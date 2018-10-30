 Мошенник, представился местным депутатом и предлагал взятку $5 тыс сотруднику СБУ в Мелитополе. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник, представившийся депутатом поселкового совета, предложил оперуполномоченному СБУ пять тысяч американских долларов. В такую ​​сумму он оценил содействие в возвращении изъятых у него при обысках вещественных доказательств: гранаты и патронов, и не привлечение его к уголовной ответственности.

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После получения противоправного предложения оперативник сразу обратился к внутренней безопасности СБУ. Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в центре Запорожья при попытке передачи оговоренной суммы.

В рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения".

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