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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:валюта (3007) мошенничество (693)

 Мошенник открыл липовый обменник в Киеве и пытался сбежать со $120 тыс.. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который мошенническим путем завладел 120 тысячами долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации столичной полиции.

Отмечается, что злоумышленник оформил арендованный офис как "отделение банка для VIP клиентов", нанял работницу и разместил объявление об обмене валюты по выгодному курсу. Затем при обслуживании первого клиента аферист просто исчез с деньгами.

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"Во время проверки мы установили, что арендованный у владельца первый этаж одного из домов на улице Жилянской переоборудовали под финансовое учреждение. Это был якобы банк, а по документам - закрытое акционерное общество, которое имеет название, состоящее из наименования двух ликвидированных банков. Злоумышленник несколько раз размещал объявления о том, что банк предоставляет услуги VIP-клиентам и по выгодному курсу обменяет от 120 до 180 тыс. долларов США. Конечно, о сделке заранее должны были договориться по телефону", - рассказал сотрудник управления Нацполиции Киева Сергей Преутеса.

По его словам, в день, когда клиент пришел обменять деньги, в офисе находилась одна работница - 59-летняя киевлянка, которая была и кассиром, и менеджером. Она передала деньги мошеннику, он якобы пошел за гривнями, но исчез.

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Полиция задержала его в автомобиле - за несколько кварталов от "обменника". В салоне машины обнаружили и изъяли доллары потерпевшего.

"Теперь устанавливаем все обстоятельства, а также имел ли мужчина сообщников, причастных к сделке", - отметил Преутеса.

Открыто уголовное дело по статье "мошенничество". Подозреваемый задержан. За мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Мошенник открыл липовый обменник в Киеве и пытался сбежать со $120 тыс. 01
Мошенник открыл липовый обменник в Киеве и пытался сбежать со $120 тыс. 02
Мошенник открыл липовый обменник в Киеве и пытался сбежать со $120 тыс. 03
Мошенник открыл липовый обменник в Киеве и пытался сбежать со $120 тыс. 04

Источник: https://censor.net.ua/p3094129
 
 
 Топ комментарии
 
Молодцы, осталось еще Гонтярьву словить
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Та ладно! Сущее дите! Тут пару мошенников высшей категории целые АП с КМ открыли. И, ЧСХ, им даже никуда не нужно бежать.
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Новая полиция не перестает удивлять. Раньше за подобные номера кидалы частенько попадали под поезд, успев бесследно заныкать кеш.
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Молодцы, осталось еще Гонтярьву словить
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А что ее ловить, она в Лондоне преподает, как лохов в Украине на деньги разводить)
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гоньтяреву это в смысле лутшую пьяную жабу галактики и шыкаладного цеха сатановскую по кличке гонтарева?
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Это типа разменяй $200, петя после каждого ее фейла рассказывал, что это мировой банкир )
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Та ладно! Сущее дите! Тут пару мошенников высшей категории целые АП с КМ открыли. И, ЧСХ, им даже никуда не нужно бежать.
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а как секасно девачка коп считает кэш))))
аж рота открыла)))
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Новая полиция не перестает удивлять. Раньше за подобные номера кидалы частенько попадали под поезд, успев бесследно заныкать кеш.
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Очень оперативно потерпевший позвонил и очень оперативно поймали.
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По ходу его выпасали...уж больно оперативно всё получилось
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Кто-то же им нанес эти деньги. История опять учит тому, что она никого ничему не научила. Крутые 80-е, 90-е, 00-е, 10-е. Скоро 20-е начнутся. Но как несли, так и будут нести.
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так он может не свалить хотел, а за гривнями в банк шел, а его повязали... Мошенник открыл липовый обменник в Киеве и пытался сбежать со $120 тыс. - Цензор.НЕТ 8092
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В какои нормальнои стране,есть такое как обменник открыл мошенник.Это уровень центральноафриканских республик.У Юли(болеющеи за народ) ломбарды "Благо".Это просто центральноевропеиская республика.Позорище!
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"И сказал тогда Балда с укоризной
Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМошенник открыл липовый обменник в Киеве и пытался сбежать со $120 тыс.. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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