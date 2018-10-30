 Стерненко назвал имя возможного организатора покушения на него: "Готовится новая попытка убийства. Причем теми же людьми, которые действовали и раньше". ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Стерненко написал в материале для издания Insider.

"Поскольку оснований доверять полиции у меня практически нет, я провожу собственное расследование. Работа в этом направлении дала уже определенные результаты. И часть из них касается последнего покушения, во время которого один из нападавших получил ранения, второй погиб, а я почти месяц вынужден был провести на больничной койке. И пока молчат те, кто должен давно довести следствие до логического завершения, причастные к преступлениям не просто остаются на свободе и получают государственную охрану, но и имеют возможность продолжать свою противозаконную деятельность", - пишет Стерненко.

"Как принято писать в таких случаях, знакомьтесь, это - Саша. Фамилия - Подобедов. Отчество - Александрович. 15.08.1991 года рождения.

Проживает в г. Черноморск, что в Одесской области. Саша - титушковод среднего звена. Этот вывод напрашивается, если исследовать информацию из открытых источников. Некий местный "Крысин", если вы понимаете, о чем я. Работа Саши, судя по данным в СМИ, заключается в том, что он находит и поставляет титушок, которые за деньги берутся за грязную работу. Кроме соответствующих публикаций в СМИ, об этом также говорят мои источники в его окружении. Например, в 2017 году, как пишут СМИ, он организовывал молодчиков для участия в силовых мероприятиях на территории пгт Затока. Помогал адвокату Погорелому и занимался рейдерством по заказу одиозного Юрия Крука.

Несмотря на молодой возраст, у Саши уже есть несколько элитных автомобилей - черная и серая BMW X5 (по словам собеседника из его окружения), а по данным МВД, он может передвигаться также на Land Rover и Porsche Cayenne", - сообщает активист.

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По его словам, в апреле 2018 года, за месяц до последнего покушения на Стерненко, местонахождение Подобедова официально пыталась установить полиция из-за очень интересного повода.

"При переоформлении авто в отделении его застали на изменении идентифицирующих номеров кузова автомобиля. В полиции также была ориентировка на него примерно в начале 2018 года. Но подозреваемым он, судя по всему, так и не стал - в реестре судебных решений отсутствуют какие-либо решения с указанием номерных знаков авто ВТ9798ВТ. В то же время, реестр транспортных средств через OpenDataBot выдает два разных авто, зарегистрированных с этими номерными знаками", - отмечает Стерненко.

"Мои источники в одесской милиции утверждают, что после ряда проблем с законом Подобедов стал сотрудничать с МВД и браться за выполнение задач от отдельных сотрудников из ГУНП. Таких, как он, очень много сегодня в Украине. И он бы не особо интересовал меня, если бы не один факт: вполне вероятно, что Александр Подобедов был организатором последнего, третьего покушения на меня. И как мне известно, именно он лично привозил под мой дом Ивана Кузнецова - титушки, погибшего после попытки лишить меня жизни", - пишет Стерненко.





Иван Кузнецов

По его словам, о роли Подобедова ему сообщили "адекватные сотрудники полиции уже на следующий день после покушения".

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"Еще через некоторое время на меня вышел человек, представился близким знакомым Саши и рассказал много деталей о нападении, которых не мог знать посторонний человек. Впоследствии на Подобедова мне указали и другие люди. Если обобщить весь массив информации, который я получил, то получается следующее:

24 мая за несколько часов до покушения Подобедов привез на автомобиле Ауди светлого цвета первого исполнителя преступления Ивана Кузнецова, жителя Черноморска. Подобедов встретился со своим кумом Виталием Посувайлом.





Виталий Посувайло

Посувайло, в свою очередь, привез для инструктажа другого соисполнителя - Александра Исайкула.



Александр Исайкул

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К слову, связь Посувайла с Исайкулом подтверждают и данные из Единого государственного реестра, согласно которому они являются соучредителями общественной организации "НСБ".

Источники говорят, что встреча состоялась вблизи одесской ОГА, откуда исполнителей довезли до моего дома, где и высадили. Подобедов сидел в автомобиле, а Посувайло отправился в сторону Французского бульвара, где ожидал сообщников. Во время, когда я поехал от кафе к своему дому с Натальей Усатенко, Подобедов позвал исполнителей Кузнецова и Исайкула к авто и сказал, чтобы те были начеку. В момент, когда я с Натальей приближался к своему подъезду, Подобедов мигнул фарами - дал сигнал, и Кузнецов и Исайкул побежали мне навстречу, после чего совершили покушение. То, что злоумышленники действовали по сигналу, подтвердили также свидетели, которые рассказали об этом моему адвокату Вадиму Оксюте", - пишет Стерненко.

Схематически это выглядело примерно так:

Источник из окружения Подобедова отметил, что после неудачной попытки моего убийства Подобедов встречался с вдовой погибшего Кузнецова и своими друзьями из одесского ГУНП, а впоследствии был вызван на допрос по делу нападения на меня, но подозреваемым он так и не стал. На мой вопрос о том, каким образом Подобедов мог получать информацию о моих перемещения, собеседник ответил, что для этого использовали наружное наблюдение и какое-то специальное оборудование", - пишет Стерненко и предполагает, что, речь шла о GPS-трекерах, которые в июле были обнаружены на его автомобиле.

Маркировка "Сделано в Украине" и инвентарные номера на устройствах могут указывать на то, что их собирали специально для правоохранительных структур. Скорее всего, для Нацполиции.

GPS-трекеры. Фото автора

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"Все это время я не был на сто процентов уверен, что информация, которую получил из различных источников, является достоверной. Впрочем, она казалась похожей на правду и абсолютно логичной. Однако 27 октября я посещал один из одесских кинотеатров, и при выходе из зала заметил, что за мной следит какой-то человек. Я пошел ему навстречу, но он резко ускорил шаг и направился в туалет. Когда же он из него вышел, я узнал в мужчине того самого Александра Подобедова. Сказать, что я был в шоке - не сказать ничего. Спектр эмоций, возникающих в момент встречи с человеком, причастным к попытке лишить тебя жизни просто невозможно передать словами", - пишет Стерненко.





Фото от 27.10.18, время - 23:50. Кинотеатр "Синема Сити", Одесса, Семафорный пер., 4 К5. Оригиналы будут предоставлены следствию. Информацию также можно проверить, получив записи с камер наблюдения, отмечает автор публикации.

"После нескольких попыток меня убить я нахожу только одно объяснение, почему Подобедов следил за мной - готовится новая попытка убийства. Причем теми же людьми, которые действовали и раньше. Теми людьми, о которых знает следствие, но которые почему-то избегают наказания. Отсутствие подозрений со стороны МВД для Подобедова, Посувайла и Исайкула может быть связано с тем, что указанные лица сотрудничают с правоохранительными органами по "черным" заказам, а их арест означал бы разоблачения и других соучастников в полицейской форме (хотя, это лишь предположение, потому что мы живем в правовом государстве. Разве у нас возможно такое, чтобы полиция сотрудничала с бандитами?). Или же заказчик покушений может быть настолько влиятельным, что не позволяет их арестовать. Поэтому, я предполагаю, что искать его также нужно среди представителей власти. По состоянию на конец октября 2018 у правоохранителей более чем достаточно доказательств, чтобы задержать упомянутых в этой публикации человек. И не только их. Но следствие почему-то медлит, и тем самым дает понять всем потенциальным и реальным заказчикам, что в Украине можно заказывать убийства по политическим мотивам. И при наличии связей во властных структурах тебе точно за это ничего не будет. Впрочем, те, кто так считают, очень сильно ошибаются. Ведь такое положение вещей не может быть вечным, и гражданское общество еще скажет свое слово в ответ. И это слово может оказаться очень неприятным для тех, кто уверен в собственной безнаказанности", - заключает одесский активист.