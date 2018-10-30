 Полиция повторно выдворила из Украины вора в законе Тенго Гальского, который "приехал лечиться". ВИДЕО

Об этом сегодня, 30 октября, сообщил начальник Департамента стратегических расследований (ДСР) Национальной полиции Украины Роман Осуховский, передает Цензор.НЕТ.

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По словам начальника ДСР, уголовный авторитет уже ранее выдворялся за пределы страны, в частности – в апреле этого года с запретом въезда на 5 лет. Однако впоследствии он незаконно попал на территорию страны и жил в Киеве.

"По нашей информации Тенго прибыл на территорию Украины для контроля над группами преступников из кавказского региона, которые занимаются совершением квартирных краж и краж из транспортных средств", - сообщил Роман Осуховский.

Он добавил, что в настоящее время рассматривается проект соответствующего закона. Согласно ему лица, которым запрещен въезд в Украину, за незаконное пересечение государственной границы будут привлекаться к уголовной ответственности.

"Нашим подразделением совместно с СБУ собрана информация по ворам в законе, которые действуют в мире. У связи с тем, что эти лица несут угрозу национальным интересам, готовятся материалы для выставления ворам в законе, которые находятся в гражданстве других государств, запрета въезда. Эти лица и лица, которые их поддерживают, – единая транснациональная преступная организация", - сообщил Роман Осуховский.

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Начальник ДСР добавил, что для эффективного противодействия ворам в законе, которые являются гражданами Украины или лицами без гражданства, находящимися на территории нашего государства, необходимы изменения в законодательстве для криминализации распространения преступной идеологии.