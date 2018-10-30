 Налог на выведенный капитал крайне неудобен тем, кто выводит деньги из Украины, и именно поэтому встречает такое отчаянное сопротивление, - экономист Сульжик. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-банкир JP Morgan и Deutsche Bank, финансист, советник Центра экономической стратегии Роман Сульжик, передает Цензор.НЕТ.
"Почему я за налог на выведенный капитал в Украине? Потому что юристы которые сопровождают мои робкие попытки создать бизнес в Украине, говорят: "Вы первый клиент который просит, чтобы все было в белую, удачи вам!" Потому что моя банкир сочувственно сказала, что у нее есть еще одна клиентка, которая настаивает на том, чтобы точно и в полной мере платить налоги, и у той постоянно проблемы с налоговой из -за любых мелочей. Потому что дочерние компании западных фирм и олигархов нарисовали себе в бухгалтерии больше триллиона гривен убытков за счет обесценивания гривни и никогда больше не будут платить налоги в Украине, если мы не введем налог на выведенный капитал", - рассказал он.
"Я, конечно, наивный дурачок, который верит, что в Украине можно построить нормальную страну и даже пытаюсь сюда инвестировать. И мне система, при которой инвестиции не облагаются налогом, была бы очень выгодна лично - я не вывожу капитал из страны, я его завожу. Поэтому да, я агитирую из интересов личной выгоды. Налог крайне неудобен тем, кто не инвестирует, а выводит деньги из бизнесов и из страны, и я думаю, именно поэтому встречает такое отчаянное сопротивление. Некоторые мои друзья-экономисты агитируют против этого закона, говорят - он за олигархов. Я этого не понимаю - те, кто хочет воровать, всегда найдут способ это сделать, не важно какая налоговая модель в стране. А этот налог должен упростить возможность инвестирования в страну тем, кто хочет и готов работать честно и прозрачно, и поэтому я за него. #ннвк2019 #пнвк2019", - добавил Сульжик.
Напомним, 6 ноября в Киеве перед началом заседания Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики пройдет акция с требованием введения налога на выведенный капитал.
сто это рука кремля и юлябот
4 Июля 2018, 16:06 Просмотров: 4126
Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду Украины законопроект № 8557 "О налоге на выведенный капитал", которым предлагается отменить налог на прибыль. Об этом глава государства объявил во время встречи с бизнесом.
"Внес в Верховную раду проект закона "О налоге на выведенный капитал". Это произошло в Эстонии, где такой закон уже действует. Приятно, что этот законопроект сегодня во время встречи с бизнес-сообществом имел огромную поддержку", - написал Порошенко в Twitterhttps://www.segodnya.ua/economics/business/poroshenko-vnes-v-radu-zakon-ob-otmene-naloga-na-pribyl-1152056.html
Коболєв тепер виб'є у філарета анафему для Петра
Может стоит что-нибудь почитать, чтобы знать - что такое выведенный капитал и понимать - что обсуждается на форуме?
Поэтому непонятно о чем этот "банкир" стонет.
Тем более сам "банкир" довольно мутный тип. Столько титулов - "экс-банкир JP Morgan и Deutsche Bank, финансист, советник Центра экономической стратегии" - а сам презентацию простейшую сделать не может, ищет помощника
Типа-Ці руки нічого не крали(с)
Если они завели сюда бабло в евро и потратили на операционные расходы - то таки да, после того как петручио опустил грн. в три раза - они поимели серьезные убытки, и это объективная реальность, в отличие от петручио, который предусмотрительно вывел свое бабло из Украины в стабильные офшоры.
Оскільки податки ідуть на медицину, освіту, дотації транспорту, пенсії то слід спочатку:
- запровадити страхову медицину, ввести обовязкове медичне страхівання і таким чином перекласти ці видатки на споживача.
- Відмінити держзамовлення у вишах. Вища освіта, а можливо і повна середня мають стати платними.
- Вартість пасажирських перевезень має стати ринково привабливою, тобто споживач має платити повну вартість транспортних послуг, з врахуванням прийнятної їхньої рентабельності.
- Теж само з комунальними послугами. Сплата повної вартості, що включає прийнятну для бізнесу норму рентабельності.
- докорінно змінити пенсійну систему. Солідарна пенсія для всіх однакова, мінімальна. Все що більше - обовязкове пенсійне страхування, хочеш ще більше - страхуйся додатково у недержавному фонді.
- Ніяких ФОПок. у нас у внутрішньому офшорі ховається в рази бульше грошей, ніж у всіх зовнішніх.
- А ще навести лад з оплатою праці, щоб не було сірих зарплат у конвертах.
І тільки потім, розвантаживши бюджет, можна відмовитися від податку на прибуток і запроваджувати податок на виведений капітал.
Без цого це такий само популізм, як і дешевий газ від Йулі!
Не в "злих олігархах" тут справа, а в тому, що запровадження вищевказаних змін різко підвищить вартість життя, отже доведеться піднімати зарплати, а щоб дівчинка у супермаркеті почала отримувати 800 євро за ту само роботу, за яку нині отримує 8000 грн, доведеться підняти ціни. З часом все устаканиться і ми будемо жити на 1500 євро практично так само як нині за 450-500, як живуть, до речі, угорці, румуни, болгари, вся колишня Югославія, словаки, чехи, поляки.
Як ви думаєте, скільки на це піде часу?
ОТОЖ!
Тому не наїзджайте на олігархів, це теж популізм, знайти ворога і оголосити себе захисником, як Йуля. Олігархи теж потрібні. Малий бізнес генерує ідеї, середній випробовує їх, а в ті, що виявляться продуктивними, крупний капітал вливає великі гроші.
Саме так Америка стала Великою! А ми хочемо знищити крупний бізнес, оголосивши ййого "олігархічним". Чи не ФСБ цю ідейку підкинуло?
22 Июня 2018, 13:12
Непродуманное введение налога на выведенный капитал (НВК) вместо налога на прибыль для предприятий может привести к финансовому кризису, заявил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Владимир Гройсман.
Он отметил, что внедрение налога на выведенный капитал может привести к значительным потерям доходов государственного бюджета, поэтому необходимо найти компенсаторы, которые покроют эти потери.
"Введение налога на выведенный капитал - идея хорошая, но важно, чтобы она была просчитана так, чтобы мы не получили финансового кризиса", - рассказал Гройсман.
Как сообщалось, президент Петр Порошенко отложил подачу законопроекта о налоге на выведенный капитал в Верховную Раду из-за позиции международных партнеров, в частности Международного валютного фонда (МВФ).. В Фонде передостерегли Украину от бюджетных потерь после введения НВК.
При этом Порошенко, в свою очередь, отметил, что готов к компромиссам по законопроекту о налоге на выведенный капитал. Так, президент согласен на введение этого налога на для части бизнеса.
https://www.segodnya.ua/economics/enews/groysman-rasskazal-o-riskah-vvedeniya-naloga-na-vyvedennyy-kapital-1148991.html
Эпопея с российскими деньгами в Китае продолжается и набирает новые обороты Как известно, уже почти два месяца идут сообщения о том, что российские юридические и физические лица начали испытывать проблемы со своими счетами в Китае и как это бывает на востоке, китайцы улыбаются, кланяются а деньги не движутся. Но ситуация не стоит на месте и похоже на то, что принимает уже тотальный характер.
В Сети появились развернутые комментарии о том, что там происходит на самом деле. Как сообщается, самыми первыми ощутили проблемы юридические лица. Понятно, что авангард был сформирован российскими предприятиями из санкционного списка США, но потом процесс пошел дальше и проблемы начались у китайских предприятий, учредителями ли руководителями которых были люди с российскими паспортами. Причем, банковские работники пояснили, что это - следствие правительственной программы по борьбе с отмыванием грязных денег.
На начальном этапе под пресс пошли предприятия, которые открыты в течение последнего года, а потом - которым исполнилось не более трех лет и не важно, были ли обладатели российских паспортов в «черных списков» по санкциям или нет. Причем, открыть компанию можно и сейчас - быстро и без вопросов, но дальше происходит следующее:
«Компанию открыть еще можно, но вот счет в банке с российским паспортом открыть уже невозможно. Если учредитель или директор является гражданином России, то тут нет вариантов».
Алгоритм действия по уже действующим предприятиям, примерно одинаков и выглядит примерно следующим образом. На контактный телефон поступает звонок из банка и компетентный сотрудник говорит следующее: «Вам неделя времени, выводите деньги, закрывайте счета». Но бывший совок, прослышавший о подобных вещах, всегда использует известную тактику - не брать трубку или не принимать повестку, чтобы потом делать удивленный вид и кричать : «Хамы!».
В Китае этот номер не проходит в принципе и только ускоряет развязку: «Допустим, банк звонит на телефон, который указан для контактов, если человек не ответил - все, сразу заблокировали счета, разблокировать которые уже нельзя. Давали время для вывода денег и все. У меня были счета компаний, которым по 10 лет, меня уверяли, что с этими компаниями уж точно проблем не будет, я ходил в банки, меня там знали, понимали, что это не «помойки» какие-то, но в итоге перестали деньги зачисляться на счет», прояснил ситуацию один из российских бизнесменов.
Надо полагать, что в Китае уже поняли уровень токсичности российских денег и российского бизнеса. Они это прекрасно наблюдают в Европе и видят, какие проблемы несут россияне, разъедая устои государства изнутри. Причем, именно россияне действуют четко и по особо уязвимым местам государственной машины, выводя из строя ее самые важные детали. Пока Европа не может (или не хочет) найти противоядия, не нарушив базовых демократических принципов, у Китая с этим нет проблем и если там видят реальную угрозу национальной, а вернее - государственной безопасности, то они ее устраняют без особых раздумий и самым кротким способом.
Что важно заметить, китайцы не стали разбираться в сортах материала якутского скульптора и просто вытравливают все, что может заразить их систему чужим вирусом, поскольку организм КНР - имеет родственные связи с совком, а потому - российская зараза там может сработать просто молниеносно. По этой причине, мероприятия уже распространяются и на физических лиц, не связанных напрямую с китайским бизнесом.
По свидетельству того же бизнесмена, это имеет примерно такой вид:
«Сейчас нередки случаи, когда даже наши туристы испытывают сложности. Такое случалось с несколькими моими гостями, когда человек, въехавший по туристической визе в Китай, не может поменять деньги в банке. То есть он приходит с долларами в банк, но как только видят российский паспорт, выгоняют. Причем это государственные китайские банки».
В общем, россияне много слышали о том, как Путин заявлял о «развороте на Восток» и о том, что раз на Западе их не ждут, то они все пойдут в сторону Китая и пусть Запад льет горькие слезы, по этому поводу. Для пущей убедительности, центральный банк РФ даже распродал свои долларовые запасы и накупил юаней, хоть и потерял на этом обмене 3 млрд. долларов, но вот теперь очертания этого Востока становятся все более реальными, а «мудрость» строго многоходовщика - очевидной. Россиянам уже можно пить шампанское и аплодировать стоя своему мудрому вождю и учителю, а можно даже прямо сейчас его канонизировать еще при жизни. Раскольники из московской церкви теперь могут это сделать легко и без оглядки на Вселенского Патриарха. Хотя, начать надо с любимой суки Путина - лабрадорши Конни.
ЛО
Финансовые дела президента Петра Порошенко идут отлично
Финансовые дела президента Петра Порошенко идут отлично. Он задекларировал еще 34,8 млн гривен дохода за этот год, увеличив его в общей сложности до 125 300 000 гривен с января. Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Украинские Новости.
26 октября президент задекларировал 28 817 000 гривен доходов от Министерства финансов за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав, а также ещё 6 000 000 гривен дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал".
Соответственно, с начала года дивиденды Порошенко от "Прайм Эссетс Кэпитал" составили уже 84 700 000 гривен.
Кроме того, с января Порошенко задекларировал 11 000 000 гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке и 777 000 гривен дохода от продажи недвижимости.
Таким образом, по состоянию на субботу, 27 октября суммарно задекларированный главой государства доход составляет 125 300 000 гривен, что в 7,7 раз больше, чем за весь 2017 год, когда его доходы составили 16 300 000 млн гривен.
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http://ua24ua.net/rost-v-8-raz-o-dohodah-poroshenko-v-2018-godu/
🤣🤣
🤑
Сейчас многие пишут -мы знали, кто такой был Порошенко. Дело не в том, кем был Порошенко, дело в том, бывают ли вообще такие люди?
Сейчас просматривала свои записи и нашла там один интересный факт. Нет, после награждения Филаретом Коболева, уже ничего не вызывает отвращения, но все же...
Помните выборы Порошенко? Помните, как всей Украине промывали мозги, что надо проголосовать за президента в первом туре, чтобы сэкономить деньги на втором туре и купить на эти деньги канадские военные вертолеты? А в это время, предприятие Порошенко в Крыму "Севморзавод" вступило в юридические отношения с оккупантом, предоставив им раскладку о своей финансово-хозяйственной деятельности, таким образом, признав юрисдикцию российских властей в Севастополе. Но не это самое мерзкое. Мерзость состоит в другом. Прочитайте эту цитату Андрея Сенченко: «В мае 2014 года произошел совершенно дикий эпизод, когда четыре украинские предприятия, включая ЦКБ «Черноморец», ЧП «Остров» и «Севастопольский морской завод», принадлежащий Петру Порошенко, письменно обратились в оккупационную администрацию Севастополя с требованием не выпускать украинские корабли (украинские ВМС) до тех пор, пока они не рассчитаются за ранее выполненные ремонты. При этом долги были копеечные, не миллионные. Так вот, «Севастопольскому морскому заводу», принадлежащему Порошенко Петру Алексеевичу, были, по памяти, должны 400 тыс. гривен. Письмо от имени этого предприятия на оккупационную власть Севастополя подписал господин Картошкин».
То есть тут война, а там не выпускайте наши военные корабли, потому что они задолжали моему заводику 400 тыс. гривен. Это исходило от будущего президента Украины. Мы тогда этого не знали. После крови, пролитой на Майдане, не могли предположить или представить.
Сейчас многие пишут -мы знали, кто такой был Порошенко. Дело не в том, кем был Порошенко, дело в том, бывают ли вообще такие люди?
Да, еще один эпизод. Пока добровольцы по всей Украине стояли в очередях в военкоматы, чтобы идти защищать Родину, кандидат в президенты Порошенко, через свой Кипрский оффшор Xomeric Holdings Ltd., 2 апреля 2014 года, выкупил 12.2% акций головной компании Berger King в России за 25 млн. долларов. Кипрская компания связана с ICU, это следует из лицензионных документов ICU. То есть, когда добровольцы голые и босые шли на фронт защищать Украину от российских захватчиков, Порошенко отстегнул 25 млн. долларов за российскую сеть закусочных. Сейчас Петр Алексеич владеет 17% российского Berger King.
Olena Ksantopulos
http://ua24ua.net/nichego-lichnogo-prosto-biznes/
🤣🤣🤑
Ему нужен ентот закон???
Пук в лужу для охлоса!!!
🤑
Учитывая, что НДС полностью компьютеризирован, проверять будет уже нечего и сотни тысяч упырей с миллиардными бюджетами лишатся кормовой базы. Но наше государство вряд ли это допустит.
Так и есть. Это налог в пользу олигархов, против простых людей. Если ввести этот налог, в стране никогда не возникнет фондового рынка, следовательно никогда не будет построен современный капитализм западного типа.
У олигархов есть масса путей как вывести капитал. Самый простой - это торговать с западными партнерами через подстваные оффшорные компании. В этом случае бОльшая часть прибыли оседает на счетах этой подставной оффшорной компании где-нибудь в оффшорном банке. Надог на выведенный капитал никак этой схеме не помешает. Но если ввести налог на выведенный капитал, то дивиденды компании больше выплачивать не будут. Выплата дивидендов - это и есть выведение капитала. Какой смысл олигарху выплачивать дивиденды и платить налог, если он может и так вывести капитал в оффшор по схеме, которую я описал выше? Никакого. Значит, после введения этого налога дивидендов болше не будет. Акции украинских компаний окончательно обесценятся. Украинские фондовый биржи можно будет окончательно закрывать. Жаль, что не только простые люди этого не понимают, но и некоторые "экономисты".
Закон Мэрфи.