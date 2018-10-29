 Проект для детей "ARTПЕРЕМИР’Я" стартовал на Донбассе, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, проект проходит по инициативе командующего ОС генерал-лейтенанта Сергея Наева.

"Основная цель проекта - содействие возрождению и укреплению традиций украинской культуры и искусства в регионе, создание положительной эмоциональной атмосферы среди детской аудитории. Куратором и художественным руководителем проекта выступил режиссер-постановщик Национального академического театра оперетты Максим Добролюбов-Козолуп", - говорится в сообщении.

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Дальнейшее "художественное наступление" планируется в Мироновском, Торецке, Бахмуте, Марьинке и Курахово.





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