятника "палачу" Сталину. ФОТО

В российском Новосибирске прошла согласованная акция против установки в городе бюста Иосифа Сталина.

Митинг прошел около памятника узникам ГУЛАГа, сообщает "Сибирь.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

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На митинг пришли несколько десятков людей. Малочисленность протеста руководитель регионального отделения "Мемориала" Александр Рудницкий объяснил тем, что ему не дали выступить на акции памяти жертв политических репрессий, которая прошла на этом же месте часом ранее. На мероприятие, где присутствовали чиновники мэрии и регионального правительства, он хотел пригласить всех желающих выразить свое отношение к увековечиванию Сталина, но его не подпустили к микрофону.

По словам Рудницкого, неофициально чиновники сообщили ему, что установку памятника уже сочли "нецелесообразной". Это решение якобы приняли после завершения опроса, который на своем сайте проводила администрация Новосибирска. Несмотря на это, по мнению гражданского активиста, всем тем, кто был возмущен попыткой местных коммунистов установить бюст, рано прекращать протесты.

"Мы считаем, что установка памятника Сталину – глумление над памятью его жертв. Я думаю, общественная нравственность будет оскорблена, если под каким-то соусом будет поставлен памятник человеку, который организовал массовые убийства наших граждан. Мне кажется, единственная цель этой деятельности – посеять рознь в нашем обществе", - сказал Александр Рудницкий.

Участники митинга напомнили, что лично на Иосифе Сталине лежит ответственность за геноцид зажиточных крестьян и уничтожение большей части командного состава Красной армии накануне вторжения войск гитлеровской Германии в СССР. Во многом благодаря этому, считают участники акции протеста, Советский Союз понес такие тяжелые потери в первые годы войны.

Жители Новосибирска митинговали против установки памятника палачу Сталину 01
Жители Новосибирска митинговали против установки памятника палачу Сталину 02

Источник: https://censor.net.ua/p3094170
 
   
 Топ комментарии
 
Сралин - редчайший кровавый упырь убивший миллионы. Каким надо быть тупым быдлом чтоб ставить палачу памятник.
Получается что всем кто убил много кацапни надо давать героя расссссссии (кадыров) и ставить памятник ...)))
Дегенераты...
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сралин, ботоксная нелюдь - в больной параше ублюдки в большоом почете
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гоните эту кремлёвско-мокшанскую хунту в жопу!
Жители Новосибирска митинговали против установки памятника "палачу" Сталину - Цензор.НЕТ 4375
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сралин, ботоксная нелюдь - в больной параше ублюдки в большоом почете
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Сралин - редчайший кровавый упырь убивший миллионы. Каким надо быть тупым быдлом чтоб ставить палачу памятник.
Получается что всем кто убил много кацапни надо давать героя расссссссии (кадыров) и ставить памятник ...)))
Дегенераты...
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В Питере уже есть мост им. кадырова😄
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Вони що, телевізор не дивляться? Хуйло ж з нього святого зробив та приклад для себе!!!
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так шо, сталин уже не "эффективный манаґер" ?
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раси-и-йа-а, раси-и-йа-а, раси-и-йа-а, да, коцсабы ??? Бггг
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гоните эту кремлёвско-мокшанскую хунту в жопу!
Жители Новосибирска митинговали против установки памятника "палачу" Сталину - Цензор.НЕТ 4375
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Мда ....
Помните лозунг в 1989 г. : "Догоним и перегоним Америку!" Ответ был достойный от думающих людей - ,,догнать -то мы может быть еще и догоним, но перегнать не сможем, потому что весь мир тогда увидит, что у нас жопа голая! "
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был еще анекдот на этутему:
"У армянского радио спрашивают, что будет с СССР, который догонит и обгонит США стоящую на краю пропасти!?"
П.С. за это тогда можно было получить реальный срок.
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Из своего детства помню этот анекдот несколько в другой интерпретации. Сынок спрашивает у отца:"Папа, это правда, что американцы стоят на краю пропасти?". "Да, сынок, это правда" - отвечает отец. "И что они там видят?" - не унимается малый. На что отец отвечает:"А смотрят на то, как мы там внизу живём".
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Насколько знаю, лозунг был ещё в 50-х. Станки так и назывались, - ДиП. Видимо, тогда и возник достойный ответ.))))
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Т.е. брали старые бельгийские и немецкие станки и называли их "догоним и перегоним". Жителі Новосибірська мітингували проти встановлення пам'ятника "катові" Сталіну - Цензор.НЕТ 2582

Поэтому и ответ про голую сраку.
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Какой махровый эгоизм все-таки. Сталин палач ее семьи, видишь ли...
А о других она подумала???!!!

Как детей воспитывать, если нельзя рассказать, как дедушка героически с врагами народа боролся? А как дедушка мог героически бороться, если тот, кто ему приказал, палач?

Тетка эгоистка. Совсем не думает над проблемами других роисян.
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Жиденький такой митинг, но тому, кто вышел - респект, это те самые 3% не испорченного генетического материала Рахи, ускользнувшего от отрицательной селекции.
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В Новосибирске много этнических украинцев, что значительно разбавляет генетический мусор расеян.
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боюсь теперь не ускользнут..
есть теория что кгб разрешает такие митинги, чтобы выявить оставшихся активных.
тем более респект тем кто не побоялся.
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Пора откапывать ублюдка для удовлетворения фанов!
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Следующий памятник на рф будет генералу Власову
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"Жителі Новосибірська мітингували проти встановлення пам'ятника "катові" Сталіну" - оказывается в Кацапстане ещё осталось пару адекватных человек, значит плохо работает ФСБ, надо усилить, актуализировать, так нельзя.
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Русские не достойны свободы. Ни исторически, ни по традиции, ни по рождению.

Они заслужили рабство в силу своей трусости. Все революции на Московии совершали украинцы, евреи, грузины etc.

А русские способны только на безумные бунты. Хотя и этому уже разучились..
http://censoru.net/17006-rossiyskaya-oppoziciya-nositeli-rabstva-bolshego-russkie-ne-zasluzhili.html
🤑
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Хуйлу потрібні раби, що вклоняються людожеру. Таким воно бачить і себе.
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Художник Петров-Стекломоев. Картина "ВУСМЕРТЬ": Ильича возвращают в мавзолей после банкета в кремле
Жителі Новосибірська мітингували проти встановлення пам'ятника "катові" Сталіну - Цензор.НЕТ 4314
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суки , на каждом перекрёстке по памятнику сталина , на каждом доме - мемориальную доску берии , на бигборах - портреты совнаркома
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Michael Avrinsky‏ @gsl2k10

Дания. Памятник в деревушке Herning. В начале 1990-х он был вывезен из латвийского города Елгава и установлен на обычной улице. Монумент носит название "Lenin er død" - "Ленин умер"
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Цензор.НЕТФотоОбществоЖители Новосибирска митинговали против установки памятника "палачу" Сталину. ФОТО
 
 
 
 
 
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