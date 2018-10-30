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 Происшествия, Общество
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Все про:вор в законе (174) Киевская область (1544) Нацполиция (8386)

 Полиция повторно выдворила из Украины вора в законе Тенго Гальского, который "приехал лечиться". ВИДЕО

Работники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с УГМС в Киевской области 29 октября второй раз за год принудительно выдворили за пределы страны вора в законе по кличке Тенго Гальский.

Об этом сегодня, 30 октября, сообщил начальник Департамента стратегических расследований (ДСР) Национальной полиции Украины Роман Осуховский, передает Цензор.НЕТ.

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По словам начальника ДСР, уголовный авторитет уже ранее выдворялся за пределы страны, в частности – в апреле этого года с запретом въезда на 5 лет. Однако впоследствии он незаконно попал на территорию страны и жил в Киеве.

"По нашей информации Тенго прибыл на территорию Украины для контроля над группами преступников из кавказского региона, которые занимаются совершением квартирных краж и краж из транспортных средств", - сообщил Роман Осуховский.

Он добавил, что в настоящее время рассматривается проект соответствующего закона. Согласно ему лица, которым запрещен въезд в Украину, за незаконное пересечение государственной границы будут привлекаться к уголовной ответственности.

"Нашим подразделением совместно с СБУ собрана информация по ворам в законе, которые действуют в мире. У связи с тем, что эти лица несут угрозу национальным интересам, готовятся материалы для выставления ворам в законе, которые находятся в гражданстве других государств, запрета въезда. Эти лица и лица, которые их поддерживают, – единая транснациональная преступная организация", - сообщил Роман Осуховский.

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Начальник ДСР добавил, что для эффективного противодействия ворам в законе, которые являются гражданами Украины или лицами без гражданства, находящимися на территории нашего государства, необходимы изменения в законодательстве для криминализации распространения преступной идеологии.

Источник: https://censor.net.ua/p3094133
 
 
 Топ комментарии
 
Вопрос - а нарушение запрета на въезд - не преступление?
Почему не посадили?
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Почему такие термины у полиции "вор в законе", что это означает? Это типа как петя что ли?
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Почему такие термины у полиции "вор в законе", что это означает? Это типа как петя что ли?
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Не. Петя круче. Полиция повторно выдворила из Украины вора в законе Тенго Гальского, который "приехал лечиться" - Цензор.НЕТ 199 А в "в законе" потому что руководители криминальных сообществ сами на дела не ходят. Они только руководят да общак наполняют. Полиция повторно выдворила из Украины вора в законе Тенго Гальского, который "приехал лечиться" - Цензор.НЕТ 3943
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почему он не может просто пропасть, где то на просторах озёр, болот итд
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Чарая Тенгиз Автандилович (Тенго Гальский)
10 апреля 1982, 36 лет
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Вопрос - а нарушение запрета на въезд - не преступление?
Почему не посадили?
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куда депортировали-то (выдворили)? назовите страну, не стесняйтесь...
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Нібито в Туреччину, хоч його Батьківщина це Грузія.
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Это же просто-товар незаконно ввезенный на територию уничтожается.
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Гальский (с одним "л") от слова "Галя"? Если Галлия, то можно понять - галльский петух и т.п.
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Тогда ладно - для апельсина прокатит...
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Если лечится - отрежьте ему тестикулы. Пускай другим расскажет какие у нас хорошие врачи.
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Незаконное пересечение границіы-это не преступление? Всё жульё собрали в страну.Короче-проходной двор.
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У нас с Грузией безвизовый режим - уже пол-Грузии сюда переселилось (мужской части Грузии). Украина-проходной двор.
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А никто не задумывался как он сюда попадает? Может погранцам надо опять жалование поднять что бы они выполняли свою работу?
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Если была бы не "информация", а доказательства, можнл было его пристегнуть по ст. 28 УКУ... А так...(
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почему все "законники" грузины? В других республиках бывшего ссср все гладко?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция повторно выдворила из Украины вора в законе Тенго Гальского, который "приехал лечиться". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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