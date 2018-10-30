 Распиаренная на Донбассе снайпер террористов "Багира" - бывшая игуменья и наркодилер Лазович из Сербии, - местное издание "Блиц". ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом пишет белградская ежедневная независимая газета "Блиц" в исследовании о загадочной персоне, которая перед камерами всегда прятала лицо платком.

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По информации издания ей 32 года. Она успела побыть успешной гандболисткой в ​​региональной лиге. Когда стала совершеннолетней, она некоторое время увлекалась исламом, рассказывают ее родственники, которые не хотят называть своих имен. Впоследствии она оказалась в монастыре Тумане, что в восточной Сербии, недалеко от города Голубац на Дунае. Там она стала "сестрой Ксенией". Ее родственники и знакомые были удивлены, почему девушка, всегда эмоциональная, без объяснения изменилась. Еще большей неожиданностью стало для многих, когда ее назначили настоятельницей.

"Мать Ксения" часто оставляла монастырь и в гражданской одежде ехала в Белград или в Косово. У кое-кого эти поездки стали вызывать подозрения. За дело взялась полиция и установила, что молодая игуменья была наркодилером. Сербская газета пишет, что монахиню осудили, однако, сколько именно она провела за решеткой, не уточняется. После освобождения Даниела разорвала контакты с родителями и друзьями, со исчезнув из поля зрения.

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В ноябре 2014 года она оказалась на Донбассе - там в городке Снежное присоединилась к контролируемой Россией вооруженной группировки "Оплот", в составе которого тогда находился так называемый "Сербский гусарский полк".

Завербовал ее сербский снайпер Деян Берич, которого в Сербии называют "звездой сепаратистских телевизионных каналов и сайтов на Донбассе". Берич критикует проевропейскую политику Белграда.

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В течение короткого времени, пишет сербская газета, Даниела получила военную славу и стала очень популярной среди иностранных наемников на стороне сепаратистов. Принимала участие в многочисленных боевых действиях, ее специальностью была "охота" на беспилотные устройства. Поскольку никто не знал ее настоящего имени ни деталей из ее биографии, она стала своего рода "мифом" среди сепаратистов.

В интервью пророссийским СМИ "Багира" выступала против вступления Сербии в Евросоюз и заявляла, что вступила в подразделения боевиков из-за любви к России. Кроме любви, пишет "Блиц", дополнительным мотивом могли быть деньги, поскольку наемники отдельных специальностей на Донбассе получают две тысячи долларов в месяц.

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Сербская прокуратура 2015 начала следствие против Даниелы Лазович. Дело осталось на начальном этапе, так как семья девушки не имеет никаких данных о ней. Через год появилась информация, что "Багира" погибла в бою у Горловки. Однако, белградские журналисты установили, что речь шла о фейке и, что бывшая монахиня вместе со своей партнершей сейчас находится в России.

Не упоминая конкретных имен, посол Украины в Белграде Александр Александрович во время выступления на Белградской книжной ярмарке сказал, что сербские власти в последнее время последовательно применяют закон, запрещающий гражданам этой страны воевать за рубежом. По словам посла, в свое время в Донбассе было несколько сот сербских добровольцев или наемников, пока их намного меньше.





