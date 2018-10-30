 Налог на выведенный капитал крайне неудобен тем, кто выводит деньги из Украины, и именно поэтому встречает такое отчаянное сопротивление, - экономист Сульжик. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-банкир JP Morgan и Deutsche Bank, финансист, советник Центра экономической стратегии Роман Сульжик, передает Цензор.НЕТ.

"Почему я за налог на выведенный капитал в Украине? Потому что юристы которые сопровождают мои робкие попытки создать бизнес в Украине, говорят: "Вы первый клиент который просит, чтобы все было в белую, удачи вам!" Потому что моя банкир сочувственно сказала, что у нее есть еще одна клиентка, которая настаивает на том, чтобы точно и в полной мере платить налоги, и у той постоянно проблемы с налоговой из -за любых мелочей. Потому что дочерние компании западных фирм и олигархов нарисовали себе в бухгалтерии больше триллиона гривен убытков за счет обесценивания гривни и никогда больше не будут платить налоги в Украине, если мы не введем налог на выведенный капитал", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР по финансам обсудил с представителями ЕС и НБУ закон о валюте, который реально может стать толчком для развития Украины, - экономист Сульжик

"Я, конечно, наивный дурачок, который верит, что в Украине можно построить нормальную страну и даже пытаюсь сюда инвестировать. И мне система, при которой инвестиции не облагаются налогом, была бы очень выгодна лично - я не вывожу капитал из страны, я его завожу. Поэтому да, я агитирую из интересов личной выгоды. Налог крайне неудобен тем, кто не инвестирует, а выводит деньги из бизнесов и из страны, и я думаю, именно поэтому встречает такое отчаянное сопротивление. Некоторые мои друзья-экономисты агитируют против этого закона, говорят - он за олигархов. Я этого не понимаю - те, кто хочет воровать, всегда найдут способ это сделать, не важно какая налоговая модель в стране. А этот налог должен упростить возможность инвестирования в страну тем, кто хочет и готов работать честно и прозрачно, и поэтому я за него. #ннвк2019 #пнвк2019", - добавил Сульжик.







Напомним, 6 ноября в Киеве перед началом заседания Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики пройдет акция с требованием введения налога на выведенный капитал.