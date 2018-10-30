 Офицеры ВМС Аулин и Небылица, не изменившие присяге в Крыму в 2014-м, назначены командирами катеров "Айленд". ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Думской" сообщили в командовании Военно-морских сил ВС Украины.
В 2014 году, еще будучи курсантами Академии военно-морских сил имени Нахимова в Севастополе они не изменили военной присяге на верность украинскому народу.
После выхода на материковую часть Украины Дамир Аулин и Богдан Небылица продолжили обучение в Институте Военно-морских сил Одесской морской академии. По завершению обучения они были назначены командирами малых бронированных артиллерийских катеров "Вышгород" и "Никополь" соответственно.
В издании отмечают, то назначать командирами новых единиц флота лучших выпускников одесского института ВМС уже стало доброй традицией. Лейтенанты из выпусков "верных" управляют всеми шестью "Гюрзами" и двумя первыми "Кентаврами".
Напомним, 27 сентября, Меморандум о передаче Украине патрульных катеров подписали командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко и вице-адмирала Береговой охраны США Майкл Макаллистер.
По плану, корабли должны прибыть в Украину в августе-сентябре следующего года. Для этого их будут транспортировать сухими доками через Атлантический океан. Одновременно, украинские экипажи должны пройти подготовку и сертификацию управления катерами. Обучение будет проходить в США.
Катера передаются на безвозмездной основе. Украинская сторона будет оплачивать расходы по подготовке кораблей, обучение экипажей и транспортировку в Украину.
Катера будут базироваться в Одессе.
При этом источник ТАСС в оперативных ведомствах уточнил, что "упавший кран до сих пор находится там, масштаб повреждений уточняется".