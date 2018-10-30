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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Мошенник, представился местным депутатом и предлагал взятку $5 тыс сотруднику СБУ в Мелитополе. ФОТОрепортаж

В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры задержали жителя Мелитополя на предложения взятки сотруднику СБУ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили  в пресс-центре СБ Украины.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник, представившийся депутатом поселкового совета, предложил оперуполномоченному СБУ пять тысяч американских долларов. В такую ​​сумму он оценил содействие в возвращении изъятых у него при обысках вещественных доказательств: гранаты и патронов, и не привлечение его к уголовной ответственности.

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После получения противоправного предложения оперативник сразу обратился к внутренней безопасности СБУ. Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в центре Запорожья при попытке передачи оговоренной суммы.

В рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения". 

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Мошенник, представился местным депутатом и предлагал взятку $5 тыс сотруднику СБУ в Мелитополе 01
Мошенник, представился местным депутатом и предлагал взятку $5 тыс сотруднику СБУ в Мелитополе 02
Мошенник, представился местным депутатом и предлагал взятку $5 тыс сотруднику СБУ в Мелитополе 03

Источник: https://censor.net.ua/p3094134
 
 
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Чуть неиспохабил честное имя депутата
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Лошара это, а не мошеник. По-дурацки спалился. Какой же депутат взятки ДАЕТ? Вот если б он её вымогал, может, и прокатило бы.
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Вот лошок - как холопы конторские у депа оружие и боеприпасы посмели бы изъять...)))
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Я недопонял заголовок: мошенник обманом хотел всучить взятку, назвавшись народным депутатом? )
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМошенник, представился местным депутатом и предлагал взятку $5 тыс сотруднику СБУ в Мелитополе. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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