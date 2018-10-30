 С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Дмитрием Дарием простятся завтра в Черновицкой области. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Завтра, 31 октября, в селе Суховерхов Кицманского района Черновицкой области в 11.00 у Дома культуры состоится церемония прощания с Дмитрием Кузьмичом Дарием, 1971 года рождения, военнослужащим 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб 28 октября в 2.00 в районе поселка Крымское Новоайдарского района Луганской области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: От пули снайпера террористов на Донбассе погиб солдат 10-й ОГШБр Дмитрий Дарий. ФОТО

Дмитрий Дарий родился 25.10.1971 года. Впервые в зону АТО был призван по мобилизации 14.08.2014 года, с 15 октября того же года находился на Востоке страны. С 21.09.2018 г. служил по контракту.

У него осталась мать.

Украинский воин Дмитрий Дарий.