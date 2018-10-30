 Офицеры ВМС Аулин и Небылица, не изменившие присяге в Крыму в 2014-м, назначены командирами катеров "Айленд". ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Думской" сообщили в командовании Военно-морских сил ВС Украины.

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В 2014 году, еще будучи курсантами Академии военно-морских сил имени Нахимова в Севастополе они не изменили военной присяге на верность украинскому народу.

После выхода на материковую часть Украины Дамир Аулин и Богдан Небылица продолжили обучение в Институте Военно-морских сил Одесской морской академии. По завершению обучения они были назначены командирами малых бронированных артиллерийских катеров "Вышгород" и "Никополь" соответственно.

В издании отмечают, то назначать командирами новых единиц флота лучших выпускников одесского института ВМС уже стало доброй традицией. Лейтенанты из выпусков "верных" управляют всеми шестью "Гюрзами" и двумя первыми "Кентаврами".

Напомним, 27 сентября, Меморандум о передаче Украине патрульных катеров подписали командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко и вице-адмирала Береговой охраны США Майкл Макаллистер.

По плану, корабли должны прибыть в Украину в августе-сентябре следующего года. Для этого их будут транспортировать сухими доками через Атлантический океан. Одновременно, украинские экипажи должны пройти подготовку и сертификацию управления катерами. Обучение будет проходить в США.

Катера передаются на безвозмездной основе. Украинская сторона будет оплачивать расходы по подготовке кораблей, обучение экипажей и транспортировку в Украину.

Катера будут базироваться в Одессе.