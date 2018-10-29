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 Происшествия, Киевские новости
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 Ссора в киевском троллейбусе закончилась поножовщиной - один человек госпитализирован. ФОТО

В общественном транспорте между мужчинами началась ссора, которая переросла в драку на улице. Злоумышленник ударил ножом оппонента в голову. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций Нацполиции Киева. 

В сообщении отмечается: "Около 23:00 в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о ножевом ранении мужчины на улице Маяковского. По адресу немедленно выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

Как рассказал начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский, правоохранители провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства:

"В троллейбусе возникла ссора между двумя мужчинами, один из которых был пьян. На остановке общественного транспорта они решили продолжить разговор, во время которой нетрезвый мужчина достал нож и ударил им оппонента в туловище и лицо. 34-летнего пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение".

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Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по первичной квалификации по ч.4 ст.296. После доработки материала следователь переквалифицировал преступление на ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"28-летнему местному жителю объявили подозрение в совершении покушения на убийство и задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - добавил Александр Косовский.

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Ссора в киевском троллейбусе закончилась поножовщиной - один человек госпитализирован 01

Источник: https://censor.net.ua/p3094010
 
 
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Жалко, что огнестрел для наших граждан не легализован. Этот бухой мог бы прямо в троллейбусе стартонуть.. Ссора в киевском троллейбусе закончилась поножовщиной - один человек госпитализирован - Цензор.НЕТ 5477
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Да, интересно посмотреть на ситуацию: один с пистолетом и ножом, а второй - просто с пистолетом...
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А посмотреть ситуацию, когда 10-15 граждан с пистолетами держат на прицеле распоясавшегося хулигана с ножом, и он пёрднуть боиться?
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Поправьте, хулигана с пистолетом и ножом - в Украине все равны...
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Бухой дебил с пистолетом? И кто бы ему пистолет разрешил иметь?
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Права на автомобиль выдают всем: и пьющим, и пьяным, и наркоманам - всем подряд.
Вот так же будет и с оружием, поверьте... Просто работники разрешительной системы будут грести бабло не лопатами, как сейчас, а экскаваторами.
PS: А вы думаете, Пашинский не выпивает? - Выпивает. А пистолет имеется...
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Пашинский и кокаин любит. И ничего. Откупается.
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Слишком украинцы эмоциональны. Граждане, будте рациональны. Не стоит друг другу бить морды в троллейбусе Ссора в киевском троллейбусе закончилась поножовщиной - один человек госпитализирован - Цензор.НЕТ 2493
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кроме всяких семейных дел, я прохожу лечение зубов. Подзапустил немного Сварка в київському тролейбусі закінчилася різаниною - одну особу госпіталізовано - Цензор.НЕТ 875
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Ну, да: лікування зубів - не найприємніша річ.

Зате по-о-о-тім ... Сварка в київському тролейбусі закінчилася різаниною - одну особу госпіталізовано - Цензор.НЕТ 8401

Тримайтеся. Сварка в київському тролейбусі закінчилася різаниною - одну особу госпіталізовано - Цензор.НЕТ 8401
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Ездить в тролейбусе - опасно для здоровья. Ходите пешком. ))
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Вчера видел паренёк с пистолетом прогуливался - реалии . я ему говорю иди в Кончу -Заспу -там враги Украинского Народа .
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я б на его месте тебя пристрелил )) за подстрекательство ))
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Так кто оказался прав? Тот который в больницу попал или с ножом который? Сварка в київському тролейбусі закінчилася різаниною - одну особу госпіталізовано - Цензор.НЕТ 5175
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Розумний би з честю вийшов з цієї ситуації, а мудрий би в неї не попав...
Народна мудрість.
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А хто знає точно де це було, бо проспект Маяковського досить великий.
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Я у тих краях бував може 5 або 6 разів за останні 30 років. Якось у потязі дівчина із ЗУ спитала чи хороший то район для життя, я щиро відповів: "з літака Вільнюс-Київ нібито район виглядає гарно. Але більше сказати нічого не можу".
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Так злочинець вдарив ножем у голову.
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Краще носити маску для фехтування⚔️
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Звичайно, але не всі вміють і хочуть водити своє авто. Знаю людей, які їдуть автівкою до метро, бо у Києві кожен день їздити дорого.
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Сварка в київському тролейбусі закінчилася різаниною - одну особу госпіталізовано. ФОТО

Видимо місце хтось комусь не вступив, така в мене відразу думка 😃😁
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Або штовхали один одного. Я вже бачив подібне.
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Ну, ладно , склочники в скандале схлестнулись, а вокруг что, одни муфлоны были , шо не развели.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСсора в киевском троллейбусе закончилась поножовщиной - один человек госпитализирован. ФОТО
 
 
 
 
 
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