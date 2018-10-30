 Жители Новосибирска митинговали против установки памятника "палачу" Сталину. ФОТО

Митинг прошел около памятника узникам ГУЛАГа, сообщает "Сибирь.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

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На митинг пришли несколько десятков людей. Малочисленность протеста руководитель регионального отделения "Мемориала" Александр Рудницкий объяснил тем, что ему не дали выступить на акции памяти жертв политических репрессий, которая прошла на этом же месте часом ранее. На мероприятие, где присутствовали чиновники мэрии и регионального правительства, он хотел пригласить всех желающих выразить свое отношение к увековечиванию Сталина, но его не подпустили к микрофону.

По словам Рудницкого, неофициально чиновники сообщили ему, что установку памятника уже сочли "нецелесообразной". Это решение якобы приняли после завершения опроса, который на своем сайте проводила администрация Новосибирска. Несмотря на это, по мнению гражданского активиста, всем тем, кто был возмущен попыткой местных коммунистов установить бюст, рано прекращать протесты.

"Мы считаем, что установка памятника Сталину – глумление над памятью его жертв. Я думаю, общественная нравственность будет оскорблена, если под каким-то соусом будет поставлен памятник человеку, который организовал массовые убийства наших граждан. Мне кажется, единственная цель этой деятельности – посеять рознь в нашем обществе", - сказал Александр Рудницкий.

Участники митинга напомнили, что лично на Иосифе Сталине лежит ответственность за геноцид зажиточных крестьян и уничтожение большей части командного состава Красной армии накануне вторжения войск гитлеровской Германии в СССР. Во многом благодаря этому, считают участники акции протеста, Советский Союз понес такие тяжелые потери в первые годы войны.



