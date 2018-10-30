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 Стерненко назвал имя возможного организатора покушения на него: "Готовится новая попытка убийства. Причем теми же людьми, которые действовали и раньше". ФОТОрепортаж

Одесский активист Сергей Стерненко проводит собственное расследование в связи с неоднократными попытками покушениями на него, и утверждает, что знает, кто является организатором нападения на него.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Стерненко написал в материале для издания Insider.

"Поскольку оснований доверять полиции у меня практически нет, я провожу собственное расследование. Работа в этом направлении дала уже определенные результаты. И часть из них касается последнего покушения, во время которого один из нападавших получил ранения, второй погиб, а я почти месяц вынужден был провести на больничной койке. И пока молчат те, кто должен давно довести следствие до логического завершения, причастные к преступлениям не просто остаются на свободе и получают государственную охрану, но и имеют возможность продолжать свою противозаконную деятельность", - пишет Стерненко.

"Как принято писать в таких случаях, знакомьтесь, это - Саша. Фамилия - Подобедов. Отчество - Александрович. 15.08.1991 года рождения.
Проживает в г. Черноморск, что в Одесской области. Саша - титушковод среднего звена. Этот вывод напрашивается, если исследовать информацию из открытых источников. Некий местный "Крысин", если вы понимаете, о чем я. Работа Саши, судя по данным в СМИ, заключается в том, что он находит и поставляет титушок, которые за деньги берутся за грязную работу. Кроме соответствующих публикаций в СМИ, об этом также говорят мои источники в его окружении. Например, в 2017 году, как пишут СМИ, он организовывал молодчиков для участия в силовых мероприятиях на территории пгт Затока. Помогал адвокату Погорелому и занимался рейдерством по заказу одиозного Юрия Крука. 

Стерненко назвал имя возможного организатора покушения на него: Готовится новая попытка убийства. Причем теми же людьми, которые действовали и раньше 01

Несмотря на молодой возраст, у Саши уже есть несколько элитных автомобилей - черная и серая BMW X5 (по словам собеседника из его окружения), а по данным МВД, он может передвигаться также на Land Rover и Porsche Cayenne", - сообщает активист.

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По его словам, в апреле 2018 года, за месяц до последнего покушения на Стерненко, местонахождение Подобедова официально пыталась установить полиция из-за очень интересного повода.

Стерненко назвал имя возможного организатора покушения на него: Готовится новая попытка убийства. Причем теми же людьми, которые действовали и раньше 02

"При переоформлении авто в отделении его застали на изменении идентифицирующих номеров кузова автомобиля. В полиции также была ориентировка на него примерно в начале 2018 года. Но подозреваемым он, судя по всему, так и не стал - в реестре судебных решений отсутствуют какие-либо решения с указанием номерных знаков авто ВТ9798ВТ. В то же время, реестр транспортных средств через OpenDataBot выдает два разных авто, зарегистрированных с этими номерными знаками", - отмечает Стерненко.

Стерненко назвал имя возможного организатора покушения на него: Готовится новая попытка убийства. Причем теми же людьми, которые действовали и раньше 03

"Мои источники в одесской милиции утверждают, что после ряда проблем с законом Подобедов стал сотрудничать с МВД и браться за выполнение задач от отдельных сотрудников из ГУНП. Таких, как он, очень много сегодня в Украине. И он бы не особо интересовал меня, если бы не один факт: вполне вероятно, что Александр Подобедов был организатором последнего, третьего покушения на меня. И как мне известно, именно он лично привозил под мой дом Ивана Кузнецова - титушки, погибшего после попытки лишить меня жизни", - пишет Стерненко.

Стерненко назвал имя возможного организатора покушения на него: Готовится новая попытка убийства. Причем теми же людьми, которые действовали и раньше 04

Иван Кузнецов

По его словам, о роли Подобедова ему сообщили "адекватные сотрудники полиции уже на следующий день после покушения".

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"Еще через некоторое время на меня вышел человек, представился близким знакомым Саши и рассказал много деталей о нападении, которых не мог знать посторонний человек. Впоследствии на Подобедова мне указали и другие люди. Если обобщить весь массив информации, который я получил, то получается следующее:

24 мая за несколько часов до покушения Подобедов привез на автомобиле Ауди светлого цвета первого исполнителя преступления Ивана Кузнецова, жителя Черноморска. Подобедов встретился со своим кумом Виталием Посувайлом.

Стерненко назвал имя возможного организатора покушения на него: Готовится новая попытка убийства. Причем теми же людьми, которые действовали и раньше 05

Виталий Посувайло

Посувайло, в свою очередь, привез для инструктажа другого соисполнителя - Александра Исайкула.

Стерненко назвал имя возможного организатора покушения на него: Готовится новая попытка убийства. Причем теми же людьми, которые действовали и раньше 06
Александр Исайкул

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К слову, связь Посувайла с Исайкулом подтверждают и данные из Единого государственного реестра, согласно которому они являются соучредителями общественной организации "НСБ".

Стерненко назвал имя возможного организатора покушения на него: Готовится новая попытка убийства. Причем теми же людьми, которые действовали и раньше 07

Источники говорят, что встреча состоялась вблизи одесской ОГА, откуда исполнителей довезли до моего дома, где и высадили. Подобедов сидел в автомобиле, а Посувайло отправился в сторону Французского бульвара, где ожидал сообщников. Во время, когда я поехал от кафе к своему дому с Натальей Усатенко, Подобедов позвал исполнителей Кузнецова и Исайкула к авто и сказал, чтобы те были начеку. В момент, когда я с Натальей приближался к своему подъезду, Подобедов мигнул фарами - дал сигнал, и Кузнецов и Исайкул побежали мне навстречу, после чего совершили покушение. То, что злоумышленники действовали по сигналу, подтвердили также свидетели, которые рассказали об этом моему адвокату Вадиму Оксюте", - пишет Стерненко.

Схематически это выглядело примерно так:

Стерненко назвал имя возможного организатора покушения на него: Готовится новая попытка убийства. Причем теми же людьми, которые действовали и раньше 08

Источник из окружения Подобедова отметил, что после неудачной попытки моего убийства Подобедов встречался с вдовой погибшего Кузнецова и своими друзьями из одесского ГУНП, а впоследствии был вызван на допрос по делу нападения на меня, но подозреваемым он так и не стал. На мой вопрос о том, каким образом Подобедов мог получать информацию о моих перемещения, собеседник ответил, что для этого использовали наружное наблюдение и какое-то специальное оборудование", - пишет Стерненко и предполагает, что, речь шла о GPS-трекерах, которые в июле были обнаружены на его автомобиле.

Маркировка "Сделано в Украине" и инвентарные номера на устройствах могут указывать на то, что их собирали специально для правоохранительных структур. Скорее всего, для Нацполиции.

Стерненко назвал имя возможного организатора покушения на него: Готовится новая попытка убийства. Причем теми же людьми, которые действовали и раньше 09

GPS-трекеры. Фото автора

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"Все это время я не был на сто процентов уверен, что информация, которую получил из различных источников, является достоверной. Впрочем, она казалась похожей на правду и абсолютно логичной. Однако 27 октября я посещал один из одесских кинотеатров, и при выходе из зала заметил, что за мной следит какой-то человек. Я пошел ему навстречу, но он резко ускорил шаг и направился в туалет. Когда же он из него вышел, я узнал в мужчине того самого Александра Подобедова. Сказать, что я был в шоке - не сказать ничего. Спектр эмоций, возникающих в момент встречи с человеком, причастным к попытке лишить тебя жизни просто невозможно передать словами", - пишет Стерненко.

Стерненко назвал имя возможного организатора покушения на него: Готовится новая попытка убийства. Причем теми же людьми, которые действовали и раньше 10

Фото от 27.10.18, время - 23:50. Кинотеатр "Синема Сити", Одесса, Семафорный пер., 4 К5. Оригиналы будут предоставлены следствию. Информацию также можно проверить, получив записи с камер наблюдения, отмечает автор публикации.

"После нескольких попыток меня убить я нахожу только одно объяснение, почему Подобедов следил за мной - готовится новая попытка убийства. Причем теми же людьми, которые действовали и раньше. Теми людьми, о которых знает следствие, но которые почему-то избегают наказания. Отсутствие подозрений со стороны МВД для Подобедова, Посувайла и Исайкула может быть связано с тем, что указанные лица сотрудничают с правоохранительными органами по "черным" заказам, а их арест означал бы разоблачения и других соучастников в полицейской форме (хотя, это лишь предположение, потому что мы живем в правовом государстве. Разве у нас возможно такое, чтобы полиция сотрудничала с бандитами?). Или же заказчик покушений может быть настолько влиятельным, что не позволяет их арестовать. Поэтому, я предполагаю, что искать его также нужно среди представителей власти. По состоянию на конец октября 2018 у правоохранителей более чем достаточно доказательств, чтобы задержать упомянутых в этой публикации человек. И не только их. Но следствие почему-то медлит, и тем самым дает понять всем потенциальным и реальным заказчикам, что в Украине можно заказывать убийства по политическим мотивам. И при наличии связей во властных структурах тебе точно за это ничего не будет. Впрочем, те, кто так считают, очень сильно ошибаются. Ведь такое положение вещей не может быть вечным, и гражданское общество еще скажет свое слово в ответ. И это слово может оказаться очень неприятным для тех, кто уверен в собственной безнаказанности", - заключает одесский активист.

Источник: https://censor.net.ua/p3094124
 
   
 Топ комментарии
 
вполне логично, жулики существуют пока они кому то нужны и их крышуют!!
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ситуация не позавидуеш
шото мне кажется, прийдется тебе самому добирать этих быдлюков
не все так плохо
если это жывотное сам тебе на хвост сел, значит нет людей у них для работы
запалились знатно, все в твоих руках
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Всіх поголовно одеських мєнтів необхідно прогнати через поліграф.
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вполне логично, жулики существуют пока они кому то нужны и их крышуют!!
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не думаю, что мы живем в правовом государстве...мне кажется, оно выглядит не так, ...не может в правовом государстве у одних граждан быть сплошные права, а у других - только обязанности....
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Достояние страны опять хотят замочить.
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..Як ти *гарно*.... про баригу висловився . Стерненко назвал имя возможного организатора покушения на него: "Готовится новая попытка убийства. Причем теми же людьми, которые действовали и раньше" - Цензор.НЕТ 3186
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ситуация не позавидуеш
шото мне кажется, прийдется тебе самому добирать этих быдлюков
не все так плохо
если это жывотное сам тебе на хвост сел, значит нет людей у них для работы
запалились знатно, все в твоих руках
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это после того как Стерненко торпеду засланую на нож поставил.с летальным!
красиво.
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парень железный
точно не из азова или си4
думаю, если бы не жмур, так и заявы у лягавых не было бы
доберет однозначно, главное не затягивать
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Так "люди" тоже не без мозгов - одно дело лоха без оружия проучить без риска, другое дело возможно самим ласты склеить..
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Всіх поголовно одеських мєнтів необхідно прогнати через поліграф.
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Поліграф необхідно обладнати гільйотиною, яка спрацює чи не спрацює в кінці тестування. Запатентую.
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Титушки при этой власти живут и процветают.
Слава петиным многочисленным реформам!
Авакову слава!
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Один-два продавца? Во Львове только на Краковском рынке это целый торговый ряд...
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Так сделайте с ними то, что они хотят с вами сделать - но раньше... Вроде бы у вас это неплохо получается...
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На их место придут другие, систему нужно менять..
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Мєнти в безпрограші... Якщо Стерненко завалить тітушню - його посадять. Якщо тітушня (не дай Бог) переможе то втіче в Крим чи Придністров"я і все... Якщо не втрутиться СБУ, то все погано...
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Пацана посадят, а для титушни аваковско- трухановской убыток небольшой, мразей прикормленных соевой братвой немеряно. Вот это зажили " по-новому"! Хам со своими шапками уже мелкой шушерой кажется..
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Значит выбор у него небольшой - или убьют, или посадят... А вечно он контролировать движения организаторов не сможет...(
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Если кто думал что эта публика поднимет руки вверх, то он очень наивный человек, система будет сопротивляться до последнего. Нынешняя власть действует именно так как может, и не стоит ждать от нее чего то неожиданного. Есть ли реальные шансы на смену власти? Судя по двум десяткам кандидатов в Президенты с ожидаемыми 1,5 - 3% голосов, то нет. Все идет к тому что во втором туре будут Петя и Юля, а значит мало что изменится, разве что кто то отчалит в Лондон, а кто то из него вернется. И кого в этом винить, ну точно не этого Подобедова, или тех кто за ним стоит, виноваты в этом сами украинцы, которые как и 300 лет назад разобщены, слепы в своих завышенных амбициях, и не могут друг с другом договориться, тратят свою энергию на второстепенные вопросы, а главного не видят и не понимают, что только обьединение широких политических сил и движений вокруг одного кандидата может изменить ситуацию в стране.
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ну не знаю...как-бы я писал в фейсбук о теле,которое на меня охотилось 3 раза....
я бы молча дождался новости о нелепой и трагической смерти такого нагуляного педика.
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Пєдік добре фарширований з ментовською і сєпарсько-бандитською кришею...
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Пока что этот Стерненко сам всех вокруг убивает и калечит, да еще снимает это на камеру.
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Тітушки знову об"єдналися з ментами... Це дуже погано... В 2014 ці уроди (тітушки+менти) програли злому народу, а ось тепер можуть взяти реванш...
П.с. У Авакова до одеських ментів питань чомусь немає. Так само як і у Петра (СБУ+ГПУ) питань до мера і інших сєпарів теж немає...
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Местный Жилин короче.Кончит с ветерком.
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"Стерненко назвав ім'я можливого організатора замаху на нього: "Готується нова спроба вбивства. До того ж, тими ж людьми, які діяли і раніше" - так уже давно видно, что Авакорюкзак работает на пятую колонну беса путлера, во главе с шоколадным Паханом, о чём чуть ли не каждый день показывает и говорит 24 канал", уже всё разжовано и положено в рот народу Украины, в ответ гробовое молчание, так может народа и нет, население отупело от нищеты, к чему и стремился Петя Потрошитель, теперь можна навешивать любую лапшу, так может и государство Украина не нужно, легче жить под чьей то крышей, в рабстве, тогда надо признать, что Украина не состоится, так как нет такого свободного народа.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажСтерненко назвал имя возможного организатора покушения на него: "Готовится новая попытка убийства. Причем теми же людьми, которые действовали и раньше". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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