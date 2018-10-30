 Мошенник открыл липовый обменник в Киеве и пытался сбежать со $120 тыс.. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации столичной полиции.

Отмечается, что злоумышленник оформил арендованный офис как "отделение банка для VIP клиентов", нанял работницу и разместил объявление об обмене валюты по выгодному курсу. Затем при обслуживании первого клиента аферист просто исчез с деньгами.

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"Во время проверки мы установили, что арендованный у владельца первый этаж одного из домов на улице Жилянской переоборудовали под финансовое учреждение. Это был якобы банк, а по документам - закрытое акционерное общество, которое имеет название, состоящее из наименования двух ликвидированных банков. Злоумышленник несколько раз размещал объявления о том, что банк предоставляет услуги VIP-клиентам и по выгодному курсу обменяет от 120 до 180 тыс. долларов США. Конечно, о сделке заранее должны были договориться по телефону", - рассказал сотрудник управления Нацполиции Киева Сергей Преутеса.

По его словам, в день, когда клиент пришел обменять деньги, в офисе находилась одна работница - 59-летняя киевлянка, которая была и кассиром, и менеджером. Она передала деньги мошеннику, он якобы пошел за гривнями, но исчез.

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Полиция задержала его в автомобиле - за несколько кварталов от "обменника". В салоне машины обнаружили и изъяли доллары потерпевшего.

"Теперь устанавливаем все обстоятельства, а также имел ли мужчина сообщников, причастных к сделке", - отметил Преутеса.

Открыто уголовное дело по статье "мошенничество". Подозреваемый задержан. За мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.







